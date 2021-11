E sistono tagli e colori che stanno bene davvero a tutte? Assolutamente sì! Le lunghezze e le tinte da provare per essere perfette senza sforzo

Tagli e colori che stanno bene (quasi) a tutte: un sogno? Forse no! Esistono infatti nuance e hairstyles che stanno benissimo a tutte le forme del viso. Un volto allungato o a cuore, una carnagione chiara oppure più scura: siamo diverse (e uniche), proprio per questo a volte trovare il taglio e il colore giusto sembra difficilissimo. Ore perse di fronte allo specchio oppure nel salone del parrucchiere, senza mai raggiungere il risultato desiderato.

Capelli, tagli e colori che stanno bene a tutte

E se ti dicessimo che esistono tagli e colori che stanno bene proprio a tutte? Ci sono tonalità e lunghezze che si adattano in modo incredibile alle varie forme del viso. Un piccolo trucchetto beauty per guadagnare tempo e per sentirti soddisfatta del tuo look, sempre.

Il taglio per ogni forma del viso

Il taglio di capelli è, prima di tutto, una questione di praticità. L’aspetto estetico ovviamente conta, ma quello che le donne richiedono di più è un taglio che sia anche facile da gestire per essere sempre in ordine e con un hairstyle perfetto in pochi minuti. Possibile? Assolutamente sì! Dal corto al medio, sino al lungo: ogni taglio di capelli si può adattare e rendere l’ideale per ognuna di noi.

Come scegliere il taglio più adatto? Che sia mosso (come il wob) oppure liscio, deve seguire tre principi, adattandosi a:

forma del viso

stile

abitudini di vita

Ciò significa che non devi copiare i look delle attrici, ma crearne uno tutto tuo!

Pixie cut

Pratico e versatile, il taglio corto è un vero must. Si tratta di un hairstyle perfetto per le donne versatili che si rivelerà comodissimo se ti dividi quotidianamente fra casa, ufficio e palestra. Puoi divertirti a giocare con le lunghezze in base ai punti del volto che vuoi esaltare o nascondere, lasciando che sia il parrucchiere a decidere. Versatilissimo, questo taglio di capelli è molto portabile e stupendo nella sua semplicità.

Bob

Amato dalle dive e diffusissimo – sia nella versione lunga che corta – il bob sta bene proprio a tutte. Non è un caso se ha riscosso un enorme successo fra le celebrity. Permette infatti di avere una chioma sempre perfetta, anche quando non abbiamo proprio voglia di andare dal parrucchiere. Il suo segreto? La versatilità. Nella versione liscia è super chic, in quella mossa iper-femminile. Con un accessorio – dal cerchietto alla fascia – trasforma il tuo look, puoi aggiungerci una frangia oppure un ciuffo laterale se hai voglia di cambiare. In più si adatta a tantissime acconciature e una volta provato non potrai più farne a meno!

Lungo

Se il taglio lungo non passa mai di moda un motivo ci sarà! Con la riga in mezzo oppure laterale, è un passepartout per il mondo beauty. Ti consente di essere sempre impeccabile, ma di cambiare allo stesso tempo il tuo look ogni volta che ne hai voglia. Ad esempio ti puoi sbizzarrire con chignon e trecce, oppure aggiungere forcine e fermagli. Una sera puoi puntare su una chioma vaporosa e quella dopo su un extra long super liscio.

Carrè

Il carrè medio è un taglio perfetto per tutte per tantissimi motivi. Puoi provarlo lungo sino alla nuca o leggermente più corto, con il ciuffo laterale o una frangetta leggera. Riccio e voluminoso oppure liscissimo. Questo hairstyle è sulla cresta dell’onda da sempre proprio per la sua adattabilità. Basta solo dare una spuntatina ogni tanto e sarai sempre in ordine, pronta per la prossima riunione, un evento con la scuola oppure un aperitivo con le amiche.

Il colore che sta bene a tutte

Non solo i tagli, ci sono anche colori che stanno bene a tutte, uno in particolare. Stiamo parlando del nude brown, adatto a tutte le stagioni e in grado di esaltare la carnagione nel modo giusto. Si tratta di un castano che ha conquistato le passerelle e i red carpet grazie a celeb del calibro di Lily Collins e Olivia Culpo. Il suo merito? Essere un colore super luminoso che, anche in assenza di trucco, si adatta all’incarnato, esaltandolo. Un vero e proprio Santo Graal per chi ha cambiato centinaia di colori e tinte senza trovare quella giusta.

Arricchito da sfumature sia calde che fredde, il castano nude è una nuance molto particolare. Il contrasto di colori contenuto in questa tonalità lo rende l’ideale per ogni tipo di pelle. Crea infatti particolari giochi di luce, senza stravolgere, ma esaltando naturalmente il volto. In sostanza riesce a personalizzarsi a seconda della persona che lo sfoggia.

La tecnica migliore per eseguirlo è senza dubbio il balayage, che movimenta la chioma, regalando tridimensionalità e luminosità. Al suo interno troviamo riflessi caramello che si sposano alla perfezione con il beige e il castano scuro, fra opposizioni di caldo e freddo spettacolari.