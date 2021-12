T empo di feste, tempo di acconciature e tips di tendenza, per sfoggiare capelli sempre bellissimi in ogni occasione speciale. Ecco, allora, qualche trucco per garantirvi una chioma sempre al topo, brillante e assolutamente favolosa

Feste, feste e ancora…feste! Sono tantissime le occasioni di divertimento e convivialità che arriveranno nelle prossime settimane. E ancora di più le possibilità di sfoggiare delle acconciature eleganti, originali e capaci di valorizzare al meglio i vostri capelli. Anche con pochissimi accorgimenti di pura bellezza.

Ma quali sono i tips da seguire per esaltare la propria chioma e renderla assolutamente unica e favolosa? Sicuramente quelli in grado di farla brillare e di renderla la vera protagonista delle feste in arrivo. Per sfoggiare un hair look a dir poco strepitoso e che renderà ogni singolo giorno un’occasione per essere le vere protagoniste di queste feste.

Capelli raccolti? Sì ma coi fiocchi

Se state pensando che per essere originali dovrete stravolgere il vostro look con nuovi tagli e colori, sappiate che no, non è così. Potete tranquillamente sfoggiare la vostra chioma in tutta la sua bellezza, valorizzandola con dei piccoli accorgimenti di pura eleganza e romanticismo. Un esempio? Che ne dite di una bella coda bassa da impreziosire con un bel fiocco. Magari optando per dei colori tipici natalizi come il rosso o l’oro, o in toni più classici come il rosa o il crema. Ma sempre con quel tocco di charme e calore che solo voi sapete ottenere.

Insomma, la soluzione perfetta per i vostri capelli. E per renderli ancora più a tema festività? Aggiungeteci un dettaglio di luce, come una bella molletta glitterata o un cerchietto in raso o seta. Naturalmente luminoso e sempre bellissimo.

Chignon basso, morbido e luminoso

Un altro modo assolutamente chic per raccogliere la vostra chioma durante queste feste è lo chignon. Un classico e sempre di tendenza, elegante e sofisticato ma allo stesso tempo un’acconciatura carica di fascino e di quel non so che di etereo. Da tenere morbido e con dei ciuffi laterali a incorniciare il volto. E da abbellire con mollettine e, perché, no un bel cerchietto.

Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, potete provare anche il vero must have di queste feste, lo scrunchie. Un elastico morbidissimo in seta o organza, perfetto per acconciare i vostri capelli per le feste con un tocco retrò di puro fascino e dolcezza..

E per i capelli corti?

Questi accessori di bellezza, possono essere utilizzati anche per chi ha i capelli corti, difficili da raccogliere ma non da impreziosire. Come? Ovviamente applicando in modo elegante e senza esagerare delle clip glitterate, delle mollettine o i cerchietti sopra citati. Per un hair look davvero unico e super di tendenza.

Capelli da abbellire per le feste? Provate la treccia ma con qualche tips

L’acconciatura romantica per eccellenza, capace di rendere anche il look più casual un tripudio di fascino e di eleganza. Parliamo della treccia da tenere morbida di lato o da provare in un delle sue mille varianti, alla francese, a spina di pesce, doppia, in abbinata a una coda, ecc.

Ma sempre impreziosita con un bel fiocco in seta, velluto (perfetto per le feste natalizie) in raso, ecc., da utilizzare al posto del classico elastico, o con delle mollette o fermagli brillanti per donarle quel tocco di luce e di spirito festivo in più.

Mezza coda e tips di luce

Un’altra possibilità per acconciare al meglio i propri capelli per queste feste imminenti è lasciarli travolgere dalla semplicità ma con un tocco di irrinunciabile brillantezza in più. Come? Raccogliendo la vostra chioma con una mezza coda morbida, giusto per spostare leggermente i capelli dal volto.

Da impreziosire con degli hair jewels, super luminosi e delle forme che più preferite: stelle, fiocchi di neve, ecc. Per un look super romantico, retrò ma assolutamente affascinante.

Glitter che passione

E se la parola brillantezza per voi fa rima solo con glitter, allora quello che potete fare è impreziosire la vostra chioma con un tocco di brillantini.

Da applicare direttamente sulle ciocche come un gel per donare luce e carisma a ogni vostra pettinatura o taglio, da quelli più lunghi fino al super di tendenza pixie cut. Donando colore ai vostri capelli e rivelando dettagli di pura luce e bellezza. In perfetto stile festività.

Dettagli che incorniciano il volto

Infine, per vivere davvero a tema queste festività, perché non abbellire i vostri capelli con gli elementi tipici del Natale? Quali? La Stella di Natale, con i suoi bellissimi fiori rossi, una corona di agrifoglio, una ghirlanda.

Tutte possibilità da aggiungere alla vostra chioma per un hair look da far invidia a chiunque e che richiama magiche atmosfere passate e ricche di romanticismo, calore e bellezza. Proprio come la vostra chioma.

Non vi resta che provare uno di questi tips o perché no, anche tutti, uno per ogni occasione speciale alla quale parteciperete. Per vivere queste feste con originalità e donare ai vostri capelli una veste sempre nuova e piena di fascino.