Un colpo di testa di tendenza: Emma Marrone cambia chioma e vira sul nocciola

S ì, il nocciola è la nuance più cool del momento e della prossima stagione primaverile ed Emma Marrone ce lo dimostra con il suo strepitoso hairlook

Addio biondo, arrivederci castano e benvenuto nocciola. E se a farlo è la ex bionda per eccellenza, poi diventata semi mora, Emma Marrone, allora possiamo lo ben dire. Sì, la nuance nocciola è davvero il must have della prossima stagione primaverile in dirittura di arrivo.

Una colorazione calda, sofisticata, elegante. Ma che allo stesso tempo non tradisce lo spirito sbarazzino e ribelle della cantante più rock del nostro Paese. Una chioma che sa il fatto suo e che ha voglia di dimostralo, super femminile, sensuale ma anche grintosa. In due parole, praticamente perfetta. E a giudicare dai tanti like e commenti positivi sotto le foto del profilo Instagram di Emma, questo nuovo harilook le ha davvero giovato. Dopo tutto ogni tanto fa bene cambiare e se lo si fa optando per un colore di tendenza come il nocciola, beh, il risultato è a dir poco assicurato.

Una nuance che spazza via ogni dubbio, che valorizza al cento per cento l’incarnato della cantante, il colore dei suoi occhi e i lineamenti del suo viso, donandole un fascino unico e uno stile che è impossibile non voler copiare subito.

Certo se si vuole seguire in tutto e per tutto hairlook di Emma è d’obbligo anche un taglio corto a caschetto che arrivi fin sotto al mento, portato sia in versione liscia che ondulata. Oltre naturalmente a un color nocciola da capogiro. Un castano chiaro o biondo scuro caldo, avvolgente, con sfumature carminie a donargli massima profondità e movimento. Ottenendo una cromia ricca di luminosità, sia sulla chioma stessa che sul volto della talentuosa cantante.

Che dire, se non sapete come rendere i vostri bellissimi capelli un concentrato di fascino e sensualità unica e inimitabile (o quasi) il biondo nocciola di Emma Marrone è la scelta giusta che stavate aspettando. E che vi garantirà un hairstyle assolutamente da capogiro, ovunque e con qualsiasi look.