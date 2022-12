A ppaiono indomabili e difficili da gestire: i capelli elettrici sembrano quasi dotati di vita propria. Una causa persa? Decisamente no! Per togliere l'elettricità basta seguire i rimedi giusti, anche e soprattutto durante e dopo l'asciugatura.

Appiattirli con il pettine è impossibile, raccoglierli un incubo: i capelli elettrici sembrano proprio non voler stare al loro posto. La colpa è dell'elettrostarticità, spesso causata da cappelli, cuffie e maglioni, che trasforma la chioma in un groviglio difficile da domare. Tra le cause ci sono vento, aria fredda e il contatto con tessuti, specialmente acrilici. Fattori a cui, naturalmente, si sommano disidratazione e mancanza di umidità, che provocano vere e proprie alterazioni della cuticola, che possono favorire ulteriormente lo sviluppo di energia elettrostatica. Disperare, d'altra parte, non è un'opzione: i rimedi per togliere l'elettricità dai capelli, infatti, possono trasformare la chioma, rendendola più semplice da domare, oltre che morbida e setosa.

Capelli elettrici: le cause

La principale causa di elettrostaticità è la perdita d'acqua, accompagnata dall'indebolimento del film idrolipidico che ricopre i capelli tenendoli disciplinati e ordinati. A provocare la disidratazione possono essere diversi elementi, dal calore eccessivo di phon e piastra a un clima molto secco. Ovviamente, anche le alterazioni della cuticola possono essere tra le cause dei capelli elettrici. Un esempio? Stress meccanici e da strofinamento, ma anche danni provocati da trattamenti aggressivi, possono portare le cuticole a sollevarsi, esponendo ulteriormente la corteccia.

Come togliere l'elettricità dai capelli: i rimedi veloci

Il modo più semplice per togliere l'elettricità dai capelli è rivedere completamente la propria haircare. Per prima cosa, infatti, è importante utilizzare regolarmente uno shampoo delicato sui capelli elettrici. Idratante e nutriente, deve detergere il cuoio capelluto con delicatezza, riparando le lunghezze attraverso peptidi, lipidi e proteine. A essere imprescindibile è anche un balsamo con effetto riparatore, che possa eliminare l'elettricità dai capelli, nutrendo la superficie del capello, riparando la cuticola e, dunque, contrastando i capelli elettrici giorno dopo giorno. Per un trattamento molto intenso, la routine haircare può essere completata da una maschera idratante, da utilizzare almeno una volta a settimana.

Come togliere elettricità dai capelli durante l'asciugatura

Una volta terminata la procedura di lavaggio, tampona i capelli con un asciugamano in tessuto naturale e non strofinare troppo. Per l’asciugatura, poi, prediligi un phon agli ioni, l'ideale per rimuovere le cariche statiche e togliere l'elettricità dai capelli. Come togliere l'elettricità dai capelli asciutti e dopo l'asciugatura? L'ideale è aiutarsi con un siero riparatore o un olio nutriente, da applicare sui capelli asciutti per mantenerle le lunghezze a bada. In questo modo, inoltre, sarà più semplice mantenere intatto il livello di idratazione della chioma, evitando la secchezza.

Per pettinarli, infine, assicurati di utilizzare una spazzola che abbia delle setole naturali e non sintetiche, per evitare di generare cariche statiche che, per strofinio, possono facilmente trasferirsi sui capelli e renderli elettrici. Se non puoi fare a meno di utilizzare la piastra per stirare i capelli, poi, prova a evitare le alte temperature, che possono contribuire ad aumentare l’elettrostaticità.

Capelli elettrici rimedi della nonna

Se limitare le cause dei capelli elettrici è il sistema migliore per eliminarli, ci sono alcuni accorgimenti che possono davvero salvare la chioma dall'elettricità. Un esempio? Evitare di indossare le fibre sintetiche, optando per lana e cotone. Allo stesso modo, mantenere l'ambiente umido è importante per evitare la disidratazione e mantenere i capelli nutriti. Quanto ai rimedi casalinghi, i capelli elettrici possono essere tenuti a bada semplicemente dall'acqua. Vaporizzata sulla chioma, è l'ideale per idratare le lunghezze, proprio come...la crema idratante. Spalmandone una piccolissima quantità sulle mani e utilizzandole per pettinare i capelli, sarà più semplice controllare i capelli elettici. Un tocco di lacca sul pettine, poi, può rivelarsi un rimedio della nonna altrettanto efficace.