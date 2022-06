N on solo capelli lunghi per le spose: pixie cut, mullet e caschetti sono perfetti per il grande giorno, specialmente se arricchiti con accessori e styling particolari, che possano rendere i tagli corti ancora più accattivanti. Un mood che ha contagiato anche le passerelle e che ha trasformato i tagli corti in una vera e propria tendenza per la stagione.

Non di sole trecce, chignon e acconciature raccolte sono fatti i capelli da sposa. La conferma arriva dalle passerelle, dove caschetti, micro bob, mullet e pixie cut ci hanno letteralmente fatto urlare "lo voglio!". Una gradita alternativa alla classica chioma xxl con boccoli e intrecci. Perché i capelli corti da sposa sono l'alternativa chic e sbarazzina da provare per dare pepe al proprio matrimonio, senza dover dedicare mesi e mesi a far crescere i capelli in nome dell'acconciatura. Tagli dalla grande versatilità: i capelli corti, infatti, possono avere un'allure rock, retrò, raffinata o vagamente edgy. Caratteristiche che possono essere sottolineate con i giusti accessori, fondamentali per celebrare il piglio romantico, gipsy o alternativo del tuo matrimonio. Un modo semplice per dare carattere a ogni taglio di capelli, anche i più corti, trasformandoli in acconciature che rendano ancora più speciale il vostro grande giorno.

Capelli corti da sposa: il caschetto lungo

Non esiste taglio più elegante di un caschetto. Un taglio medio-corto da sposa in grado di valorizzare qualsiasi viso e, soprattutto, perfetto per essere abbinato a una piega liscia quanto a capelli ricci o mossi. Il risultato è un taglio raffinato, da portare con riga centrale o laterale e da arricchire con pochissimi dettagli. Potresti provare, ad esempio, ad abbinarlo a un cerchietto o un fermaglio gioiello. O, al contrario, lasciare che sia la semplicità innata del taglio l'unica vera protagonista.

Il buzz cut per spose minimal

Per eliminare del tutto ogni preoccupazione legata alla tua acconciatura da matrimonio, la soluzione ideale potrebbe essere optare per un buzz cut. Un taglio rasato che elimina completamente le lunghezze, ma che - d'altra parte - mette in risalto la sensualità del collo e, soprattutto, della scollatura del vestito. Il risultato sono capelli corti da sposa minimal e un po' edgy, l'ideale per mettere in primo piano la bellezza del tuo viso e, magari, puntare tutto sul makeup.

Idee per acconciature da sposa: il pixie cut gioiello

Grintosissimo, un pixie cut può diventare un taglio estremamente romantico. Come? Semplicemente, attraverso l'aggiunta di un dettaglio gioiello e dal sapore principesco. Un cerchietto, ad esempio, può divenire una vera e propria corona. D'altra parte, i capelli da sposa possono conservare il loro animo rock attraverso la giusta messa in piega. Un ciuffo alzato, portato quasi come una cresta, può diventare il dettaglio personale da aggiungere all'acconciatura del matrimonio.

Acconciature capelli corti da sposa: il semiraccolto

Se le lunghezze te lo permettono, potresti optare per un semiraccolto sui capelli corti. L'altezza della pettinatura, naturalmente, dovrà adattarsi al mood del vestito e della cerimonia. Un semiraccolto alto, infatti, regala vibes moderne alla chioma, aggiungendo persino un tocco anni '90. Posta sulla nuca, invece, l'acconciatura diviene decisamente più romantica, specialmente se abbinata a ciocche face framing ai lati del viso.

Capelli rasati e accessori maxi

Un taglio rasato è troppo minimal per te? Gioca con accessori maxi e voluminosi. Una combinazione ideale per mantenere l'equilibrio sulla chioma e, contemporaneamente, non rinunciare alla naturalezza dei tuoi capelli. Ecco allora che il più classico del tagli rasati - anche a zero - si trasforma in un'acconciatura da principessa moderna. Gli accessori, poi, sono perfetti per giocare con i volumi della chioma e creare contrasti interessanti tra le lunghezze azzerate e la voluminosità di cerchietti, velette e fermagli.

Il microcaschetto con accessori romantici

La proposta arriva direttamente dalla passerella di Chanel: per le spose, un microbob accostato a una romantica coroncina è l'ideale per creare una pettinatura da sposa dolcissima anche sui capelli corti. In questo caso, l'abbinamento perfetto è tra riga centrale, lunghezze appena sotto le orecchie e un leggero movimento. Al resto penserà la coroncina: con fiori o gioiello, completerà l'acconciatura dando movimento ai tuoi capelli corti da sposina.

Capelli corti da sposa: mullet per le più rock

Il Modern Mullet è uno dei tagli di capelli più di tendenza in assoluto, perciò, perché rinunciarci in vista del matrimonio? Le scalature vertiginose e le lunghezze corte, infatti, sono perfette per valorizzare la tua personalità rock e un po' ribelle. In questo caso, la chiave è interpretarlo con la giusta piega: per dare movimento, infatti, potresti optare per delle flicked ends e, magari, utilizzare alcune ciocche per creare una vera cornice attorno al viso.