Come proteggere i capelli in estate

L’estate è finalmente arrivata e, con lei, il sole, il mare, il cloro e le alte temperature che…potrebbero a lungo andare danneggiare i tuoi amati capelli. Come difenderli dunque dal forte stress a cui sono sottoposti?

Proteggere i capelli in estate è fondamentale: a causa degli sbalzi di temperatura, di agenti atmosferici come vento, umidità, afa e acqua del mare salata o acqua clorata delle piscine, i nostri capelli possono risentire del trattamento che riserviamo loro nei mesi più caldi e, per non trovarci a fine agosto con una chioma secca e sfibrata, dobbiamo mettere in atto alcuni accorgimenti.

I capelli, infatti, hanno bisogno di cure e attenzione specialmente durante la stagione estiva, periodo in cui le fibre rischiano di distruggersi e perdere la loro naturale forma e lucentezza, oltre ad essere esposte in continuo a radiazioni solari UVA e UVB che, a lungo andare, agiscono sia sui bulbi piliferi, seccandoli e indebolendoli, sia sui fusti, rendendoli aridi, crespi e pieni di doppie punte. Non solo: anche la salsedine svolge un ruolo importante nel rovinare la chioma. Infatti, se tendenzialmente i tuoi capelli sono già abbastanza secchi o crespi, l’acqua marina potrà solo peggiorare la situazione, andando a seccarli ancora di più e a spezzarli, mentre, se il tuo cuoio capelluto è grasso potresti addirittura sperimentare quello che viene definito il rebound, ovvero un’iper produzione di sebo. Senza contare che anche la sudorazione e la variazione del pH determinano un’infiammazione del cuoio capelluto, che porta a una possibile caduta dei capelli. Insomma, l’estate è un nemico “potente” della nostra chioma: difronte a tutti queste problematiche, dunque, cosa possiamo fare per tutelare e prenderci cura in modo appropriato i nostri capelli?

Evita tinte e styler

Se hai in mente di passare molte ore sotto al sole, magari evita di decolorare i tuoi capelli una settimana prima delle vacanze. Tinte e decolorazioni vanno a sfibrare i capelli già di loro e, la combo deco + sole potrebbe essere letale. Ma non solo: anche l’uso di styler come piastre e ferri possono indebolire il capello e renderlo più esposto. Cerca dunque di non stressare troppo la chioma e opta per pieghe-non-pieghe e capelli al naturale.

Usa un capello o un foulard

Se sei abituata a usare un berretto con visiera per coprire il viso dai raggi UVB e UVA, perché non farlo anche per i capelli? Armati di cappelli - la paglia o il cotone sono le composizioni più indicate poiché favoriscono la traspirazione - e di foulard e riparati così dall'esposizione diretta ai raggi solari.

Metti l’SPF anche sul cuoio capelluto

Lo so, può sembrare un po’ strano, ma quante volte ti è ormai capitato di scottarti la riga dei capelli? La soluzione è applicare un SPF (in spray risulterà più comodo) anche sulla riga e sarai sempre protetta da bruciature in luoghi assai indesiderati.

Spray protettivo, always!

Lo spray protettivo per i capelli è forse il numero uno fra i must che non devono mai mancare nella tua borsa mare. Agisce creando una vera e propria barriera protettiva e contiene filtri UV che proteggono i capelli dai danni provocati dall'esposizione ai raggi ultravioletti.

Lava subito i capelli con acqua dolce

Che si tratti di un bagno al mare o di una nuotata in piscina, appena esci, ricordati di sciacquare i capelli immediatamente: l’acqua dolce rimuove infatti il sale o il cloro che sfibrano i capelli e riduce l’effetto che possono avere sulla tua chioma se lasciati lì a lungo andare.

Asciuga i capelli all’ombra

Dopo aver sciacquato i capelli da cloro e salsedine, evita di asciugarli al sole: i capelli bagnati e umidi sono infatti più fragili e, stendersi al sole proprio durante il momento dell’asciugatura potrebbe aumentare il rischio di secchezza, doppie punte e rottura.

Maschere a go go

Per un - necessario - boost di idratazione e nutrimento, la miglior cosa da fare è abbondare di maschere per capelli. Opta per formule fortificanti e riparatrici che miglioreranno l’elasticità e la lucentezza e manterranno la tua chioma sana, morbida e folta.

Prediligi prodotti formulati per il dopo sole

Nulla ti vieta di affidarti ai tuoi classici shampoo e balsamo ma, durante l’estate, usare un prodotto ad hoc potrebbe davvero fare la differenza: scegli quindi prodotti formulati appositamente per far fronte a tutte le problematiche estive del caso e che ricoprano un ampio spettro di effetti indesiderati causati da calore, salsedine, cloro, vento e sabbia ed il gioco è fatto.

1/17 Davines, SU Hair Milk

Un latte per capelli leave on arricchito con filtri UV, ideale per proteggere i capelli dal sole e preservare il colore cosmetico e l'idratazione durante l'esposizione solare. 2/17 Balique, N°21 - Sun Hair Care Parfum Anti-Humidity

Uno spray che protegge dall’umidità estiva donando al contempo brillantezza ed eliminando l’effetto crespo.

3/17 Aveda, Sun Care After-Sun Hair Masque

Una maschera in crema dall'effetto rigenerante e riparatore che idrata e protegge i capelli dai radicali liberi e dai danni solari e

ristabilisce l'equilibro dei capelli esposti al sole. 4/17 Oway, SunWay After-Sun Hair Mask

Una maschera idratante dopo sole che regala un'intensa idratazione della chioma nonché il rafforzamento della fibra capillare mentre protegge da stress ossidativi, danni strutturali e disidratazione. 5/17 Diego Dalla Palma, Sun Mask - Maschera Dopo Sole Riparatrice

Un trattamento intensivo che nutre la fibra capillare e contrasta i danni causati da agenti esterni inaridenti e disseccanti, preservando la vivacità del colore sia naturale che trattato. 6/17 Biofficina Toscana, Crema Capelli Doposole

Una crema ideale come trattamento nutriente-condizionante doposole, da utilizzare dopo o durante l’esposizione al sole ed alla salsedine del mare per reidratare i capelli lasciandoli morbidi, disciplinati e lucenti. 7/17 Nuxe Sun, Olio Latte Per Capelli Protettivo Idratante

Un olio latte bifase che protegge i capelli dai raggi UV apportando loro idratazione e lucentezza e che si utilizza prima e durante il bagno per proteggerli dagli effetti del sale e del cloro. 8/17 Maternatura, Spray Protettivo Capelli Al Sole Mango E Papaya

Un trattamento riparatore per contrastare la disidratazione e la secchezza dei capelli provati da esposizione solare e mare.

9/17 Bioearth, Olio solare capelli SPF 10

Un olio solare leggero con SPF 10 che va applicato prima dell’esposizione al sole poiché crea un delicato velo che nutre i capello e lo preserva dalla disidratazione.

10/17 Sachajuan, Hair In The Sun

Un trattamento che protegge i capelli e il loro colore dal sole con un filtro UV che rimane nei capelli anche dopo un bagno o una doccia e che può essere usato anche per un veloce stilying in spiaggia.

11/17 Moroccanoil, Spray Protettivo Per Capelli

Uno spray leggero che protegge i capelli dai fattori esterni e aiuta a prevenire lo sbiadimento e i riflessi ramati neutralizzando anche i radicali liberi generati da raggi UV, inquinamento e altri stressanti ambientali. 12/17 Kérastase, Soleil Shampoo Bain Aprés Soleil

Uno shampoo che idrata la fibra e ripristina la naturale morbidezza e brillantezza del capello esposto al sole, composto da acqua di cocco, vitamina E e un filtro UV. 13/17 Aldo coppola, Aquamare Maschera Doposole

Un trattamento doposole per reidratare e nutrire in profondità i capelli esposti al sole, al vento, alla salsedine e al cloro che unisce un intenso potere emolliente e lucidante a un’azione protettiva e ristrutturante.



14/17 Milk Shake, Sun & More Incredible Milk

Un leave in per tutti i tipi di capelli che ripara, disciplina il crespo, previene le doppie punte, protegge dal calore favorendone anche la tenuta della piega e facilitando l’utilizzo di piastra o ferro, oltre a mantenere il colore e proteggerlo dai raggi UV.

15/17 Bioscalin, Spray Protettivo Capelli

Uno spray che protegge i capelli dall’esposizione solare, contrastandone secchezza e disidratazione e conferendo nuova idratazione e luminosità alla fibra capillare.

16/17 Medavita, Solarich, Olio Spray protettivo Corpo & Capelli SPF 15

Un olio spray protettivo solare per capelli (e corpo!) ad effetto bagnato con SPF 15 da applicare prima dell’esposizione al sole per proteggere i capelli. 17/17 Garnier Fructis Hair Food Ananas, Balsamo Lunghezze Luminose

Un balsamo ideale per trasformare capelli lunghi e spenti in capelli nutriti, luminosi e sani. Questo prodotto vegano, la cui formula non contiene nessun ingrediente o derivato di origine animale, è perfetto per essere usato dopo una giornata in spiaggia per un boost di idratazione e addolcire la chioma con una dolce fragranza.

