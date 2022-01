C hioma spenta e fragile durante l'inverno? Non quando si conoscono tutti i trucchi per proteggere i capelli dal freddo (e non solo), garantendogli salute e bellezza, anche sotto zero

In inverno si sa, uno dei problemi maggiori a cui si deve far fronte sono le basse temperature e tutto ciò che queste comportano sul nostro corpo. Per esempio, avete notato come in inverno la chioma tende a sfibrarsi, perdere di luminosità, risultando più sottile e opaca? Sicuramente sì e questo è un ottimo motivo per imparare subito come proteggere i capelli dal freddo, mantenendoli sani, forti e soprattutto bellissimi.

Pochi e semplici accorgimenti da attuare fin da ora e da aggiungere come step fondamentali della vostra hair routine, per poter sfoggiare una chioma sempre al top, piena di volume, lucentezza e di quel naturale benessere che solo i capelli sani e curati sanno tramettere. Anche nella stagione più fredda dell’anno. Ecco, allora come proteggere i capelli dalle basse temperature e garantirsi una chioma a prova di inverno e di sguardo!

Primo step: la detersione

Cosa c’è di più bello della sensazione di leggerezza e morbidezza che si prova dopo aver lavato i capelli? Davvero pochissime cose. E questa diventa ancora più grande se si pensa che, un’accurata detersione della chioma, eseguita con i prodotti giusti e nel modo giusto, vi garantisce anche di proteggere i capelli dal freddo invernale. E da tutti gli agenti esterni che possono intaccarne la naturale bellezza. Ma quali sono i prodotti da preferire per schermare la chioma durante la stagione in corso?

Sicuramente quelli dalle proprietà idratanti, nutritive e riparatrici, che aiutano a preservare il film idrolipidico dei capelli e a evitare che si secchino o inaridiscano, risultando più fragili e spenti. Ecco perché è bene optare per prodotti ricchi di principi nutritivi come quelli contenuti negli oli:

di jojoba o di oliva per nutrire il fusto e idratarlo;

avocado per donare morbidezza alla chioma;

cocco per proteggere e schermare con delicatezza i capelli;

ecc.

E sempre prestando attenzione a non usare acqua troppo calda che andrebbe a intaccare la salute del cuoio capelluto e di tutte le lunghezze.

Maschere per proteggere i capelli dal freddo

Validissimo aiutanti per prenderci cura della nostra chioma in inverno, poi, sono le maschere, da applicare prima dello shampoo o anche dopo a seconda della tipologia. Ma sempre ricche di principi utili a proteggere i capelli dal freddo e da tutti gli agenti che possono intaccarne la naturale salute e bellezza.

Tra gli ingredienti migliori e più indicati per questo scopo ci sono senza dubbio:

l’olio di Argan;

l’olio di Cocco;

il burro di Karité;

il burro di Illipé.

Da applicare dalle radice alle punte e tenere in posa per almeno 10-15 minuti. Permettendo al fusto di assorbire bene il trattamento e di ritrovare il suo equilibrio e tutta la sua forza.

Olio di oliva

Una volta eliminata la maschera poi, prima di asciugare i capelli, si può applicare sulle lunghezze una piccolissima dose di olio di oliva, in grado di generare uno schermo protettivo sui capelli, per preservarli dal freddo e da ogni possibile problema o aggressione esterna.

Massaggi di bellezza e protezione

Oltre alla scelta e all’utilizzo di prodotti specifici, un altro modo per proteggere i capelli dal freddo invernale e aiutarli a combattere la tendenza a sfibrarsi e indebolirsi, è quello di agire direttamente sul cuoio capelluto e sulla microcircolazione. Come? Coccolandosi con un bel massaggio!

Per farlo ( o perché no, farselo fare) è sufficiente premere in modo delicato la zona delle tempie con i polpastrelli, andando a disegnare dei piccoli cerchi in senso orario e poi in senso antiorario. Spostandosi dall’attaccatura dei capelli fino alla nuca, e andando a toccare ogni singola parte della testa. Il tutto proseguendo per circa cinque minuti. Un modo semplice e alla portata di tutti per prendersi cura del proprio cuoio capelluto e donare salute e bellezza all’intera chioma.

Proteggere i capelli dal freddo con l’alimentazione

E come ogni “cura” che si rispetti, anche per proteggere i capelli dal freddo è bene partire dall’elemento principe della nostra salute, l’alimentazione. Per farlo non servono grandi stravolgimenti della vostra dieta ma solo l’aggiunta di alcuni cibi in grado di donare alla chioma tutta la forza necessaria per combattere gli agenti esterni e superare l’inverno in salute. Per esempio optando per alimenti ricchi di vitamine B, C ed E oltre che di sali minerali come selenio e zinco, tutti elementi che si possono trovare nella frutta e nella verdura. Meglio se di stagione.

Perfetti, poi, anche i cibi ricchi di acidi grassi tra cui gli omega 3 e 9 (che si possono trovare nel pesce e nella frutta secca), utili per proteggere i capelli e nutrirli dall’interno. Per un’azione completa e che avvolge la chioma a 360°.

Pochi passaggi di pura bellezza e salute per proteggere i capelli dal freddo e non solo. Donando alla vostra chioma tutto il vigore necessario per affrontare e superare l’inverno, mantenendosi sempre splendente, resistente e, ovviamente bellissima.