M illie Bobbie Brown ci porta nel cuore dell'estate con un caschetto favoloso assolutamente da copiare!

Il nuovo taglio di Millie Bobbie Brown? Un caschetto favoloso che si trasporta direttamente nel cuore dell’estate! Se c’è una cosa che amiamo particolarmente dell’attrice è la sua capacità di cambiare look in modo repentino e senza paura.

Dopo aver sfoggiato raccolti super cool, una chioma castano naturale e capelli extra long con una favolosa frangia a tendina, Millie ha deciso di darci nuovamente un taglio. Questa volta la star di Stranger Things ha puntato su un favoloso caschetto che anticipa la stagione estiva. Un hair cut perfetto per affrontare il caldo, facile da gestire sia in spiaggia che in città, e ideale per chi vuole essere sempre pronta per la prossima avventura.

Si tratta infatti di un taglio favoloso sia nella versione straight che wavy, semplice da gestire al mare e quando sei di corsa. Su Instagram, l’attrice ha sfoggiato un favoloso box bob, un hair cut strepitoso che sta spopolando fra le celebrity. Il nome curioso deriva dalla sua forma: segue infatti le linee squadrate di una scatola. Il taglio viene realizzato a partire da una riga centrale, mentre la lunghezza arriva sino al mento. Tutto questo crea una particolare illusione, rendendo la chioma più folta e vaporosa.

Un bob sostanzioso che regala consistenza ai capelli, riducendone il peso e regalando movimento. Strepitoso con i capelli lisci, questo bob – come ci svela Millie Bobbie Brown – dà il suo meglio nella versione wild. Non a caso viene apprezzata soprattutto da chi ha i capelli molto fini perché regala una texture migliore, soprattutto se si utilizzano i prodotti giusti, ottenendo un effetto spettinato e voluminoso che parte dalle radici.

Il bello del box bob è che non ha bisogno di una manutenzione particolare. Lo styling infatti è ridotto al minimo ed è possibile ottenere il top usando solo pochi prodotti come spume, paste modellanti o spray al sale marino. Voglia di perfezionare ancora di più il risultato? Ci sono piastre, ferri sottili e piccoli, ideali per lavorare anche le ciocche più corte e piccole, dando forma alla chioma.

Il tocco in più per rendere davvero favoloso il box bob? La frangia a tendina. Questa bang, aperta sulla fronte e lunga, incornicia il viso grazie a scalature leggere. Dona un senso di verticalità al viso ed è l’ideale per qualsiasi tipo di capello. Una ventata di freschezza per sentirsi ancora di più nel cuore dell’estate.