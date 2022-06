Capelli biondi e sopracciglia scure: il trend a contrasto si indossa così

C hioma bionda e sopracciglia scure a contrasto sono il trend beauty d'ispirazione '90s amato da star e celebrities. Un hairdo luminoso abbinato ad uno sguardo intenso: ecco come si indossano e tutte le ispirazioni da copiare

Non importa se naturali o decolorati: se hai i capelli biondi, le sopracciglia si portano scure. Lo sanno bene star e celebrities - da Kim Kardashian alla nostra Chiara Ferragni - che hanno scelto di abbinare sopracciglia castane e definite alla loro chioma blonde. Il trend, d'ispirazione '90s, strizza l'occhio alle star del passato, e torna a dominare il panorama beauty.

Capelli biondi e sopracciglia scure: ecco perché ci piacciono

I motivi sono tanti, ma due vincono su tutti: le sopracciglia brown intensificano e donano profondità allo sguardo, e fanno apparire più naturali e luminose anche le chiome bionde artificiali (sopratutto se abbinate ad una ricrescita scura o a un effetto balayage). Che si indossi un biondo freddo, o una tonalità più calda e golosa, la regola è semplice: le sopracciglia vanno lasciate almeno due o tre toni più scure del colore della chioma. Questo perché sono davvero pochi i casi in cui le sopracciglia sono davvero chiare in natura. Lasciarle castane contribuisce a rendere il look più armonico e naturale e a creare una cornice perfetta per gli occhi.

Capelli biondi e sopracciglia scure: le star li indossano così

Kim Kardashian

Lo stile di Kim Kardashian è versatile e dinamico, sopratutto quando si tratta di capelli. Per la sua ultima apparizione al Met Gala, la star ha sfoggiato una chioma bionda (l'ispirazione era l'iconico vestito di Marilyn Monroe), con sopracciglia a contrasto.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha fatto della sua chioma bionda un marchio di fabbrica. Negli anni il biondo chiaro ha lasciato spazio ad una versione più naturale e calda, abbinata a sopracciglia folte castano chiaro. L'effetto è fresco e naturale.

Margot Robbie

L'attrice è famosa per la sua bellezza fresca e naturale: per questo abbina alla chioma bionda sopracciglia castane, in nuance con i capelli alla radice.

Miriam Leone

La star di Diabolik ha rinunciato momentaneamente al suo ormai iconico colore strowbarry blode per indossare i panni di Eva Kant. Al biondo però abbina sopracciglia naturali e folte, per uno sguardo magnetico e definito.

Miley Cyrus

Un look d'ispirazione grunge per Miley Cyrus, che abbina un mullet biondo da vera rockstar a folte sopracciglia castane.

Sopracciglia scure: i prodotti per un look intenso

Cosa fondamentale per indossare il trend, è senza dubbio prendersi cura delle sopracciglia. Che siano folte o sottili, via libera a matite, gel e pomate castane di due o tre toni più scure del colore dei capelli, da applicare liberamente per riempire qualche buchetto e definire meglio l’arcata e ottenere uno sguardo davvero magnetico. Per un effetto più naturale invece, basterà scegliere cosmetici della stessa nuance dei capelli alla radice. Ecco i prodotti da provare, per indossare il trend e sfoggiare sopracciglia wow!

Tutti i prodotti per sopracciglia intense e a contrasto 1/5 Il Wonder’Last Brow Tint di Rimmel è una tinta semi-permanente a lunga tenuta fino a 2 giorni, ideale per sperimentare con il colore delle sopracciglia. 2/5 Il Delineatore Sopracciglia in crema resistente all'acqua di Diego dalla Palma è studiato per riempire e ridisegnare l'arcata in modo

impeccabile e per tutto il giorno. 3/5 Brow CEO di Mulac rende facile l'effetto soap brows, grazie alla sua innovativa texture di cera liquida e al suo applicatore di precisione. 4/5 La matita Goof Proof di Benefit è perfetta per riempire velocemente le sopracciglia se applicata con la parte larga e piatta della mina, o per definire se applicata con la parte più stretta e obliqua. 5/5 Il Legendary Brows di Charlotte Tilbury raggiunge ogni pelo delle sopracciglia, anche il più sottile, aggiungendo colore, volume e dimensione. PREV NEXT