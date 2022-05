Il chocolate twist hair è la tendenza per capelli davvero golosi

I l chocolate twist è il colore più alla moda del momento: un concentrato di sfumature cioccolato da provare subito!

Prendi il cioccolato fondente, caldo e intenso, aggiungici qualche sfumatura più vellutata e chiara: avrai così il chocolate twist, il colore perfetto per affrontare la bella stagione. Una nuance perfetta per tutte le more naturali, con una base scura che viene illuminata da riflessi.

Il chocolate twist è un colore di grande effetto, ma che prevede una manutenzione facile. Mixa differenti riflessi, illumina l’incarnato e risulta naturale. L’ideale per chi vuole regalare un tocco particolare all’hairstyle, meglio se in abbinamento a un taglio di tendenza. Puoi scegliere questa tinta anche per rinfrescare un vecchio balayage.

Non a caso il chocolate twist è fra i colori preferiti di Kate Middleton, la duchessa di Cambridge ha scelto più volte questa nuance per dare una lucentezza nuova alla chioma, eliminando i riflessi caramello per fare spazio a un cioccolato brillante e glossy.

Il modo migliore per valorizzare i capelli chocolate twist? Utilizzare lo shampoo blu. Se hai delle amiche con la chioma bionda (oppure lo sei stata) saprai bene che lo shampoo viola impedisce che le sfumature dorate virino verso l’arancio. Anche il castano però con il tempo può svelare sfumature poco desiderate.

L’ideale in questo caso è lo shampoo blu. Proprio come il viola tende a neutralizzare toni gialli, il blu tende a depositare i pigmenti viola e blu nella chioma cioccolato. Lo shampoo blue punta ad annullare le sfumature rossastre e arancioni che si trovano nei pigmenti sottostanti. Il risultato? Una nuance intensa e unica, super brillante.

Se i capelli non sono castani naturali all’incirca dopo quattro settimane di lavaggi, esposizioni al sole e styling termici, tende a sparire la lucentezza, facendo emergere un pigmento arancione. Prima del ritocco dal colorist, lo shampoo blu aiuta ad avere un chocolate twist luminosissimo.

Per chiome tinte meglio puntare sull’uso del prodotto due volte a settimana, mentre se sei una castana naturale basteranno tre lavaggi settimanali. I bagni di colore sono un’altra soluzione efficace per rendere i capelli brillanti e iper glossy. L’ultimo segreto? Un trattamento da fare prima dello shampoo con pigmenti chocolate, da realizzare al posto della maschera.

Infine per il taglio hai solo l’imbarazzo della scelta, dal wob al lob, sino alla frangetta, per esaltare al massimo le shade del color cioccolato e valorizzarlo come merita.