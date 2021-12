I n occasione di cene e brindisi natalizi è bello poter sfoggiare chiome rinnovate e acconciate in modo diverso dal solito. Ecco quindi alcune idee per capelli lunghi super glamour

Il periodo che stiamo vivendo è quello dell’anno maggiormente caratterizzato da occasioni mondane. Cene, aperitivi, brindisi tra colleghi e in famiglia a dicembre sembrano non avere mai fine e se il tuo desiderio è di sfoggiare ad ognuno di loro look eleganti e chic, sappi che non dovresti trascurare i capelli.

Se le tue chiome sono lunghe, fortunatamente le opzioni sono diverse, alcune semplicissime da realizzare e altre che richiedono un pizzico di pazienza in più.

Vediamo insieme qualche ispirazione per il Natale alle porte.

Onde romantiche

Una delle soluzioni più veloci ma sempre d’impatto, è riempire la tua chioma di onde sinuose vagamente anni Cinquanta. Il risultato, infatti, è molto romantico e si addice perfettamente alle cene invernali, soprattutto se condite con una buona dose di atmosfera e romanticismo.

Come farle

Realizzarle è piuttosto semplice. Se i tuoi capelli sono lisci tutto ciò che ti serve è una styler, un termo protettore da spruzzare prima di iniziare a fare la piega e un po’ di lacca per fissare il tutto.

In caso tu voglia boccoli fitti spruzza la lacca subito dopo averli liberati dal ferro, mentre se ami onde più morbide, prima di fissarle passa alcune volte le dita tra le ciocche, in modo da aprirle e renderle più delicate.

Bun raccolto tirato

Questa acconciatura ricorda un po’ quella delle ballerine di danza classica ed è ottima se il tuo obiettivo è di rimandare un’immagine estremamente professionale. Perfetta per il brindisi natalizio con i colleghi d’ufficio, per farla è sufficiente dividere i capelli in due parti uguali facendo una riga al centro della testa e unirle in una coda bassa, da convertire in un bun super elegante da fissare con forcine invisibili.

Chignon alto

Altro tipo di raccolto, lo chignon è un evergreen che si sposa bene con qualunque occasione in cui sia previsto un look formale. Ne esistono varie versioni ma una delle più azzeccate per le feste incombenti è quella alta e non troppo tirata. Lasciare le ciocche dei capelli morbide e permettere a qualche filo di uscire rende il look finale elegante ma non troppo serioso e quindi perfetto per ogni occasione.

Coda alta

Se vai orgogliosa dei tuoi capelli lunghi e ami sfoggiarli in libertà puoi tranquillamente continuare a farlo anche durante le festività natalizie. Non è affatto detto, infatti, che per essere eleganti sia necessario raccogliere le proprie chiome. Un esempio è proprio questo look sfoggiato recentemente da Chiara Ferragni e accompagnato da make up e outfit total red, in perfetto stile Natale. A rendere pazzeschi i suoi capelli, una semplice ma bellissima coda alta.

Come farla

Prendi tutti i tuoi capelli e tirali all’indietro e verso l’alto più che puoi, cercando di mantenerli il più possibili tesi.

Legali stretti con un elastico e dopo aver fatto questa operazione prendi un ciuffo della coda e avvolgilo intorno all’elastico, in modo da farlo scomparire. Per finire fissala all’attaccatura della coda con delle forcine invisibili.

Se vuoi essere super sicura che nessun capelli si muova spruzza un po’ di lacca su tutta la capigliatura.

Semi raccolto con fiocchi

A Natale i fiocchi non possono mancare a se sono anche la tua passione e non ti accontenti di usarli per addobbare l’albero e la casa, perché non sfruttarli anche per creare un’acconciatura super romantica?

Il fiocco è infatti un accessorio estremamente versatile, che si presta ad impreziosire quasi tutti gli hair look, anche perché può essere declinato in diverse forme: su piccole forcine da applicare come vuoi lasciando il resto della chioma sciolta, su uno scruncies con il quale fare una coda o su una barretta.

Se hai a disposizione quest’ultimo accessorio, il nostro suggerimento è di prendere le due ciocche di capelli più vicine al viso, raccoglierle dietro la nuca e legarle con la barretta fiocco. Più questo sarà grande e più il risultato sarà super romantico. Per un tocco natalizio in più sceglilo rosso e in velluto.

Treccia sulla parte alta della testa

Un’altra idea se vuoi tenere i capelli sciolti ma creare comunque su di loro un look nuovo e diverso dal solito è quello di optare per una treccia sulla parte alta della testa. Questo look sta bene sia alle ragazze con la frangia sia senza, l’unico requisito è avere capelli abbastanza lunghi per creare un finto cerchietto con i capelli intrecciati.

Come farla

Prendi una ciocca di capelli da un lato del viso e portala verso l’alto pettinandola. Dividila in tre piccole porzioni e fai una treccia proseguendo verso l’alto.

Una volta terminata lega l’estremità con un elastico poi tirala verso il lato opposto del capo e fissala sotto la nuca con alcune forcine.