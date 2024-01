S i muovono leggeri accompagnandoci nel nuovo anno: i capelli lunghi affascinano il 2024 grazie a lunghezze indomabili e scalature, frange e layers strategici adatti anche ai capelli sottili

Il detto "nuovo anno, nuova me" non deve per forza essere una massima universale: per qualcuno, infatti, l'ingresso nel 2024 non significa altro che dedicare tempo ed energie a rendere i propri capelli...ancora più lunghi. Niente tagli corti e drastici, dunque: le tendenze capelli 2024, infatti, concedono spazio anche a lunghezze estreme, per cambiare senza vedersi troppo diversi. Per chi non ha alcuna intenzione di rinunciare a un centimetro di capelli, la soluzione è giocare con i tagli lunghi del 2024, osando attraverso layers ben strutturati e frange, ma anche creando effetti adatti a valorizzare i capelli ricci, le onde o una piega liscissima. Espedienti adatti a valorizzare, in primis, la naturalezza del capelli, anche se molto sottili, per lasciare le che lunghezze possano crescere sane e rigogliose, arrivando persino a sfiorare i fianchi.

Tendenze capelli lunghi 2024: i tagli XXL

Perchè limitarsi ad avere i capelli lunghi, quando si può osare attraverso lunghezze indomite, capaci di arrivare a solleticare persino i fianchi? I capelli del 2024 impongono tagli lunghissimi, da sfoggiare in abbinamento a una piega perfettamente liscia o a increspature leggere, tra boccoli e onde più strutturate. Un effetto Lady Godiva che introduce un pizzico di romanticismo combattivo nel nuovo anno, purché si sfruttino i migliori sieri per capelli per ottenere lucentezza e morbidezza.

Nuovi tagli lunghi e ricci per il 2024

Scegliere un taglio lungo per i capelli ricci significa lasciare ai boccoli lo spazio necessario per esprimersi. I riccioli, infatti, non potranno che diventare indomiti e voluminosi, sfidando la gravità o poggiandosi languidamente alle spalle per incorniciare il viso con delicatezza. Effetti da personalizzare in base al proprio tipo di riccio, per dare vita a tagli capelli 2024 naturali e sempre disciplinati.

I capelli lunghi con frangia del nuovo anno

Se l'obiettivo è vedersi diversi, ma non troppo, la migliore alleata è la frangia. Poggiata sulla fronte, è l'ideale per creare un contrasto armonico con i capelli lunghi, armonizzandosi all'allure del taglio o, al contrario, allontanandosene completamente. Ecco allora che i tagli capelli lunghi 2024 possono giocare con lunghezze maxi accompagnate da frangette microscopiche o, al contrario, amplificare il loro fascino attraverso frange lunghe e sfilate, rese voluminose da un colpo di spazzola. Immancabile, poi, la frangia a tendina, per permettere alle ciocche di fondersi con le lunghezze.

Capelli 2024: i capelli lunghi e lisci

I capelli lunghi possono facilmente valorizzare una texture liscia. L'effetto è una chioma ordinata, da valorizzare utilizzando sapientemente prodotti illuminanti e districanti, per fare in modo che le lunghezze cadano senza intoppi e, soprattutto, senza nodi. La personalizzazione è tutto: i capelli lisci, infatti, permettono di giocare con frangia e ciuffi, ma anche con scalature e lunghezze perfettamente pari.

Idee per tagli di capelli lunghi e scalati

Se l'obiettivo è dare personalità al taglio, le scalature sono fondamentali. Aggiungere layers, infatti, significa dare movimento alla chioma e, contemporaneamente, scolpire il viso. I tagli di capelli scalati, infatti, consentono di alleggerire le lunghezze e valorizzare la struttura stessa della chioma, dando vita a shag e butterfly cut, ma anche semplicemente a punte sfilate e leggere, fondamentali per dare morbidezza al taglio.

Trend capelli lunghi 2024: lunghezze mosse

L'abbinamento romantico da provare per il 2024 è quello tra capelli lunghi e onde. Un connubio che racconta la bellezza delle figure femminili dipinte da Raffaello, che sfrutta onde e boccoli per creare una capigliatura movimentata e dolcissima, che sembra quasi appartenere a un'altra epoca, pur mantenendosi sempre moderna. A dare un tocco contemporaneo, infatti, pensano scalature e frangia, elementi che calano i capelli lunghi e mossi nel 2024, pur senza intaccarne l'animo spiccatamente fiabesco.

I migliori tagli di capelli sottili e lunghi

Avere i capelli molto sottili non significa rinunciare ai capelli lunghi per il 2024, ma solo imparare come gestire al meglio la texture in abbinamento alle lunghezze. Proprio per questo, è fondamentale evitare lunghezze estreme e preferire tagli di capelli poco più lunghi delle spalle. Allo stesso modo, dimenticate le scalature, che potrebbero svuotare la chioma: via libera, dunque, a tagli lunghi e pari, perfetti per simulare una chioma folta.