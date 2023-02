I capelli blorange di Levante fanno discutere, ma non sono solo una scelta beauty (e vi spieghiamo perché)

Discussi, chiacchierati, ma soprattutto criticati, i capelli blorange di Levante non sono solo una scelta beauty, ma di cuore. Negli anni la chioma della cantante ha subito una netta evoluzione, passando dal nero corvino al biondo. Un cambiamento radicale per l’artista che si è presentata sul palco di Sanremo con capelli ginger e sopracciglia decolorate.

La nuance scelta da Levante è, per la precisione, un biondo fragola che tende all’arancione con radici platino. Un colore particolare che ha acceso numerose critiche. In tanti infatti hanno commentato su Instagram, Facebook e Twitter il beauty look della cantante, affermando che starebbe meglio con un bel castano, perfetto per esaltare il suo fascino.

La risposta dell’artista non è tardata ad arrivare. Con grande eleganza infatti Levante ha replicato anche alle critiche più crudeli, spiegando di aver cambiato colore di capelli per sé stessa e di sentirsi molto meglio con la nuova nuance. Un mutamento che è coinciso con l’arrivo di Alma Futura, primogenita di Levante, e con la decisione coraggiosa di raccontare in una canzone – arrivata poi a Sanremo – la depressione post partum.

Qualche dettaglio: Tacchi: 18 cm. Biondo: L’ho fatto per me. Per sentirmi libera di far coincidere l’immagine alla mia attuale idea di me. Volevo un cambiamento, una rinascita, volevo aderire a quello che sentivo dentro […] Mi spaventa il fatto che la gente, senza filtri, dica 'sei brutta, che hai fatto? Ritorna mora, tu non sei così'. In che senso non sono così? Che ne sai tu di me? Neanche io so chi sono, e a volte cambio idea repentinamente. ha spiegato.

Un cambiamento commentato anche da Rossella Migliaccio, esperta di immagine e di armocromia che ha messo in chiaro le cose con chi criticava la scelta di Levante. Perché il blorange forse non è totalmente in palette con la cantante, ma poco importa. L’aspetto essenziale e che lei si sente a suo agio con questo cambio look.

Un aspetto che Levante ha chiarito più volte. La chioma corvina – almeno per ora – appartiene al passato e la cantate si trova totalmente a suo agio con un biondo fragola super trendy che ha sfoggiato a Sanremo con sopracciglia bleached. Per salire sul palco dell’Ariston, Levante ha scelto un look anni Settanta ispirato a Mina, con eyeliner bold e ciglia a ragno a evidenziare lo sguardo, morbide onde fra i capelli, labbra nude effetto specchiato e sopracciglia decolorate.