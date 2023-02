Corto, sbarazzino, ma anche chic: che taglio quello di Hailey Bieber

H ailey Bieber anticipa le tendenze e ci svela il taglio per cui andremo tutte pazze nella prossima stagione

Il taglio di Hailey Bieber è la tendenza che ci serviva per affrontare l’inverno in modo chic e sbarazzino. Un haircut fresco e glamour con una lunghezza che supera appena il mento senza però arrivare alle spalle.

L’imprenditrice e modella ha deciso di dire addio ai capelli lunghi per regalarsi un taglio favoloso che anticipa le nuove tendenze. Si tratta del blunt bob, un caschetto geometrico, super minimal e very chic, ispirato al celebre personaggio di Margot Tenenbaum della pellicola di Wes Anderson. Brioso e moderno, questo haircut si candida per diventare il taglio più ricercato dei prossimi mesi.

Un hairstyle che ci accompagnerà anche nella stagione estiva, in versione spettinata e con morbide onde per affrontare aperitivi e party sulla spiaggia. Il bello del taglio scelto da Hailey Bieber infatti è che si può declinare in tantissimi modi diversi a seconda dell’umore e dell’occasione. In versione liscia regala un'allure favolosa, mentre con le beach waves invia vibes che richiamano il caldo e l’estate.

In più non richiede una particolare cura, basta la piastra per domare le ciocche, mentre la versione spettinata si crea in pochi minuti. Il suo pregio maggiore però è quello di regalare grinta, coraggio e femminilità, aiutando le donne a mostrare la propria personalità.

A rendere ancora più favoloso il caschetto di Hailey Bieber c’è poi il colore: un castano assolutamente perfetto. La modella e moglie di Justin Bieber ormai da tempo ha abbandonato il suo biondo naturale per ripiegare sul castano. A convincerla è stato Matt Rez, colorist delle star che ha stravolto il look d Kendall Jenner, Kaia Gerber e della nostra Chiara Ferragni.

Per l’imprenditrice, Matt ha scelto un expensive brunette. Un castano intenso, pieno e corposo, creato combinando più nuance. Le sfumature sono sia chiare che scure, con un risultato super naturale che dona moltissimo ad Hailey. Per esaltare al massimo il suo caschetto castano – sfoggiato prontamente su Instagram – la top model punta su un make up semplice, ma d’effetto.

Il suo segreto è la glazed skin, ossia una pelle compatta e liscia, luminosissima. Un effetto wet ottenuto con fondotinta cremosi e polveri che perfezionano, senza però mai opacizzare. Hailey inoltre adora l’overlining, una tecnica che sfrutta applicando una matita scura poco al di sopra del bordo naturale delle labbra, terminando poi con un lipstick glossato per un effetto pump che non passa inosservato.