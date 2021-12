I colori più cool del momento? I castani freddi. Se stai per prenotare una seduta dal tuo parrucchiere di fiducia ma non sai quale scegliere ecco alcuni suggerimenti per chiome veramente wow

Le stagioni più fredde sono quelle ideali per sperimentare con i capelli perché questi si trovano al loro naturale momento di ricambio e gli agenti più stressanti tipici dell’estate sono uno spauracchio distante ancora parecchi mesi. Se ti sta frullando per la testa l’idea di cambiare colore alla tua chioma quindi, questo è il momento migliore per procedere. A farla da padrone nell’autunno/inverno 2021-22 sono senza alcun dubbio i castani, soprattutto quelli freddi. Tornati di gran tendenza dopo alcuni anni di leggero appannamento, sono sfoggiati attualmente dalla maggior parte delle celebrities, anche le irriducibili del biondo.

La famiglia dei castani freddi però è piuttosto ampia quindi se la tentazione di cedervi è forte ma non sai da dove partire ti aiutiamo noi con questa carrellata di castani freddi perfetti per la stagione in corso.

Castano moka

Da alcuni anni ormai, i colori omogenei sono andati in soffitta, a favore di nuance tridimensionali che ad ogni movimento svelano sfumature differenti. Convinzione errata ma molto diffusa è che solo con i capelli chiari o caldi si possa giocare con luci e ombre, mentre che con i freddi ci sia poco spazio di manovra. Nulla di più sbagliato, e la prova è uno dei castani più trendy della stagione: il castano moka.

Com’è fatto

Come svelato dal nome, questa tonalità si ispira al caffè perché ricorda il colore della bevanda calda pronta da sorseggiare. Scuro ma non troppo, è il castano freddo per eccellenza e dovresti sceglierla se vuoi per i tuoi capelli un colore pieno, dal finish luminoso e quasi glossato.

Castano liquirizia

Tra tutti i castani questo è il più scuro, tanto che a un occhio poco attento potrebbe quasi sembrare nero. Inserito tra i must have di stagione, è sfoggiato da molte vip che vogliono per la loro chioma un colore profondo ma allo stesso tempo pieno di luce.

Perfetto se il tuo incarnato è piuttosto chiaro e freddo perché ne esalta i contrasti senza appesantirli. Se la tua base è già abbastanza scura per realizzarlo possono essere sufficienti riflessanti leggeri o pigmenti all’henne.

Castano cacao

Anche questa gradazione è piuttosto scura ma non tanto quanto la liquirizia. Forse la più classica tra tutte quelle in voga quest’anno, è l’unica della famiglia dei castani a non essere mai passata di moda.

Tra le icone che ne hanno fatto un marchio di fabbrica, la divina Audrey Hepburn, che non lo ha mai abbandonato, riuscendo sempre a valorizzarlo con acconciature ad hoc.

Perfetto per esaltare gli occhi verdi

Piuttosto semplice da portare, la tonalità fredda del cacao è adatta a quasi tutti i tipi di carnagione e regala un'aria chic e misteriosa. Se hai gli occhi verdi o blu non esitare: è quella giusta per te perché il contrasto chioma-iride li farà brillare ancora di più.

Castano cenere

Tra tutti i castani di gran voga in questo autunno – inverno, il cenere è invece il più chiaro.

Questo marrone ricco e brillante, nonostante abbia il sottotono freddo dona alle chiome una sfumatura leggermente grigia e argentata.

Tale caratteristica lo rende estremamente duttile e la sua riuscita è ottima su qualunque base di partenza.

Attenta però, non sceglierlo se la tua pelle in inverno è veramente molto pallida perché i riflessi argentati tendono leggermente a ingrigirla.

Come mantenerlo

I castani cenere sono tra quelli che necessitano di una manutenzione maggiore perché, anche se sono scuri, con il passare del tempo rischiano di ingiallirsi leggermente. Per mantenere intatta la loro tonalità fredda usa quindi shampoo, balsamo e maschere dai pigmenti violacei.

Castano glacé

Simile al castano cenere, questa sfumatura è però più scura e leggermente più luminosa e si sposa molto meglio con le carnagioni dorate e rosate e con capelli dalle basi castane ed ebano, ai quali dona un’iniezione di luminosità e un effetto super glossy.

Se sei alla ricerca di un colore molto chic e non sai come orientarti tra tutti i castani, fermati e opta per il glacé. Paladina di questo colore è l’attrice Eva Green, che a volte lo ravviva con pigmenti che donano ai tuoi capelli riflessi freddi viola o argentati.

Castano Brun Cachemire

In caso il castano freddo ti attiri ma tu sia anche perdutamente innamorata dei riflessi caldi niente paura, adesso non è più necessario scegliere. Il celebre hair stylist Franck Provost ha infatti messo a punto una tecnica in grado di abbinare in modo impeccabile il castano scuro e freddo a sfumature più chiare che diano movimento, dinamicità e maggiore profondità alla chioma. Il risultato è il castano del momento: il Brun Cachemire.