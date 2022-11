S e cerchi un’acconciatura glam ma allo stesso tempo chic da sfoggiare in ogni occasione, quella di Camila Cabello è la risposta perfetta

Le feste di fine anno stanno per arrivare ed è quindi il momento di iniziare a pensare ai beauty look da sfoggiare in tutte le occasioni che si presenteranno. Se non vuoi che trucco e capelli siano lasciati al caso ma ancora non hai idee originali, le celeb sono una fonte inesauribile di spunti. L’ultima in ordine di tempo a mostrarci come rendere la chioma perfetta per eventi formali ma anche feste super glam è stata Camila Cabello, con un look semplice e non troppo difficile da replicare in autonomia.

Il must have di stagione è il castano caldo

Se in estate il biondo spesso è il vero leader delle chiome, quando le temperature si abbassano i toni seguono lo stesso mood e a diventare protagonisti sono i castani.

Quella scelta da Camila Cabello è una sfumatura calda, resa ancora più dolce da leggeri colpi di luce caramello, che illuminano la sua carnagione. Questa tecnica di schiaritura è perfetta in inverno, quando la pelle spesso è più pallida rispetto al resto dell’anno, perché aiuta ad aumentarne la naturale radiosità.

Un semi raccolto super chic

Passando all’acconciatura, quelle sfoggiata da Camila Cabello è la più versatile in assoluto perché adatta sia per le occasioni formali come una cena in famiglia o un pranzo o aperitivo in ufficio, sia per una serata con gli amici.

A renderla meno austera del classico chignon, il fatto che sia un semi raccolto che lascia alcuni ciuffi di capelli liberi di esprimersi nella parte posteriore. Questa particolarità rende l’acconciatura nel suo complesso più dinamica. Inoltre, i raccolti e i semi raccolti sono perfetti per chi ama sfoggiare orecchini e piercing creativi, visto che scoprono completamente le orecchie.

La frangetta che non passa mai di moda

Per anni nessuno l’ha avvistata ma da qualche tempo è tornata ad imporsi con una incisività tale da far pensare che resterà in circolazione ancora per un po’. Stiamo parlando della frangetta, ovviamente, già Regina dell’estate ma pronta a confermarsi protagonista anche dell’autunno – inverno.

Tante le soluzioni tra le quali trovare quella migliore per sé ma sicuramente una di quelle che vedremo più spesso nei prossimi mesi è la versione sfilata che ha conquistato anche Camila Cabello. Lunga fino quasi a coprire gli occhi, non è compatta ma lascia intravedere la fronte, un particolare che conferisce una maggiore ariosità al volto e che valorizza qualunque forma. Perfetta sia con le chiome sciolte sia con semi raccolti come quello di Camila.