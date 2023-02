Chic ma anche punk: che ispirazione la microfrangia di Matilda De Angelis!

S exy, di carattere, elegante e chic allo stesso tempo. La microfrangia di Matilda De Angelis è l'hairlook che stavamo aspettando per iniziare la primavera con una taglio che ameremo all'istante e che ameranno tutti

Elegante, raffinata, chic ma anche ribelle, fuori dagli schemi e anticonvenzionale. Di chi parliamo? Ovviamente della talentuosa attrice italiana Matilda De Angelis e della sua a dir poco eccezionale microfrangia.

Un trend che ha conquistato anche lei e che ha deciso di sfoggiare in occasione della presentazione della nuova serie Netflix di cui è protagonista, La legge di Lidia Poët, in uscita proprio oggi 15 febbraio 2023. Una storia che racconta le imprese della prima donna italiana ad entrare nell'Albo degli Avvocati, dopo una prima espulsione dallo stesso per motivi unicamente legati al pregiudizio di genere.

Una storia forte, in cui esce tutto il carattere e il carisma dell’attrice, aspetti che sono super valorizzati dall’hair look scelto dalla stessa. Un taglio che definire di tendenza sarebbe limitativo poiché sulla bellissima attrice prende un carattere del tutto nuovo. Dopo tutto si sa, a ognuno il suo hairstyle e a giudicare dal risultato finale Matilda ha decisamente trovato il suo.

Un taglio scalato a modi mullet, che si accorcia leggermente poco prima delle orecchie in modo da lasciare libera la nuca. E che ha il suo focus o colpo d’occhio maggiore proprio sulla microfrangia. Una bellissima frangia corta che enfatizza i tratti naturali del viso di Matilda regalandole ancora più fascino e un magnetismo davvero eccezionale. Un hairlook che ricorda molto i tagli sfoggiati negli anni ’80, un po' rock un po' ribelli ma portato in chiave chic ed elegante. E parlando di Matilda De Angelis non poteva essere altrimenti.

Ma anche una tipologia di frangia che punta alla praticità che non ricade sugli occhi coprendoli e che non necessita di essere acconciata, sia se si opta per una chioma sciolta sia se si preferisce un’acconciatura raccolta o semi raccolta. La microfrangia sta sempre benissimo e in perfetto ordine in qualsiasi modo la vogliate portare.

Che dire, a nostro parere con questo nuovo look Matilda De Angelis ha davvero fatto centro e ora non vediamo l’ora di vedere altre microfrange anche su di voi, per regalarvi un tocco di carattere in più e un aspetto a dir poco eccezionale!