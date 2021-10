P er chiome lucenti anche in autunno hai mai pensato di ricorrere ai metodi naturali? Se sei curiosa e hai voglia di sperimentare ecco come farlo.

I capelli in autunno molto spesso perdono la loro brillantezza e si presentano spenti, sfibrati e opachi. I motivo sono diversi, a partire dai numerosi agenti naturali aggressivi ai quali sono stati esposti in modo massiccio lungo tutta l’estate come raggi solari, salsedine, sabbia e lavaggi frequenti. Come se non bastasse, anche il cambio di stagione e i mutamenti ormonali tipici del periodo ci mettono lo zampino, rendendo le chiome molto più deboli. Per contrastare tutti questi fenomeni e far tornare i tuoi capelli super lucenti e in salute esistono alleati naturali che probabilmente non ti aspetti ma che se usati nel modo giusto potrebbero davvero rappresentare una svolta.

Curiosa di conoscerli?

Aceto di mele

Ebbene sì, l’aceto di mele non è ottimo solo per condire le insalate ma è anche miracoloso sui capelli visto che una delle sue caratteristiche è proprio quella di appiattire le cuticole e rendere le chiome lucenti, regalando un effetto wow soprattutto sulle lunghezze. Questo vale anche per i capelli ricci o tendenti al crespo, dato che riesce egregiamente a minimizza questa caratteristica.

Come usarlo

Ottenere il massimo da questo ingrediente naturale è semplicissimo. Prepara una soluzione di acqua e aceto di mele, calcolando che per mezzo litro ne basta un cucchiaio da cucina.

Dopo aver lavato i capelli con il tuo shampoo abituale, versa il liquido sul tuo cuoio capelluto e tienilo in posa per circa dieci minuti, quindi risciacqua il tutto.

Rosmarino

Ecco un altro ingrediente eccezionale non solo in cucina ma anche in ambito beauty: il rosmarino.

Questa pianta aromatica perenne diffusissima in tutti i Paesi del Mediterraneo può aiutarti e non poco a rendere i capelli lucenti in modo naturale.

Come usarlo

Per sperimentare le sue proprietà lucidanti sulla tua chioma, devi preparare un infuso.

Accendi il fornello e metti a scaldare un pentolino contenente l’equivalente di una tazza d’acqua. Quando bolle toglilo dal fuoco metti in infusione due cucchiai di rosmarino tritato o circa tre rametti di quello fresco. Lascia riposare il tutto un paio d’ore e passato questo tempo filtra il liquido con un colino.

Lava i capelli normalmente e usa l’infuso di rosmarino per fare l’ultimo risciacquo.

Attenta però, questa pianta oltre a lucidare i capelli tende a dare loro riflessi leggermente scuri quindi non è molto indicato se hai i capelli chiari.

Spazzole con setole naturali

Come forse già saprai spazzole e pettini non sono tutte uguale e scegliere quella giusta a seconda del proprio tipo di capello o del risultato che si vuole ottenere è fondamentale.

Se vuoi renderli il più lucenti possibili, soprattutto in autunno, usa una spazzola in legno con setole naturali. A differenza di quelle in plastica, infatti, le setole naturali trascinano gli oli dal cuoio capelluto alle estremità.

Pettina quindi la tua chioma pazientemente dalla radice alle punte, così da eliminare eventuali oleosità nella parte alta e nutrire al contempo lunghezze e punte, donando loro una spinta di idratazione naturale e lucentezza.

Alimentazione corretta

La bellezza passa prima di tutto per la salute e questo vale anche per i capelli che per mostrarsi lucenti hanno bisogno di essere nutriti. Oltre ai trattamenti e ai prodotti specifici che se utilizzati possono assolvere questa funzione dall’esterno, è fondamentale nutrire la tua chioma dall’interno, mantenendo un’alimentazione sana ed equilibrata.

Gli alimenti più indicati per nutrire i capelli sono i più ricchi di amminoacidi, antiossidanti, proteine e vitamine, soprattutto B5. Per il bene della tua chioma quindi fai il pieno di pollo, pesce, uova, latte, legumi e verdure a foglia verde.

Bevi tanta acqua

I capelli disidratati e secchi si notano subito perché diventano immediatamente opachi. Al contrario, mantenere un buon livello di idratazione li rende forti e lucenti. Ricordati quindi di bere con regolarità, almeno due litri di acqua al giorno.

Stimola la produzione di cheratina

La cheratina è una proteina fondamentale per la crescita forte e sana dei capelli. Ingrediente base di molte maschere e usata dai migliori hair stylist per trattamenti super ristrutturanti, agisce aderendo ai capelli e ricompattandone le fibre.

Non è possibile assumere in modo diretto questa proteina tramite l’alimentazione perché è prodotta naturalmente dall’organismo. Tuttavia esistono alimenti che possono stimolarne la produzione come quelli ricchi di vitamina B7 e quindi riso, cavolfiore, cipolla e broccoli; e

frutta e verdura contenenti vitamina C come arance, limoni, pompelmi e peperoni.

Acqua fredda

Sciacquare i capelli con acqua fredda favorisce la chiusura delle cuticole e questo fa sì che le ciocche riflettano meglio la luce e risultino più lucenti. Al contrario, invece, l’acqua calda dilata i pori e rende la tua chioma più grassa.

Le cuticole chiuse, inoltre, aiutano i trattamenti successivi a penetrare più in profondità. Non è necessario però sottoporsi a docce ghiacciate per beneficiare di questo effetto, è sufficiente fare un rapido passaggio sotto il getto freddo a fine lavaggio.