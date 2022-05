Come asciugare i capelli perfettamente con il phon

I capelli asciugati dal parrucchiere sono molto lucidi, vero? Il merito è della perfetta asciugatura. Segui la nostra guida per replicare gli stessi risultati del salone

Asciugare i capelli con il phon è un'arte. O almeno tale lo diventa se desideriamo ottenere i risultati del parrucchiere. Ovvero: capelli lucidi, disciplinati e senza effetto crespo. È una questione di manualità? Senz'altro, ma molto dipende anche da come li trattiamo al momento dello shampoo. Non ci si pensa quasi mai, ma in realtà la base per una perfetta asciugatura inizia proprio dal lavaggio. Vediamo come.

I segreti per asciugare bene i capelli con il phon

Sembra scontato, ma non lo è: per un buona riuscita della piega fai-da-te i capelli devono essere ben sciacquati. Se si eliminano completamente tutti i residui di shampoo e balsamo, i capelli resteranno puliti più a lungo. Non solo: risulteranno meno pesanti col risultato di essere più vaporosi e morbidi al tatto.

Come capire se si è sciacquato bene i capelli? Con la prova delle bollicine! L'acqua del risciacquo deve scorrere limpida, priva di qualsiasi schiuma che faccia pensare alla permanenza del prodotto. Un'altra prova è quella del tatto: se si toccano i capelli appena sciacquati, questi devono essere quasi ruvidi ed emanare uno suono particolare, come se "scricchiolassero". Solo così si può essere sicuri di aver eliminato ogni residuo di prodotto. Il più insidioso è certamente il balsamo, che però non si può saltare, a meno che non si scelga un leave-in. Ancora più insidiosa è la maschera dopo shampoo.

Se sui capelli restano anche le più piccole tracce di shampoo e balsamo, si appesantiscono. E si sporcheranno già il giorno dopo, se non addirittura il giorno stesso. In alcuni casi, i capelli possono sembrare sporchi, come se non li si avesse lavati.

Tamponare con un turbante in microfibra

Per togliere l'eccesso di acqua è bene non strofinare energicamente i capelli con l'asciugamano, poiché questo gesto aumenta la carica elettrostatica col risultato di elettrizzare la chioma. A ciò si aggiunge il fatto che strofinando i capelli, si sollevano le squame che compongono i fusti, col risultato di renderli crespi. L'ideale è avvolgere i capelli in un turbante, meglio se in microfibra: assorbe l'umidità, e riduce al minimo l'effetto crespo

Pre-asciugare i capelli con il phon

Prima di passare all'asciugatura diretta con il phon, i capelli non possono essere grondanti d'acqua: non solo ci vorrebbe un'eternità per asciugarli, ma si otterrebbe un effetto crespo. Ecco che diventa importante compiere il passaggio della pre-asciugatura. Per eliminare l'eccesso d'acqua è bene tamponare i capelli con un asciugamano in microfibra che ha una capacità assorbente maggiore del cotone. E poi, prima di accendere il phon, è bene lascarli liberi all'aria per qualche minuto, in modo che l'umidità in eccesso evapori naturalmente. Non va bene tenerli avvolti nell'asciugamano, perché si rischierebbe di ritrovarseli gonfi e crespi.

Per ottenere una bella messa in piega, è bene iniziare il brushing con spazzola e phon quando i capelli sono asciutti almeno per il 50%. In estate puoi aspettare che la temperatura esterna faccia il suo corso, altrimenti puoi iniziare ad asciugare i capelli mettendoti a testa in giù.

Applicare i prodotti di styling

Il momento della pre-asciugatura è fondamentale per raggiungere un bel risultato senza effetto crespi, elettrizzati o troppo gonfi. Ci si mette a testa in giù e si inizia ad asciugare i capelli partendo dalla nuca. In questa fase l'ideale è usare il phon senza beccuccio che permette un'asciugatura più omogenea.

Dopo i primi minuti si può applicare un prodotto di styling adatto al proprio capello. Se hai i capelli sottili usa uno spray volumizzante, che aggiunga corpo e spessore. Se invece hai una chioma doppia e spessa usa una crema disciplinante che tenga a bada l'effetto crespo. Distribuisci così il prodotto con un pettine a denti larghi, meglio se di legno, e poi lavora le ciocche con le dita. In entrambi i casi, vietato usare gel e cere modellanti, in quanto sono adatte per modellare i capelli a fine asciugatura.

Usare la spazzola con il phon

Il segreto dell'asciugatura perfetta (ovvero, capelli morbidi e luminosi senza effetto crespo) è modellare le ciocche con le dita, come se fosse un pettine. Fai così: solleva una ciocca di qualche centimetro verso l'alto, tienila premuta, e punta il beccuccio del phon verso il basso, cioè la testa. È una chicca da hair stylist che permette di dare volume senza arruffare i capelli, sin dai primi passaggi. Se si parte con la spazzola, si rischia invece di renderli crespi.

Prima di cominciare con il phon, dividi i capelli in sezioni e fissali con mollette. Serve per evitare di asciugare più e più volte i capelli già asciutti, che potrebbero rovinarsi.

Ora che le radici sono asciutte, si può passare ad una spazzola rotonda con setole di cinghiale oppure un mix di setole sintetiche e naturali. Tira i capelli con la spazzola, puntando il beccuccio del phon verso il basso. Per fare prima inizia dalle punte e poi "sali" gradualmente verso le radici.

Una volta che i capelli sono asciutti al 100%, aspetta che si raffreddino e applica con le mani un siero o un olio lucidante che avrai massaggiato tra i palmi delle mani. E la tua asciugatura perfetta è terminata!