S ogni una chioma strepitosa come quella di Camihawke? Il segreto della sua hair care routine (e gli errori da non commettere)

Lucenti, setosi e semplicemente favolosi! I capelli di Camihawke su Instagram ci ricordano quanto si importante prendersi cura della propria chioma. Perché se è vero che seguire hair trend – fra colori e tagli – è sempre una buona idea, per capelli stupendi l’imperativo è quello di seguire una routine di bellezza precisa.

Spenti, grassi oppure secchi: i capelli poco curati si notano facilmente. Ma c’è una buona notizia: correre ai ripari è semplice, basta non commettere gli stessi errori e seguire alcuni step essenziali. Perché quando si parla di hair care i miracoli accadono – eccome! – l’importante è puntare su trattamenti ad hoc e prodotti studiati in base al tipo di capello.

Sogni una chioma lucida come quella di Camihawke? Allora parti dalla cura del cuoio capelluto! Spesso infatti questa zona non riceve la giusta attenzione e finisce per essere appesantita con residui di impurità e prodotto dedicati allo styling. Almeno una volta alla settimana dedicati alla sua pulizia, realizzando uno scrub che consente di pulire il cuoio capelluto e migliorare la circolazione sanguigna.

Non dimenticarti poi dell’idratazione. Punta su una lozione che dona nutrimento, applicandola sulle radici ed eseguendo un massaggio leggero sino a quando il prodotto non si sarà assorbito completamente. Quando lavi i capelli non commettere sempre gli stessi errori. Evita l’acqua troppo calda che danneggia la fibra capillare e irrita la cute. Punta invece sull’acqua tiepida, massaggiando lo shampoo con delicatezza, dalla radice sino alle punte. Ricordati di non arruffare eccessivamente i capelli e risciacqua con l’acqua fredda per una sferzata di energia.

Quando spesso è necessario lavare i capelli per averli come Camihawke? Lavarli spesso può essere controproducente, rovinandoli e rendendoli spenti. Cerca di lavarli circa due volte a settimana. Fai tanto sport o hai una chioma grassa? In questo caso non preoccuparti, lavali pure un giorno sì e uno no, ma opta per prodotti specifici e delicati.

Largo spazio poi a balsamo e maschere idratanti. Quest’ultime da usare almeno due volte a settimana per una rigenerazione intensa. Non dimenticare poi il trattamento senza risciacquo con sieri da applicare sulle punte, oli e creme liscianti. Pochi lo sanno, ma anche la spazzola è essenziale per un risultato super. Fai come Camihawke e scegli quella giusta in base alla lunghezza dei capelli e a quanto sono folti. Pettinali sempre prima di lavarli e tamponali con delicatezza subito dopo, eliminando l’acqua in eccesso.