Capelli sfumati: tanta luce e mille riflessi per una chioma splendida e naturale

I capelli sfumati sono un classico intramontabile dal fascino irresistibile, immune alle mode e al passare del tempo. Scopriamo insieme tutti i consigli e i look a cui ispirarsi per indossare al meglio questo trend!

I capelli sfumati sono una tendenza che sembra non passare mai e alla quale tutte, prima o poi, cedono. Questo anche perché si tratta di un look meno radicale di una classica tinta, che crea riflessi dall’aspettò assolutamente naturale e non comporta una vistosa ricrescita di cui preoccuparsi. Oltre a non prevedere molta manutenzione, si adatta a capelli di tutte le lunghezze e può essere declinato in mille sfumature.

Insomma, davvero mille possibilità e tanti vantaggi per capelli dinamici, luminosi e decisamente di tendenza. Desideri cambiare look e vorresti aggiungere una cascata di riflessi colorati e luminosi alla tua chioma? Allora i capelli sfumati sono quello che fa per te. Scopriamo insieme tutte le versioni di questo hair trend dal fascino intramontabile!

Capelli Sfumati – lo shatush

I capelli sfumati sono una tendenza che non passa mai di moda. Per questo, anno dopo anno sono sempre di più le tecniche di colorazione che puntano tutto su sfumature e riflessi luminosi ideate per ottenere questo effetto. Le varietà di capelli sfumati non hanno limiti, ma quando e come è nato questo trend? Il primo look a conquistarci ormai un decennio fa è stato lo shatush, che con il suo stacco abbastanza marcato tra radici scure e punte dei capelli più chiaredi diversi toni, ha sdoganato l'effetto capelli bicolor. La sfumatura qui è piuttosto netta e si ottiene cotonando i capelli, per un effetto ‘baciata dal sole’.

Capelli sfumati: perché ci piacciono gli ombre hair

Per chi desidera un effetto più naturale, e ha voglia di sfumare i capelli senza stravolgere il proprio look, via libera ai capelli ombré. Si tratta di un effetto degradé molto leggero, graduale e discreto, che prevede schiariture sulle lunghezze di massimo due o tre toni più chiare, realizzabili sia a pennello che a mano libera.

Capelli sfumati: prova il balayage

La tecnica più amata e la preferita da star e celebrities è sicuramente il balayage, che si concentra su sfumature molto naturali su lunghezze e punte, ed è bellissimo sui capelli lunghi.

Capelli sfumati? L’écaille è l’ultima tendenza

Se desiderate una chioma dinamica e luminosa e avete voglia di provare qualcosa di nuovo, chiedete l’Écaille al vostro parrucchiere di fiducia. Si tratta di colpi di sole che virano dal castano chiaro al biondo dorato, perfetti per scaldare le chiome castane senza stravolgerne il colore.

Smokey hair: i capelli sfumati più chic

Il nome vi ricorda qualcosa? Ebbene, gli smokey hair si ispirano al mondo del make-up, riproponendo sulla chioma lo stesso gioco di sfumature tono su tono tipico degli smokey eyes. Un mix di nuances fredde e fumose, sfumate alla perfezione per dare profondità al viso e incorniciare lo sguardo.

Voglia di capelli sfumati? Ecco tutte le idee e colori da provare!

Capelli sfumati sulle punte, per un tocco di colore delicato

Voglia di capelli sfumati, ma senza stravolgere la propria immagine? Aggiungi un tocco di colore sfumato solo sulle punte. Il risultato? Una chioma subito più dinamica e luminosa! Si tratta di un look bellissimo se realizzato tono su tono, ma che si presta anche a giochi di colore più audaci.

Capelli Sfumati: castano, caramello, cioccolato & co

Le sfumature più golose sono quelle ispirate alle tonalità calde e avvolgenti del caramello e del cioccolato. Bellissime per chi desidera capelli luminosi e non piatti, senza stravolgere il colore.

Capelli Sfumati: rosso passione per non passare inosservate

Rosso ciliegia o bordeaux? Le sfumature del rosso avvolgono la chioma per un look deciso, femminile ed elegante. Perfetto tutto l’anno e a tutte le età.

Capelli Sfumati: lilla e viola per un look fiabesco

A metà tra eterea fatina e icona punk rock, questa tendenza è in grado di conquistare davvero a tutte le età. I capelli sfumati lilla o viola sono bellissimi sia uniti al biondo, al bianco o al silver, sia a contrasto con capelli neri o castani.

Capelli Sfumati rosa? È subito pop!

Rose quartz, rosa pesca, millenial pink o fuchsia fluo: se desiderate un hairlook romantico, moderno e decisamente pop il rosa è il colore che fa per voi. Il bonus? Dona sia ad una base bionda che ad una base scurissima.

Capelli Sfumati, biondi sono luminosi e versatili

Avete i capelli castani e desiderate un effetto classico e intramontabile? La risposta è chiaramente il biondo, da stendere su punte e lunghezze per illuminare la chioma. Un evergreen, da declinare in diversesfumature e sottotoni a seconda dei vostri gusti e della tonalità della vostra pelle.

Capelli Sfumati Grigio: osa con il colore per un look d’effetto

Voglia di capelli sfumati, ma giocando con il colore? Provate il grigio! Tutte le sue sfumature, dall’argento al carbone sono l’ideale per capelli di tendenza. Scegliete il grigio perla luminoso e brillante, tendente all’argentato per un contrasto netto, oppure regalate a punte e lunghezze una sfumatura opaca e profonda di grigio scuro.

Capelli sfumati Pastello: prova il pastelage

Parola composta da pastel e balayage, questa nuova tendenza di capelli prevede sfumature su tutte le lunghezze declinate nelle tonalità pastello del rosa, dell’azzurro e del lilla. Per moderne fatine.