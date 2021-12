I n questa stagione è molto probabile che i tuoi capelli siano incappati in almeno uno di questi problemi. Se è così, ecco i metodi per contrastarli brillantemente

L’inverno è una stagione decisamente poco affine alla bellezza delle chiome. Il freddo, l’umidità e gli altri agenti atmosferici, uniti ai copricapo che indossiamo per difenderci dal gelo, ne minano infatti l’aspetto, e ancor prima lo stato di salute. I piccoli o grandi danni tipici dei capelli in questa stagione sono purtroppo numerosi. Questi sono decisamente i più comuni, per i quali però fortunatamente esistono rimedi semplici da mettere in atto.

Capelli sfibrati e secchi

La problematica principale dei capelli d’inverno è che molto spesso appaiano secchi e sfibrati. I responsabili di ciò, come per tutti gli altri disagi, sono le temperature rigide, il vento e gli altri fattori avversi tipici della stagione. Il freddo infatti restringe i vasi capillari del cuoio capelluto, rallentando la micro circolazione sanguigna e di conseguenza la crescita in salute e il nutrimento della chioma.

Anche l’escursione termica alla quale sono spesso sottoposti a causa del passaggio dagli ambienti gelidi esterni a quelli caldi interni rappresenta uno stress notevole che contribuisce a rendere i capelli decisamente fuori forma, disidratati, aridi, opachi e ricchi di doppie punte.

Come rimediare al problema

Per ridare tono e lucentezza alla chioma scegliere una hair routine adeguata è fondamentale.

Per prima cosa, evita di lavare i capelli tutti i giorni e quando lo fai usa prodotti il più possibile nutrienti e a base di elementi naturali che li idratino senza appesantirli come l’olio di Argan o quello di Jojoba.

Non dimenticare mai di applicare il balsamo a fine lavaggio e, almeno una volta a settimana, di sottoporre la tua chioma a una maschera nutriente e rivitalizzante.

Infine, attenta anche alla temperatura dell’acqua, che se troppo calda oltre a lavare via shampoo e sporco, elimina dai capelli i suoi naturali oli e ne danneggia la fibra.

Capelli spenti

Questo problema è strettamente collegato al precedente. Capelli secchi e tendenti al crespo, infatti, raramente sono luminosi. Il loro aspetto al contrario, è quasi sempre opaco.

Come rimediare al problema

Per contrastare questo fenomeno valgono le stesse regole che dovresti mettere in pratica per scongiurare il loro inaridimento. Un boost in più però potrebbe essere quello di fare attenzione a ciò che metti nel piatto.

Una chioma spenta e arida, infatti, può essere la conseguenza di un’idratazione non ottimale o un’alimentazione sbilanciata nella quale sia evidente una carenza di vitamine. Anche in inverno quindi cerca di bere almeno 2 litri di acqua al giorno e non far mancare frutta e verdura nei tuoi pasti.

Capelli più grassi del solito

Anche se può sembrare un controsenso, visto che abbiamo appena detto che in inverno i capelli risultano spesso secchi e sfibrati, durante la stagione più fredda può anche accadere l’esatto opposto, ovvero di averli più grassi del solito.

I capelli sono grassi quando le ghiandole sebacee del cuoio capelluto producono un eccesso di sebo, che essendo una sostanza grassa ferma le particelle di polvere, facendoli apparire sporchi in men che non si dica.

In questo periodo umidità e aria secca degli ambienti riscaldati aumentano le polveri e ne incrementano l’accumulo.

Come rimediare al problema

Lavare i capelli quando li si vede sporchi è la prima azione che solitamente si compie ma in caso di capelli grassi anche la più sbagliata. Il lavaggio, infatti, sebbene rimuova in un primo momento il sebo, ne stimola subito dopo la produzione in modo ancora più elevato.

Se i tuoi capelli sviluppano questo problema, in inverno evita quindi di lavarli più di una volta a settimana e quando lo fai non usare shampoo troppo aggressivi che potrebbe stressare le ghiandole e stimolare la produzione di sebo.

Perdita eccessiva dei capelli

Solitamente è l’autunno la stagione durante la quale si verifica una caduta dei capelli più copiosa, ma può capitare che questo fenomeno si protragga anche nei mesi successivi. Questo avviene perché la combinazione di freddo, vento e inquinamento può minare l’equilibrio del cuoio capelluto e indebolire i capelli fino a farli cadere.

Come rimediare al problema

Fortunatamente la caduta invernale dei capelli è un fenomeno passeggero ma per contrastarlo il modo migliore è usare integratori per capelli e lavarli con prodotti fortificanti anti caduta.

Capelli che volano

Non capita di rado, infine, che i capelli in inverno si gonfino e assumano quello che viene in gergo definito effetto elettrico.

Tutta colpa dell’elettricità statica data dalla frizione con certi tipi di materiali che costituiscono maglioni, cuffie e sciarpe.

Come rimediare al problema

Per evitare che le tue chiome in inverno prendano il volo e diventino ingestibili stai alla larga il più possibile da fibre sintetiche.

Quando li districhi, inoltre, opta per una spazzola o un pettine dalle setole in legno e accantona la plastica, anch’essa tra le potenziali responsabili del fenomeno.