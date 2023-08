Capelli post vacanze: come prendersene cura per ripararli al meglio

V ento, sole, sabbia, mare, piscina e raggi solari hanno danneggiato i tuoi capelli? Niente paura: questi semplici stratagemmi riporteranno la tua chioma al suo precedente splendore!

Come la pelle, anche i nostri adorati capelli hanno bisogno di attenzioni extra al rientro dalle vacanze. Dopo l’estate infatti i danni causati da vento, sole, sabbia, acqua del mare e acqua clorata delle piscine saranno - ahimè - ben visibili sulla nostra chioma. E sì: anche se ci siamo impegnate durante i mesi estivi a proteggerli nel miglior modo possibile, i capelli avranno comunque bisogno di un bel restauro una volta che saremo tornate alla base, per ripristinare la loro naturale idratazione, far fronte a secchezza e doppie punte e prevenire ulteriori fragilità e rotture. A causa di fattori esterni come le radiazioni solari UVA e UVB difatti, i bulbi piliferi e i fusti hanno dovuto far fronte a problematiche come inaridimento e indebolimento, senza considerare che le fibre, a lungo andare, se esposte a calore estremo, avranno perso la loro naturale forma e lucentezza. Non solo, anche la cute avrà bisogno di un refresh: in estate sudiamo e produciamo naturalmente più sebo, il che significa banalmente capelli più grassi e che si sporcano più rapidamente. Per questo è opportuno dedicarsi a un periodo di detox con trattamenti specifici dall’azione detossinante. Infine, il colore e il taglio: liberati dalle lunghezze ormai sfibrate ed elimina eventuali sfumature indesiderate.

Maschere, maschere, maschere

Il miglior modo per nutrire, idratare e riparare i capelli? Ovviamente le maschere: mirate, concentrate e, ammettiamolo, anche divertenti da fare, agiscono negli strati più profondi delle fibre e fanno penetrare gli attivi all’interno dei fusti con rapidità. Il risultato? Un trattamento intensivo perfetto per risanare la chioma nel migliore dei modi. In olio, da applicare prima dello shampoo e da tenere in posa per circa mezz’ora (o più) su capelli umidi o in crema, da utilizzare fra shampoo e balsamo, sono ideali anche se il ritorno alla vita quotidiana ha reso la tua vita troppo frenetica per prenderti cura dei tuoi capelli. Perché? Perché possono essere lasciare agire anche mentre facciamo qualcos’altro in tutta tranquillità.

Dai nuova vita alla cute

In estate si sa: a causa del caldo, si suda di più e questo significa che la pelle (e così anche la cute) produrrà più sebo, facendo risultare la nostra cute più oleosa e con buone probabilità, anche i capelli più grassi - oltre a farli sporcare prima. Di conseguenza, appena rientri dalle vacanze, dedicati al ripristino del cuoio capelluto, utilizzando trattamenti dall’azione detossinate per pulire lo scalpo, favorire la ricrescita, l’ossigenazione e la promozione del ricambio cellulare come scrub o fiale con ingredienti detox. Non dimenticare inoltre di stimolare il microcircolo per favorire la crescita dei capelli che, dopo l’estate, subiranno una leggera caduta stagionale del tutto normale.

Taglia quello che è necessario

Lo sappiamo, lo sappiamo: tagliare i capelli ti fa sempre storcere il naso ma, se le lunghezze sono aride, crespe e secche, è sempre meglio sfogliare un capello leggermente più corto rispetto a uno lungo e rovinato, no? Fai un salto veloce dal parrucchiere per concordare con un occhio esperto i centimetri che dovranno essere eliminati, il taglio che ti piacerebbe ottenere e…zac, zac!

Usa prodotti dopo sole

Come dicevamo, sole, salsedine, cloro, vento e sabbia sono solo alcuni degli agenti esterni che mettono sotto stress i capelli durante l’estate: utilizzare quindi dei prodotti specificatamente formulati per far fronte a queste esatte problematiche accelererà il processo di restauro delle fibre, con un’azione precisa e finalizzata.

Occhio al colore

Come il taglio, anche il colore è uno dei primi elementi che balzano subito all’occhio e, se appare sbiadito, rovinato e disomogeneo, sarà una delle prime cose a notarsi. Se i tuoi capelli sono biondi (o comunque tendenti al biondo) è molto probabile che la prolungata esposizione al sole li abbia fatti virare verso il giallo: di conseguenza fai il pieno di prodotti anti-giallo e totalizzanti con pigmenti viola, che ripristineranno il biondo rendendolo più freddo in base alle tue preferenze. Sei castana o mora? In base al grado di colore dei tuoi capelli, le ciocche presenteranno più o meno riflessi rossastri: quello che devi fare è una tonalizzazione che ti riporti al tuo colore di base. Se invece sei rossa prima c'è da fare un distinguo: se il tuo colore è naturale (e si è schiarito e vorresti riportalo alla sua precedente intensità) ti basterà una semplice e rapida posa di henné; se invece il tuo colore è artificiale, prima di ricorrere al fai da te, rivolgiti al parrucchiere di fiducia per farti indirizzare sul da farsi.