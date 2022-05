R icordano i colori del legno, e per questo motivo sono tra i colori di capelli più naturali in assoluto. Le nuove tecniche di colorazione permettono, inoltre, di raggiungere molteplici effetti sfumati o netti (a seconda dei gusti)

Dei capelli castani si dice che rassicurano. In fondo, è il colore più diffuso al mondo, un aspetto decisamente evidente alle nostre latitudini. E poi le sfumature sono così varie! Le nuance del capelli castani 2022 vanno, infatti, dal caramello al cioccolato fondente: se ci pensi, bastano già solo i paragoni con i dolci a definirlo un colore "rassicurante".

Inoltre, i capelli castani possono arricchirsi di vari riflessi, più o meno a contrasto. Le schiariture più adatte sono quelle sul nocciola o mogano, a seconda del colore di partenza. E poi possono essere pronunciate o appena sfumate. È anche un fatto di gusto personale.

VEDI ANCHE

Beauty

Colore capelli Primavera Estate 2022: le tendenze dai saloni

Ma c'è anche chi ama il castano pieno, cioè netto e deciso, una scelta abbracciata spesso da chi è mora naturale o ha i capelli molto scuri. In questo caso, le sfumature saranno quelle che risulteranno dalla luce naturale, senza che sia ombra di decolorazioni. Non dimentichiamo che se si decolora il castano scuro si può incorrere nel temuto viraggio rossiccio, che subentra dopo tanti lavaggi.

Curiosa di scoprire le tendenze dei capelli castani 2022? Leggi oltre e guarda i look!

Capelli castani cioccolato

La Biosthetique propone un bel castano cioccolato dal sapore mediterraneo, scuro ma non troppo. Lucidissimo e super pigmentato, si rivela nella sua intensità per valorizzare il taglio scalato stile anni '80. Una scelta su cui puntare dopo un periodo di grandi meches, per prendersi una pausa dalle schiariture. Oppure un look da abbracciare come propria cifra stilistica.

Da Indola il castano scuro viene raffreddato da tonalità cenere che valorizzano il classico caschetto all'altezza del mento. Il taglio ad altezza zigomi con una frangia medio-lunga e una leggera scalatura sulla parte posteriore, aggiungono un tocco di eleganza francese.

Castani freddi

In genere, i castani freddi sono amati dalle girl che hanno un sottotono di carnagione rosato. Sono quelli spenti dal cenere o pigmenti bluastri: servono a neutralizzare i riflessi rossi che emergono inevitabilmente tutte le volte che un castano viene sottoposto a una colorazione a ossidazione. In alto un look Aveda.

L'effetto wilde del look di Jean Louis David esalta l'intensità del castano scuro piuttosto freddo, ma rischiarato sulle punte da accenti color ruggine.

Per i capelli castani 2022 Framesi propone un castano scuro viene illuminato da riflessi mogano che ricordano il color cioccolato malva, un nuovo golosissimo colore che arricchisce la tavolozza dei castani.

Capelli castani medi

Il castano medio è la classica tonalità di castano che sta bene a tutte. Riscalda la carnagione e mette in risalto gli occhi marroni, da quelli nocciola a quelli più scuri.

Per ottenerlo, chiedi al tuo parrucchiere una base di castano scuro, che puoi illuminare con riflessi caramello o rame per ravvivare ancora di più la carnagione. Ciò che rende questa tonalità di castano particolarmente calda sono le punte rosse in essa contenute, che aggiungono corposità ai capelli. In alto un look TONI&GUY.

Il castano medio di Elgon è luminosissimo grazie a una reinterpretazione in chiave 2.0 del color blocking: i classici effetti di contrasto netto tra le sezioni si evolvono infatti in una più moderna fusione di colori avvolgenti che catturano lo sguardo, incorniciando il viso e valorizzando l’incarnato.

In alto e in basso due look di Framesi su castani medi rischiarati da "sfilettature" color caramello. Nel primo look l'accento è poste sulle punte, nel secondo, invece, è tutta la capigliatura a essere schiarita con tecniche quasi invisibili. L'effetto finale è di un bel castano sfumato.

Capelli castani con riflessi

Da Evos il castano è multi-riflesso: alla base castana chiara si aggiungono riflessi dorati. È un modo per alleggerire una chioma piena e voluminosa.



Riflessi tendenti al malva e mogano per il castano di Schwarzkopf Professional.

Capelli castani con schiariture

Urban CDB propone un taglio lungo ma non troppo con scalature pronunciate messe in evidenza dalle schiariture sui capelli castani di 2 toni più alti.

Nella palette dei capelli castani 2022 Compagnia della Bellezza lancia il Sunny Framher, una tecnica di colorazione ottenuta con la sfumatura caramello luminoso che si fonde sulla chioma illuminando il volto per il castano nazionale.

Da TONI&GUY il castano sfumato valorizza questa cascata di boccoli impertinenti. Si ottiene schiarendo i capelli sulle lunghezze in modo degradé verso le punte. La parte più chiara è intorno al viso, e regala un effetto particolarmente illuminante alle carnagioni medie.