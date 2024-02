Colpi di sole naturali: i capelli da it girl da chiedere al tuo parrucchiere

I lluminano delicatamente tutti i capelli, dai biondi, ai castani ai ramati, rendendo il colore incredibilmente sofisticato ed effortless.

Se ancora ti stai chiedendo perché dovresti chiedere al tuo parrucchiere dei colpi di sole naturali, siamo qui per rispondere a tutte le tue domande.

Prima di tutto sfatiamo un mito. Se sei andata dal parrucchiere e hai speso una cifra stratosferica non devi volere a tutti i costi che il suo lavoro si veda. Tutto l’opposto invece. Più il lavoro fatto dal tuo parrucchiere risulta naturale da mescolarsi al tuo colore originale, più il look avrà un risultato effortless e chic.

E l’aspetto migliore dei colpi di sole naturali è che sono perfetti su tutti i colori di capelli. Dal biondo naturale al ramato e sì, anche sul castano, dove dei meravigliosi riflessi nocciola daranno il risultato di un mesetto al mare, avrai risultati pazzeschi.

Per fare un paragone immediatamente tangibile e farti capire al volo il valore dei colpi di sole naturali, possiamo dire che sono l’equivalente della old money aesthetic. Danno l’idea di una ricchezza low profile che non tutti sono in grado di leggere e comprendere.

Puoi anche paragonarli alla clean girl aesthetic: il trucco ( i colpi di sole) c’è, ma è appena percettibile e il risultato è strabiliante. Se hai pensato di schiarire i capelli castani naturalmente, aspetta un attimo prima di muoverti in quella direzione. Per ottenere un effetto davvero naturale serve una mano esperta che sappia dove piazzare i colpi di luce.

Ora, senza ulteriori indugi, vediamo insieme cosa si intende per colpi di sole naturale, così potrai portare una reference al tuo parrucchiere quando non sarai in grado di resistere al loro richiamo.

Colpi di sole naturali su capelli castani

Colpi di sole naturale capelli biondi

Su capelli ramati