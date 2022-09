La chioma wet di Zendaya è la tendenza che ci tiene ancorate all’estate

L’effetto bagnato è tornato di moda e Zendaya ci insegna come sfoggiarlo per una serata glam

Che Zendaya abbia le sembianze di una Dea non lo scopriamo certo oggi, e che ogni suo beauty look sia fonte di ispirazione, e un po’ di sana invidia, nemmeno.

Sempre sofisticata ma allo stesso tempo rock e iper contemporanea, l’attrice sembra proprio non sbagliare un colpo, che si tratti di make up o di hair style.

L’ultima trovata di stile che ci ha fatto rimanere a bocca aperta riguarda proprio i suoi capelli, acconciati in un wet look sbalorditivo che ci ricorda l’estate appena terminata.

Come realizzare la chioma wet di Zendaya

L’effetto bagnato è un modo di acconciare i capelli super versatile, che proprio perché rimanda l’idea di naturalezza si presta perfettamente a essere abbinato a un look casual o, come ci insegna Zendaya, a uno più elegante e glam.

Se in estate lo si può sfoggiare banalmente evitando di asciugarsi i capelli, adesso per ricrearlo è bene seguire alla lettera i passaggi che la tecnica prevede.

Esistono diverse versioni di questo hair look ma se quella di Zendaya, che prevede una chioma pettinata all’indietro, ti ha stregata e vuoi riprodurla fedelmente ecco come fare.

Lavati i capelli e una volta terminato tamponali con la salvietta in modo da eliminare l’acqua in eccesso ma non asciugarli completamente. Per realizzare un wet look, infatti, bisogna lavorare su ciocche umide.

Pettina poi la tua chioma partendo da davanti e muovendoti verso il retro, eliminando quindi la riga, sia essa centrale o laterale. In questa fase aiutati con il gel o una pasta apposita per questo tipo di syling, stendendole in modo abbondante su tutta la lunghezza. Sono questi prodotti, infatti, a donare l’effetto bagnato.

Una volta terminato asciuga la chioma con un diffusore o con il phon tradizionale alla minima potenza, in modo da non spostare i capelli prima che si fissino.

A capelli asciutti il risultato dovrebbe essere una chioma wet impeccabile ma se ti sembra che qualche capelli si stia ancora muovendo fissa tutto con un velo di lacca.

Non solo Zendaya

Il look effetto bagnato è tornato particolarmente in auge in questo periodo, tanto che Zendaya non è l’unica celeb ad averlo sfoggiato di recente. Molte star, infatti, lo hanno scelto per calcare il palco dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia, tra le quali la madrina Rocìo Muñoz Morales.