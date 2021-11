Q uali colori di capelli accenderanno l'inverno? Le nuance e le sfumature migliori fra cui scegliere per il tuo look

L’inverno è arrivato ed è il momento di accenderlo con nuovi colori di capelli. Per affrontare la stagione fredda non c’è niente di meglio di un cambio look. Dimentica le schiariture e il balayage che hanno caratterizzato l’estate, l’inverno ci regala colori brillanti e decisi, particolarmente caldi e in grado di esaltare al meglio la base naturale.

Le tinte dell’inverno

I biondi e castani con il freddo si accendono grazie a sfumature che richiamano il rosa e il rame. La parola d’ordine è: calore. Anche per chi sceglie nuance più fredde come il platino, da arricchire con un pizzico di miele per regalarli morbidezza.

I capelli castani

Ricco di sfaccettature e con tanti riflessi, il castano è un colore di capelli straordinario. In occasione dell’Autunno Inverno 2021/2022 le nuance si riscaldano, tenendo al ramato e lasciandosi ispirare dal foliage autunnale. Schiariture leggere regalano movimento alla chioma, rendendola sfaccettata e piena.

Castano moka

Ideale per le donne che hanno i capelli corvini, il castano moka è ricco di riflessi, dal più chiaro al più scuro, imitando la celebre bevanda. Ispirato al caffè, è colore con tantissime sfaccettature, adatto a chi ha una carnagione chiara, occhi nocciola o verdi.

Castano ramato

Perfetto per le chiome mosse, il castano ramato è uno fra i colori più belli dell’Autunno Inverno 2021/2022. Ottimo per chi ha una base naturalmente castana, questa tonalità con riflessi ramati illumina viso e occhi. L’ideale per evidenziare i lineamenti del volto, è una nuance versatile e super naturale.

I capelli biondi

Avvolgente e caldo, con l’inverno il biondo diventa un colore morbido come una carezza e con tante sfumature.

Biondo miele

Largo spazio al biondo miele, il colore più amato dalle dive di Hollywood. D’altronde come non lasciarsi stregare dai riflessi mielati, seducenti e iper femminili. Dal bob alle beach waves sino ai tagli lunghi, si adatta davvero a tutti.

Biondo cenere

Con un sottotono neutro-freddo, il biondo cenere è una tinta di grande tendenza. Attenzione però: d’inverno si può sfoggiare solo a patto che sia riscaldato da schiariture e riflessi avvolgenti.

Biondo caldo

Dal biondo grano al biondo caramello sino al biondo rame: il biondo dell’Autunno Inverno 2021/2022 si adatta alla carnagione di ognuna, accendendo la stagione fredda.

Biondo freddo

Non solo il caldo, anche il biondo freddo è un must dei mesi invernali. I trend a cui ispirarsi? Il biondo ghiaccio e il biondo platino…so chic!

I capelli rossi

Di gran moda, i capelli rossi sono fra le tendenze dell’inverno. Un colore di cui sentiremo parlare molto, grazie all’influenza di tante star che l’hanno scelto. Un motivo per sceglierlo? Si adatta a ogni chioma e lunghezza, dalle chiome extra long a quelle midi e short.

Rosso ramato

Il colore che si avvicina di più al rosso naturale è senza dubbio quello ramato. Caldo e luminoso, è un trend imperdibile. In base alla carnagione, si possono scegliere tonalità che siano più o meno scure. Sature di colore oppure tenui.

Rosso/biondo

Un must per accendere l’inverno? I capelli rossi schiariti da riflessi biondi. Delicate e tono su tono, queste sfumature, movimentano la chioma e creano armonia.

I colpi di sole

Cool, originali e super glam, i colpi di sole tornano un must con i chunky highlights. A differenza di qualche anno fa però, in questa stagione il trend diventa più originale grazie all’effetto bicolor.

Le chiome dunque sono divise a metà sia in senso orizzontale che verticale. In alternativa si possono tingere solamente il ciuffo o la frangia. Il risultato sono look grintosi e rock, con color che non passano inosservati, come il fucsia oppure il rosso fragola.

Come scegliere il colore dei capelli

Come scegliere il colore dei capelli? Il primo passo è quello di individuare il sottotono della pelle per capire se abbiamo una carnagione calda o fredda. Il metodo più utilizzato è quello di controllare il colore delle vene. Per prima cosa posizionati in uno spazio esterno o in una stanza illuminata da luce naturale. Gira le mani, rivolgendo i polsi verso l’alto e osservali. Se la tonalità delle vene ha sfumature blu, vuol dire che il tuo sottotono di pelle è freddo. Se è verde invece il tuo sottotono è caldo.

Il sottotono freddo corrisponde a una carnagione rosata o bianca, per questo dovresti prediligere toni freddi e decisi. Opta per il rosso o il biondo freddo se hai una pelle di porcellana, mentre se hai una carnagione rosata punta sul rosso-biondo. Castano moka o intenso è invece l’ideale per chi ha una pelle leggermente più scura e sottotono freddo. Se la tua pelle ha un sottotono caldo, dovresti scegliere delle nuance dorate dal caramello al castano ramato sino al biondo.

Non sottovalutare infine il colore degli occhi:

Se hai occhi color nocciola o marroni-verdi punta sul castano dorato e caramello

Se hai occhi azzurri o verde chiaro scegli il biondo chiaro e il rosso

Se hai occhi verde scuro opta per tinte luminose e calde

Se hai occhi blu o grigi l’ideale è il biondo cenere

Se hai occhi marrone scuro la colorazione giusta è il castano.