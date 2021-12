C apelli sani, lucenti e forti anche in inverno? Assolutamente sì! Ecco qualche semplice consiglio per un hair routine invernale super efficace e dal sicuro effetto wow

Con il cambio delle temperature, si sa, anche le nostre abitudini per prenderci cura della nostra bellezza e salute devono cambiare. E questo vale per ogni parte del corpo, capelli compresi. Come? Seguendo una hair routine invernale realizzata ad hoc, delicata, protettiva e super nutriente.

La chioma, infatti, vuoi per gli agenti atmosferici, per lo smog e/o per le temperature più rigide a cui è sottoposta in questa bellissima stagiona, tende a soffrire molto. Motivo per il quale è importantissimo seguire qualche piccolo accorgimento in più per proteggerla e garantirle tutta la bellezza che si merita e il benessere necessario per fronteggiare al meglio l’inverno. Ecco, allora, cinque semplici consigli che possono esservi utili in questa missione per la salvaguardia della vostra stupenda chioma.

Detersione a prova di inverno

Il primo step a cui prestare attenzione per realizzare un hair routine invernale che si rispetti prevede la detersione della chioma. Lavare i capelli, infatti, non dovrebbe mai rientrare nei gesti meccanici della vostra comfort zone ma richiede molta più precisione di quanto si possa pensare.

Nello specifico, quando si parla di inverno e basse temperature, si deve necessariamente tenere conto della tendenza della chioma a sfibrarsi e seccarsi. Aspetti che vanno prevenuti e combattuti con degli shampoo appositi, super delicati, nutrienti e il più naturali possibile. Il motivo? Ripristinare il corretto equilibrio dei capelli dalla radice alla punte e preservarne la naturale bellezza. Ma non solo.

Attenzione alla temperatura dell’acqua

Un altro aspetto a cui prestare attenzione durante la detersione della chioma nella vostra hair routine invernale è la temperatura dell’acqua. Che non deve mai essere troppo calda o troppo fredda, poiché favorirebbero un fastidioso effetto crespo sulle lunghezze. Sempre meglio preferire l’acqua tiepida e garantirsi una chioma morbida e brillante.

Hair routine invernale e massima protezione

Un altro aspetto da non sottovalutare mai nella vostra hair routine invernale è la protezione della chioma. Un elemento fondamentale per il benessere dei vostri capelli e per mantenerli sempre sani e bellissimi. Per farlo è necessario utilizzare a ogni lavaggio un balsamo protettivo e nutriente. In grado di schermare le fibre del capello dagli agenti esterni, donandogli morbidezza e quell’aspetto setoso e leggero che tanto amate.

Il segreto in più? Coccolatevi! Massaggiando la vostra chioma e la cute durante la posa del balsamo per far penetrare al meglio i principi nutritivi del prodotto per un risultato ancora più ottimale.

Maschere, un must have dell’hair routine invernale

E le maschere? Ferme, ferme, ci sono anche loro. E sono un tassello importantissimo per una buona ed efficace hair routine invernale. Ovviamente scegliendo quelle più adatte alla vostra tipologia di capelli e allo scopo per cui le state facendo. E da applicare almeno una volta alla settimana.

L’ideale sono quelle con principi idratanti, protettevi, riequilibranti e rigeneranti. Perfette per donare il massimo vigore alla chioma e tutta la protezione di cui necessità per affrontare la basse temperature. Ma attenzione perché non è finita qui!

Oli anti secchezza

Per proteggere maggiormente i vostri capelli, è possibile puntare su una maggior idratazione grazie all’applicazione prima del classico shampoo di oli specifici come quello di:

argan;

cocco;

lino;

macadamia:

Utilissimi per proteggere la chioma dagli agenti atmosferici esterni e per evitare che si formi il classico effetto crespo tipico dei capelli quando si seccano.

Sieri e massima cura dal calore

In inverno si sa, lasciare che la chioma si asciughi al vento non è proprio l’ideale per la nostra salute. Ecco perché, nonostante tutto, la scelta di utilizzare un phone è sempre quella più gettonata e ovvia. Attenzione però a non sottovalutarne gli aspetti negativi. Il calore, infatti, può danneggiare i vostri capelli, rendendoli ancora più deboli e vulnerabili alle temperature esterne.

Ecco perché è importantissimo inserire nella vostra hair routine invernale l’utilizzo di oli termo protettivi, da applicare prima dell’utilizzo del phone. Per preservarne la corretta idratazione e salute. Anche sotto zero.

Stop a piastre e simili nella tua hair routine invernale

Infine, tra gli accorgimenti da seguire per un’hair routine invernale super efficace e volta al benessere totale dei vostri capelli, c’è l’abbandono (quanto meno momentaneo) di oggetti come le piastre per capelli. Lo sappiamo, per alcune di voi potrebbe essere una vera missione impossibile.

Ma questo è senza dubbio uno dei consigli più efficaci per prendervi cura della vostra chioma e mantenerla in perfetta salute anche in inverno. Oltre poi a essere una grandissima occasione per iniziare ad amare e sfoggiare la vostra chioma tutta al naturale. Che siamo sicure sia davvero bellissima.

E se proprio no ce la fate? Imponetevi di usarli massimo una volta alla settimana e sempre schermando le lunghezze con gli oli termo protettivi sopra citati.

Pochi e semplici accorgimenti di pura bellezza e salute. Per un hair routine invernale davvero unica e super attenta al benessere reale dei vostri capelli. Per un hair look davvero coi fiocchi!