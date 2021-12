S e i tuoi capelli sono corti e sei priva di idee su come creare con loro un look pazzesco per Natale e Capodanno queste idee sono quelle che stavi cercando

Le feste di fine anno si stanno avvicinando sempre più e come spesso accade in queste occasioni fa capolino la voglia di stupire e sfoggiare qualche look diverso dal solito, magari più ricercato o semplicemente fuori dall’ordinario. Se i tuoi capelli sono lunghi le opzioni creative non ti mancano ma in caso le tue chiome siano corte non fare l’errore di pensare che per te non esistano possibilità all’altezza. Anche i capelli corti, infatti, si prestano a mille variazioni sul tema, molte delle quali perfette per le cene natalizie o il veglione di capodanno.

Liscio super chic

Uno dei tagli più cool del momento è il bob, che può essere declinato sia su lunghezze medie sia su capelli corti. Se i tuoi non sono ancora così e cerchi l’ispirazione per tagliarli questa è l’idea giusta, ma solo in caso al naturale siano perfettamente dritti o la tua manualità con la piastra sia ottimale. A rendere questo taglio semplice ricco di charme, infatti, è la piega liscia perfetta, altro trend di stagione, come dimostrato anche da star del calibro di Selena Gomez.

Onde sinuose

Chi l’ha detto che le onde romantiche stiano bene solo se realizzate su chiome lunghe e sinuose? Se hai i capelli corti e sei sempre stata convinta di questa presunta verità è arrivato il momento di abbandonare falsi preconcetti e iniziare ad esercitarti con piastra o ferro per fare i boccoli.

Le onde, più o meno spesse, fatte sui capelli corti contribuiscono a dare alla tua immagine un’aria estremamente romantica ed elegante, soprattutto se completerai il look con un trucco bon ton o un rossetto rosso.

Come farle

Per evitare che i tuoi capelli si accorcino troppo e il boccolo risulti eccessivamente vicino alla loro attaccatura, posiziona la piastra a metà lunghezza e inizia da lì a realizzare la tua piega perfetta.

Corto ma con addobbi

Se invece non hai tempo o pazienza di usare con costanza una styler ma ami comunque l’idea di optare per il bob, per le feste un’alternativa senza dubbio azzeccata potrebbe essere quella di non puntare sull’eleganza estrema ma piuttosto di sdrammatizzare l’hair look, accostando ai tuoi capelli corti qualche addobbo a tema, come un cappello da Babbo Natale super funny.

Caschetto con frangia

Un’altra ispirazioni da portare all’hair stylist in caso tu voglia darci un taglio è il caschetto con frangia. Evergreen che a cadenza periodica torna ad imporsi come trend beauty del momento, oggi vive un momento di particolare auge quindi se vuoi essere cool per le feste dovresti seriamente considerarlo. Perfetto soprattutto se i tuoi capelli sono neri o castano scuro, farlo dona subito alla tua immagine un carattere e una personalità difficilmente raggiungibili con altre acconciature.

Le celeb che l’hanno scelto

Se sei una ragazza rock come Giorgia Soleri siamo sicure che possa rappresentare il taglio di capelli corti più adatto a te e anche se spesso la frangia è percepita come una scelta drastica, il nostro consiglio è di buttarti.

Semi raccolto

Quando i capelli sono corti non sempre si riesce a realizzare un raccolto completo super tirato ma esistono comunque ottime alternative per le ragazze che, in occasione delle feste, vorrebbero non lasciarli completamente sciolti ma acconciarli almeno un po’.

L’asso nella manica, in questo caso, sta nel semi raccolto, un’opzione formale ma non troppo e per questo super valida per tutte le lunghezze ma che sui capelli corti si esprime al meglio.

Realizzarlo è semplicissimo, basta prendere le due ciocche di capelli laterali più vicine alla tempia e portarle verso la zona posteriore del capo. Se sono abbastanza lunghe da congiungersi puoi fermarle con uno scruncies a tema natalizio o con una barretta con il fiocco, altrimenti fissale con delle forcine cercando di farle rientrare all’interno della capigliatura, così da renderle invisibili.

Una versione alternativa? La treccia

Se la lunghezza dei tuoi capelli non è proprio ridotta al minimo potresti provare anche questa versione di semi raccolto che prevede di realizzare con le due ciocche scelte delle piccole trecce, anch’esse da fissare a piacimento sul resto della chioma.

Cerchietto o altri accessori

Il cerchietto è un accessorio estremamente versatile, che può essere usato su qualunque lunghezza di capelli e che a seconda del modello può trasformare un look da informale a super ricercato.

Le versioni spesse e alte rivestite in velluto sono le più indicate se hai in programma cene e galà natalizi. Abbinale con l’outfit e sembrerai una vera principessa.

Spille laterali

Se ami gli accessori ma i cerchietti non fanno per te potresti procurarti qualche spilla color oro o rivestita di perline da applicare ai lati del viso.