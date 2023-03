Rétro e chic: il caschetto vintage di Zendaya fa già tendenza

Z endaya detta tendenza e ci regala l'hairstyle per cui andremo tutte pazze nella prossima stagione: il lob sugar brown!

Vaporoso e dal sapore rétro, il caschetto vintage di Zendaya fa già tendenza ed è l’haircut che sfoggeremo tutte nella prossima stagione. Un taglio favoloso, che si adatta a tutte, semplice da gestire sia in città che al mare, fra salsedine, vento e aperitivi dell’ultimo minuto.

Che Zendaya fosse una it-girl, capace di dettare tendenza, lo sapevamo già, ma non eravamo certe che sarebbe stata proprio lei a regalarci le prime vibes primaverili in fatto di capelli. Se la chioma lunga resta sempre un trend, negli ultimi anni il caschetto ha recuperato terreno. Merito di tantissime celebrity che ci hanno insegnato come sfoggiarlo al meglio in ogni occasione.

Il taglio più trendy? Il caschetto lungo, chiamato anche lob, scelto da Zendaya per la sua ultima apparizione sul red carpet. Un concentrato di femminilità, con lunghezze minimal, punte vaporose e sfumature brown sugar.

Il lob presenta una base pari e arriva a sfiorare appena le spalle. Proprio per questo appare leggermente più lungo nella zona frontale. L’effetto volume viene creato a regola d’arte, realizzando al suo interno scalature e zone destrutturate. L’hairlook viene completato poi con un ciuffo nella zona frontale, per incorniciare ed esaltare il volto.

A chi è adatto il lob? Ovviamente a tutte! Si tratta infatti di un taglio altamente personalizzabile, capace di adeguarsi a qualsiasi tipologia di capelli, da quelli lisci sino ai ricci, come Zendaya. Il bello di questo taglio infatti è che si può “confezionare su misura” a seconda delle singole necessità e senza perdere il suo fascino.

Sta benissimo ha chi presenta una forma rettangolare oppure a cuore del viso, inoltre è consigliato per chi ha un volto allargato e tondo, perché tende a snellirlo. Infine è il top pure per chi ha il viso lungo, aggiungendo un altro trend della primavera, la frangia a tendina.

Da copiare anche il colore scelto da Zendaya per esaltare il suo lob: un concentrato di sfumature brown calde e avvolgenti. La nuance usata dall’attrice è un castano con sfumature calde che vanno dallo sugar brown al biondo miele, sino al castano nocciola. Un colore ricco e intenso che esaltano la struttura della chioma, dando volume e movimento.

Una tonalità che si può ricreare sia partendo da una base chiara che scura. Nel primo caso di potranno sfruttare dei trattamenti gloss, mentre nel secondo la tecnica della schiaritura a mano, sia calda che fredda, è super indicata.