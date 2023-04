Che cos’è la Hair Theory, il trend su TikTok di cui tutti parlano

S i chiama Hair Theory l'ultimo trend che sta spopolando su TikTok e che tutti vogliono provare!

L’ultima tendenza beauty (e non solo) di TikTok? È l’Hair Theory, la teoria dei capelli che ha conquistato creators e non partendo da una considerazione tanto semplice quanto geniale: le acconciature che scegliamo raccontano chi siamo a noi e agli altri.

Cos’è l’Hair Theory

Come funziona l’Hair Theory? Nei video gli utenti provano varie acconciature, svelando come hairstyle sia capace di modificare l’aspetto, ma soprattutto la percezione di una persona. In sostanza: se i capelli ti stanno bene la tua giornata potrebbe cambiare in meglio. Una verità oppure semplicemente l’ennesima tendenza? Per scoprirlo non resta che provare, proprio come hanno fatto milioni di persone su TikTok, portando in tendenza l’hashtag #hairtheory con 54.4 milioni di visualizzazioni.

Come funziona

Ma cosa c’è di vero dietro l’Hair Theory? Di certo se ci sentiamo bene con noi stesse aumenta la nostra sicurezza, di conseguenza, questo può influenzare anche il modo in cui gli altri ci vedono. Pensiamo ad esempio a uno chignon classico e morbido, che potrebbe suggerire un’immagine sofisticata ed elegante oppure a una ponytail adatta per una personalità più avventurosa ed easy.

E se, come dicevano sempre le nostre nonne, “i capelli sono la cornice del viso”, l’Hair Theory si spinge ad affermare che l’hairstyle giusto può rivoluzionare il tuo look. Una piega ben fatta, con capelli sani, della lunghezza e del colore giusti per esaltare il nostro volto, rappresentano secondo questa teoria il modo migliore per sentirci più sicure e raccontare al mondo chi siamo.

Dimmi che capelli hai e ti dirò chi sei

E se la psicologia non ha ancora confermato quanto ci sia di vero nell’Hair Teory di TikTok, di certo l’hairstyle che scegliamo può svelare qualcosa di noi. I capelli sciolti e naturali, ad esempio, indicano un approccio molto semplice e rilassato alla bellezza. L’ideale per chi si sente a proprio agio e non ha bisogno di sforzarsi per apprezzarsi davvero.

Lo chignon, al contrario, indica la volontà di trasmettere un’immagine sofisticata e la voglia di trasmettere forza e decisione, ma anche un aspetto molto curato. D’altronde lo chignon non è solo bello, ma anche particolarmente comodo per tenere i capelli in ordine e lontano dal viso. Proprio come la ponytail che è pratica e funzionale, perfetta per suggerire semplicità ed efficienza. Non esci mai senza un fermaglio? Questo potrebbe indicare che sei una persona creativa e che adora giocare con i propri look.