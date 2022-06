I capelli texturizzati di Veronica Ferraro sono il top per l’estate

I capelli texturizzati come quelli dell’influencer si possono ottenere in pochissime mosse e rappresentano la svolta cool di questa stagione

L’estate è la stagione della spensieratezza e anche per questo la voglia di passare tanto tempo a creare hair look ricercati viene spesso meno. Se poi si aggiunge il fatto che con le alte temperature, avvicinare phon o styler che lavorino a calore faccia sudare solo al pensiero, lo scenario è completo. Ovviamente questo non significa che nella stagione più luminosa dell’anno si debba rinunciare a giocare con la propria chioma, ma semplicemente che sia meglio sperimentare soluzioni alternative. Le idee migliori, come spesso accade, ci arrivano dalle celeb che postano sui social gli scatti più cool delle loro giornate. Questa volta ad offrirci uno spunto semplice da seguire è Veronica Ferraro, che ha virato verso capelli texturizzati pazzeschi.

Cosa sono i capelli texturizzati

Per riassumere questa tipologia di styling potremmo dire che i capelli texturizzati siano il contrario di quelli extra lucidi. La loro caratteristica primaria, infatti, è di presentarsi opachi e leggermente arruffati, e più in generale di assecondare la conformazione naturale senza modificarla. Ad un primo sguardo si avvicinano molto a beach waves e vet hair ma a differenziarli leggermente è proprio l’assenza di luce.

Come ricreare i capelli texturizzati di Veronica Ferraro

La best friend di Chiara Ferragni ha scelto di porre i capelli texturizzati al centro del beauty look e così facendo ha reso l’insieme, nel quale spiccano trucco chic ed abbronzatura da manuale, molto meno ricercato e più adatto alle serate estive.

La sua chioma solitamente è super liscia, mentre questa volta si presenta con piccole onde che rimandano proprio l’idea di non essere state avvicinate da nessun attrezzo volto allo styling, ma lasciati asciugare naturalmente.

Che sia veramente così oppure no non è dato sapersi, visto che sono diversi i modi per ottenere capelli texturizzati.

Se il fusto dei tuoi è naturalmente riccio o ondulato, infatti, è molto probabile che sia anche tendente al crespo e leggermente opaco, quindi per averli così non è necessario alcuno sforzo, semplicemente lasciare che, una volta lavati, l’aria aperta faccia il suo corso e li asciughi.

Ricorda di non usare alcun prodotto anti crespo o districante, visto che si tratta di soluzioni che lucidano i capelli. Se non riesci a pettinarli senza aiutino usa con delicatezza le dita delle mani invece del pettine.

Ma anche se sei tra le fortunate che hanno in dotazione capelli super luminosi e liscissimi di natura puoi replicare il look di Veronica. Applica su tutta la lunghezza una pasta apposita e i tuoi capelli saranno texturizzati in un attimo.