T agliarsi i capelli da sole è il modo più semplice e veloce per regolare il proprio taglio di capelli o sperimentare un caschetto, un taglio scalato o lunghezze pari.

Imparare come tagliarsi i capelli da sole è una vera soluzione d'emergenza. Un modo semplice e veloce per regolare il taglio, eliminare le doppie punte o sfoltire i capelli quando la piega sembra non tenere più. A fare la differenza, ovviamente, è la tecnica, che permette di scalare leggermente i capelli o, addirittura, osare con un taglio tutto nuovo, che si tratti di un caschetto o di un cut scalato. Certo, quando si tratta di tagliare i capelli senza rivolgersi a un professionista, è fondamentale scegliere un taglio semplice e senza fronzoli, per evitare errori di cui ci si potrebbe pentire. La prima cosa da fare? Procurarsi un paio di forbici da parrucchiere, che possano tagliare i capelli senza sfibrarli. E, ovviamente, preparare la chioma al taglio con shampoo e balsamo. Come tagliarsi i capelli da sole? Ecco 4 tecniche adatte a tutti.

Tagliarsi i capelli da sole: la tecnica a testa in giù

Per prima cosa, pettina perfettamente i capelli e legali in un coda di cavallo alta. L'ideale è mettersi a testa in giù e posizionare la coda esattamente al centro della testa. Un'operazione fondamentale per ottenere un taglio regolare. Una volta raccolti i capelli, per tagliarsi i capelli da sole con l'elastico occorre, semplicemente, farlo scivolare sulle lunghezze verso le punte fino a trovare il punto preciso in cui tagliare. Naturalmente, quanto più l'elastico sarà vicino alle punte, tanto più il taglio sarà lungo.

Tagliarsi i capelli da sola scalati con l'elastico

La tecnica dell'elastico è un'ottima soluzione anche per tagliarsi i capelli da sole e dare vita a un taglio scalato. Raccogliere i capelli in alto sulla testa, infatti, ti permetterà di portare la coda in avanti, proprio sulla fronte, e lavorare accuratamente le punte. Una volta creata la base del taglio, potrai sciogliere i capelli e lavorare progressivamente sulle ciocche frontali, da scalare per amalgamare al taglio. Se hai i capelli molto lunghi e desideri eliminare solo le punte, l'alternativa è raccogliere i capelli appena sotto il mento e utilizzare l'elastico per stabilire quanto tagliare.

Come spuntare i capelli da sola

Se lo scopo è eliminare solo pochi centimetri di capelli e, dunque, regolare semplicemente il taglio, l'ideale è lavorare la chioma aggiustando ogni singola ciocca. In questo caso, la soluzione migliore è pettinare i capelli e, successivamente, tenere le ciocche ferme tra le dita per poter maneggiare più facilmente la chioma. L'ideale è tenere la forbice in orizzontale, tagliando con precisione le punte. In questo modo, tagliare i capelli da sola sarà semplicissimo e, soprattutto, ti permetterà di scegliere tra capelli pari e scalati.

Come tagliare i capelli a caschetto da sola

Con i capelli bagnati, crea una coda bassa proprio all'altezza della nuca e fermala con un elastico. Questa operazione è particolarmente importante, perché ti permetterà di decidere esattamente a che altezza tagliare i capelli. A questo punto, semplicemente, utilizza delle forbici da parrucchiere per eliminare le lunghezze. In alternativa, dividi la chioma in tre sezioni - due laterali e una posteriore - e fermale con un elastico. Successivamente, utilizza degli altri fermacapelli per dividere le lunghezze e stabilire a quale altezza taglierai i capelli. Una volta preparata la chioma, l'unica cosa che ti resta da fare è dare un taglio netto.