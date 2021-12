C hioma spenta e opaca in inverno? Niente paura! Ecco come curare i capelli durante la stagione fredda, per donargli il massimo benessere possibile e tutta la bellezza e luminosità che si meritano (e che vi meritate anche voi)

In inverno si sa, uno dei rischi maggiori in cui possono imbattersi i nostri capelli è quello di rovinarsi a causa dei diversi agenti esterni tipici di questa stagione. Il risultato? Una chioma spenta e più fragile. Ma come fare, quindi, per evitare che questo accada e garantirsi sempre capelli splendidi forti, sani e, soprattutto, lucenti?

Ovviamente focalizzandosi su ogni singolo aspetto della nostra hair routine, prendendoci cura della nostra chioma in modo mirato, con prodotti e trattamenti ad hoc e dedicandogli tutte le attenzioni necessarie per regalarle salute e bellezza in ogni momento di questo bellissimo inverno. Ecco, allora qualche consiglio da seguire per trasformare la vostra chioma spenta in un mix di fascino, benessere e lucentezza.

Detersione e nutrimento per la chioma spenta

La prima cosa da fare per prendersi cura della chioma spenta (ancora per poco) è la detersione. Ma come? Potreste dire, ho sempre lavato i capelli nello stesso modo e non ho mai avuto problemi, perché dovrei cambiare? Proprio perché la parola “sempre”, quando si tratta di cura dei capelli, non vale poi molto. La chioma, infatti, a seconda della stagione in cui ci si trova, può subire attacchi e variazioni a cui è bene prestare la massima attenzione, per garantirle sempre splendore e salute.

Nello specifico, per esempio, per evitare la tendenza dei capelli a sfibrarsi e seccarsi durante l’inverno, diventando spenti e opachi, è importante cambiare la propria hair routine, utilizzando degli shampoo super nutrienti, rinforzanti, idratanti e optando per una formulazione delicata e specifica per la tipologia degli stessi. In più è fondamentale non dimenticarsi mai di un passaggio di vera bellezza per la vostra chioma spenta, l’utilizzo di un balsamo protettivo e nutriente. Capace di schermare le fibre del capello dagli agenti esterni e dalla basse temperature, donando a tutte le lunghezze morbidezza e un aspetto setoso e super leggero.

Coccole e protezione

Ma attenzione perché non è tutto. Oltre all’utilizzo di prodotti specifici, la nostra chioma ha bisogno di qualche coccola e accorgimento in più per evitare di opacizzarsi e perdere la sua naturale lucentezza. Per esempio prestando attenzione alla temperatura dell’acqua. Mai troppo calda ma nemmeno troppo fredda, poiché in entrambi i casi si creerebbe un fastidioso effetto crespo su tutte le lunghezze. Meglio optare per una temperatura dell’acqua più tiepida, garantendo ai capelli morbidezza e lucentezza.

In più, provate a pensare al momento della detersione come a un vero trattamenti di bellezza. Massaggiando la cute con movimenti dolci e circolari, favorendo la circolazione e aiutando i prodotti che state utilizzando a penetrare più in profondità.

Maschere, un must have per la vostra chioma spenta

Un altro modo per garantire alla vostra chioma spenta di ritornare splendente e piena di luce in brevissimo tempo, è quello di applicarle una maschera di bellezza almeno una volta alla settimana. Uno step di fondamentale importanza per la cura della vostra chioma, soprattutto durante la stagione più fredda.

Ma quale scegliere? Certo, le opzioni sono davvero tante, dalle maschere idratanti, a quelle protettive, da quelle riequilibranti a quelle rigeneranti, ecc. tutte utilissime e in grado di ripristinare l’equilibrio dei vostri capelli in pochissimi minuti di vero benessere. Magari utilizzando il tempo della posa per regalarvi qualche attimo di puro relax e di cura di voi stesse.

Oli anti secchezza e sieri protettivi

Avere una chioma spenta spesso fa rima con mancanza o non adeguata protezione della stessa. Anche se vi sembra di fare tutto il necessario, infatti, c’è sempre qualcosa che vi può sfuggire intaccando la bellezza dei vostri capelli e soprattutto la loro salute. Per esempio, alzi la mano chi di voi usa regolarmente dei sieri o oli protettivi e anti secchezza. Sicuramente la maggior parte di voi avrà lasciato le mani al loro posto (ma tranquille, siete in buona compagnia).

Questo step per proteggere i capelli, infatti, viene spesso tralasciato quando in realtà è di fondamentale importanza per assicurarsi una chioma sempre al top. Ecco, allora, che per idratare e schermare al massimo la vostra chioma spenta, riportandola al suo naturale splendore è bene ricordarsi di applicare prima del classico shampoo degli oli specifici come quello di:

argan;

cocco;

lino;

macadamia:

Per proteggere i capelli dagli agenti atmosferici come vento, pioggia, smog e freddo. Ma non solo. Prima di procedere con l’asciugatura della vostra chioma, è sempre bene proteggerla ulteriormente con dei sieri termo protettivi, per evitare che il calore del phone (di cui spesso non si può fare a meno in inverno) non danneggi le fibre del capello. Evitando l’effetto chioma spenta tanto indesiderato.

Chioma spenta? Evitate di stressarla con il calore

Se da una parte l’utilizzo del phone durante la stagione fredda è quasi inevitabile (ovviamente con l’impiego dei sieri appena descritti), dall’altro l’abuso o l’uso ripetuto di piastre e simili può compromettere la salute dei vostri capelli, portando al classico effetto chioma spenta che tanto si sta cercando di evitare.

Ecco, perché, uno dei modi per impedire che questo accada è quello di evitare il più possibile di trattare i capelli con questi strumenti, preferendo, invece, delle acconciature senza calore (e i modi per farle sono davvero tantissimi). O impreziosendo la vostra chioma con dettagli di luce e bellezza super di tendenza. Per mantenere i vostri capelli in piena salute ma senza rinunciare a sfoggiare mille acconciature diverse e di gran fascino.

Idratazione anti chioma spenta

Infine, uno degli aspetti più importanti da non trascurare mai per evitare di indebolire la vostra chioma, riguarda l’idratazione. E non stiamo parlando di quella esterna ma di quella che arriva da dentro. In poche parole della quantità di acqua che consumate durante il giorno e che non dovrebbe mai essere inferiore a un paio di litri.

Oltre poi a tutta quelle derivante dalla frutta e dalla verdura che dovreste preferire ad ogni altra cosa (poiché ricchi di vitamine e sali minerali importantissimi) e dalle tantissime tisane che potete farvi per coccolare il vostro corpo durante l’arco della giornata!

Uno dei consigli più efficaci per prendervi cura della vostra chioma spenta, riportandola al suo naturale splendore e salute, anche in inverno. Per garantirvi un hair routine davvero unica e mirata, realizzata ad hoc per il benessere reale dei vostri capelli e della vostra straordinaria bellezza.