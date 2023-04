I tagli lunghi affascinano grazie a lunghe extra large e scalature audaci, ma anche a una naturalezza inaspettata, perfetta per valorizzare i capelli ricci e le onde, ma anche per trasformarsi in un liscio semplicemente perfetto

I capelli lunghi conquistano la primavera 2023 grazie alla loro leggerezza spensierata. Tagli di capelli classici e contemporanei al tempo stesso, che coniugano lunghezze oltre le spalle a dettagli di carattere come frangia o ciuffio, ma anche scalature più o meno audaci. Una scelta ideale per chi non sa rinunciare all'effetto Mermaid Hair e, soprattutto, ama giocare con la chioma per creare acconciature capelli di ogni genere. I capelli lunghi della primavera 2023, infatti, sono senza mezza misure e si esprimono attraverso lunghezze extra large, che superano le spalle e arrivano persino a raggiungere la schiena. Proprio per questo, il modo migliore di valorizzare il taglio è attraverso texture naturali: dalle onde leggermente increspate ai ricci, ma anche attraverso uno styling liscissimo, perfetto anche per i capelli molto sottili, i capelli lunghi della primavera 2023 si esprimono in tutta la loro unicità.

Capelli lunghi primavera 2023: tagli di tendenza

Naturalissimi e leggeri: le tendenze capelli lunghi della primavera 2023 si esprimono attraverso texture disordinate, abbinate a tagli altrettanto liberi e leggeri. Le ciocche, infatti, sottolineano viso, collo e décolleté attraverso un layering leggero, che sottolinea i tratti caratteriali del volto, dal mento alle clavicole. L'abbinamento migliore è con una piega ondulata, dall'aspetto naturalissimo e dall'aspetto fintamente scompigliato.

I capelli lunghi con ciuffo

Dal sapore Y2K, le tendenze capelli della primavera estate 2023 hanno sancito il ritorno del ciuffo laterale. Abbinato a una profonda scriminatura, si porta pari o leggermente scalato, cosicché possa fondersi con il resto della chioma o connotarsi come un elemento unico e distinto, da portare anche con effetto wet.

I capelli lunghi e ricci per la primavera 2023

Per esprimere appieno la personalità dei ricci, non c'è niente di meglio di un taglio lungo. Un abbinamento adatto ai boccoli, quando alle onde meno definite e perfetto tanto per valorizzare chiome naturalmente ricce, quanto per chi desidera movimentare la piega con una permanente. Non solo tagli pari: i ricci lunghi della primavera 2023, infatti, si arricchiscono di frange e scalature audaci.

Tagli primavera 2023: capelli lunghissimi

Se vuoi osare con un taglio lungo, opta per delle lunghezze veramente audaci. La stagione, infatti, impone ciocche che si allungano ben oltre le spalle, raggiungendo la vita e persino il lato b. Un effetto quasi Rinascimentale, da accostare a riccioli botticelliani o a un liscio perfetto, senza fronzoli. La tinta ideale per i tagli lunghissimi della primavera 2023? Piena e senza sfumature.

Capelli lunghi e lisci per la primavera 2023

Forse inaspettatamente, il liscio perfetto torna a essere uno dei protagonisti delle tendenze capelli lunghi della primavera 2023. Una piega senza fronzoli o increspature, che valorizza appieno il perimetro del taglio, mettendo in primo piano scalature, frange e persino tagli pari e geometrici. L'effetto finale? Vagamente Posh Spice, ma anche davvero elegante e, per certi versi, futuristico.

Idee per tagli di capelli lunghi e scalati

I capelli lunghi sono bellissimi anche se portati con layers e scalature. Il risultato è una chioma movimentata, che sottolinea i lineamenti del viso e regala alla chioma un aspetto più pieno e voluminoso. Ecco perché i capelli lunghi e scalati sono l'ideale anche per far apparire i capelli molto fini e sottili più corposi, amplificando il movimento della chioma. L'idea originale per la primavera 2023? Dare vita a un doppio taglio, che unisca caschetto e capelli lunghi.

Capelli lunghi con frangia per la primavera 2023

Per dare movimento al taglio, la frangia è sempre una buona idea, anche e soprattutto per la primavera 2023. Le tendenze sembrano sancire un ritorno della frangia lunga, da portare ben oltre le sopracciglia e, anzi, abbastanza lunga da coprire gli occhi. La texture, ovviamente, deve essere naturalissima e armonizzarsi al resto della chioma: liscissima o leggermente mossa, è l'elemento ideale per attirare l'attenzione sugli occhi.