K hloe Kardashian ci svela un nuovo biondo favoloso e il make up da abbinare subito per brillare anche d'inverno

Un tripudio di luce e un mix fra sfumature chiare e scure, ispirate al biondo: Khloe Kardashian ci regala le vibes giuste per affrontare l’inverno con make up naturale e un nuovo colore di capelli. Su Instagram, la sorella di Kim Kardashian ha svelato un beauty look semplicemente favoloso.

Dopo aver sfoggiato una chioma chiarissima, tendente al platino, e un long bob, Khloe è tornata alla chioma lunga, cambiando anche nuance. Ha infatti puntato sul biondo cashmere, un colore che ha già conquistato moltissime celebrity e che si candida a diventare il più amato della prossima stagione. Elegante, avvolgente e morbido, questo biondo mescola toni caldi e freddi, mescolandoli per dare tridimensionalità.

Si adatta alla perfezione a qualsiasi tipo di incarnato o base naturale, ma soprattutto è un’esplosione di luce! Il suo segreto? Abbinare schiaritura dorate e più scure fra loro, creando un effetto naturale. Attenzione però: non ci sono degli stacchi netti, semplicemente un mix di varie intensità con ciocche a differenti temperature, accostate fra loro mai in contrasto, ma sempre in perfetta armonia.

Il risultato è un biondo ricchissimo di sfumature, come ci svela Khloe Kardashian, e facile da gestire. D’inverno infatti c’è meno luce, per questo i colori tendono sempre ad essere spenti. Il biondo cashmere è la soluzione perfetta per illuminare le giornate in modo delicato e naturale. Prendersi cura della chioma, ovviamente, in questi casi è essenziale. Largo spazio dunque a prodotti super idratanti e protettivi per evitare i danni causati dallo styling. L’hairstyle migliore invece è con le onde, per esaltare ed evidenziare tutte le shade di questa tinta.

Il segreto in più per esaltare questa nuance di capelli? Un make up sui toni del biscotto e very natural. Khloe infatti punta su eyeliner e ombretto sui toni della terra, super sfumato, per esaltare lo sguardo e regalarle un cat eye favoloso. Ma il punto forte del suo beauty look restano le labbra: piene, polpose e pump grazie all’overlining. Una tecnica lanciata proprio da Kim Kardashian e diventata popolare in tutto il mondo.

Per labbra come Khloe usa una matita del colore naturale della pelle, disegnando il contorno della bocca. Ricordati di uscire dai bordi di circa 1 millimetro, poi applica un rossetto nude e picchietta al centro del labbro inferiore un po’ di gloss per un effetto volume.