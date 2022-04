Chioma sciolta, cerchietto bombato: l’hairstyle di queste celeb è pura nostalgia

V oglia di unicità, semplicità e ricercatezza? Provate la chioma sciolta con cerchietto bombato: un hairstyle nostalgico di pura tendenza

Chi l’ha detto che una chioma sciolta non può essere anche stilosa e super glam? Sicuramente chi non ha mai provato a impreziosirla con un accessorio che richiama alla magiche e sognanti atmosfere degli anni ’60, il cerchietto bombato.

Un dettaglio di puro stile che ben si adatta a qualunque taglio di capelli, da quelli corti a quelli più lunghi. E che è in grado di donare un'allure unica ed esclusiva a qualsiasi outfit.

Valorizzando con semplicità la chioma sciolta e al naturale (ma che è perfetto anche da portare con delle acconciature dalla più classica pony tail a uno chignon) e regalando un effetto ricercato e originale a chiunque lo indossi. Non a caso le celeb che lo adorano sono tantissime e ce lo stanno riproponendo in mille versioni, colori e stili diversi.

Dalla versione super glam di Lily Collins a quella più casual di Aurora Ramazzotti o con un mood più chic come quello sfoggiato da Bella Thorne. Tutte da imitare e da reiventare come più piace.

Ma cos’è che rende così unico questo hairstyle con schioma sciolta e cerchietto bombato? Sicuramente il fatto che sta bene a tutte e in particolare a chi ha un viso ovale, lungo, triangolare ma anche squadrato (per i volti tondi unico accorgimento è quello di preferire dei modelli un po' più alti al centro). O perché è capace di enfatizzare sia i capelli lisci che quelli mossi o ricci. O ancora per quell’effetto nostalgico e un po' retrò che riesce a evocare e che tanto ci piace.

Fatto sta che il cerchietto bombato è l’accessorio che non si può non avere sempre a portata di mano in questa nuova bella stagione. Per trasformare il proprio outfit e la propria chioma sciolta in un concentrato di pura bellezza e stile. In una sola mossa e con il minimo sforzo.

L’importante è farlo nel modo corretto. Come? Per esempio privilegiando le cromie tipiche della stagione in cui lo indossate, perfette le nuance pastello o le tinte vitaminiche come il giallo limone o il verde lime. O magari abbinandolo al vostro outfit, richiamandone le fantasie e i colori. O scegliendolo come elemento di contrasto da indossare su un total look basic, nero o bianco e optando per un cerchietto bombato più scuro sulle chiome chiare e dai toni più delicati su quelle scure.

E ovviamente giocando con i vari tessuti, dal super classico velluto, elegante e chic, al raso. Dai cerchietti bombati gioiello, impreziositi con perle e pailettes a quelli con le borchie. In tinta unita o con fantasie optical da far girare la testa. Lasciando il resto della chioma sciolta ad avvolgere il volto e il vostro beauty look.

Che dire, se anche voi avete voglia di regalare ai vostri capelli un tocco di semplicità ma allo stesso tempo di ricercatezza, non vi resta che sfoggiare una chioma sciolta super cool con un cerchietto bombato di tendenza. L’accessorio più iconico di sempre e che già tutte adoriamo.