N uovo anno, nuova vita e...nuovo look capelli! Che si tratti di un taglio o di un cambio tinta, le celeb sanno sempre come ispirarci per cambiare stile: da tagli drastici a colorazioni inaspettate, il 2023 riserverà più di qualche sorpresa.

Optare per un cambio look radicale per i propri capelli è un momento importante, che - spesso - può essere accompagnato da uno stravolgimento nella propria vita, dal lavoro alle relazioni personali. Un gesto impulsivo, che può trasformare la chioma in un capolavoro: cosa c'è di meglio, in effetti, dell'armonizzare taglio e colore al proprio stato d'animo? Chissà, forse è proprio questa ricerca di equilibrio tra interiorità e apparenza ad aver spinto alcune celeb verso cambi look piuttosto drammatici. Trasformazioni audaci e decisamente drastiche, che raccontano quelle che saranno le tendenze capelli dell'anno appena iniziato, da provare e riprovare fino a trovare il proprio signature look. Come trovare l'ispirazione giusta? Osservando i cambi look capelli più interessanti delle celeb, almeno per ora!

Cambio look capelli: il caschetto di Zendaya

Lo scorso dicembre, Zendaya ha sorpreso tutti con un cambio look decisamente inaspettato: in occasione dell'Euphoria FYC, tenutosi al Paramount Theatre di Los Angeles, l'attrice ha sfoggiato un caschetto corto con ciuffo laterale. Per la precisione, si tratta di un Boyfriend Bob, un taglio corto al mento ispirato ai caschetti tipici dei membri (Nick Carter su tutti) delle boyband negli Anni '90. A dare un tocco moderno è il ciuffo laterale, che incornicia il viso e regala movimento alla chioma.

Il pixie cut di Jojo Siwa

Ci eravamo abituati alla sua lunghissima chioma di capelli biondi, che sembrava calzarle davvero a pennello. Eppure, il pixie cut non potrebbe essere più perfetto per Jojo Siwa. Un taglio sbarazzino e divertente, che si armonizza alla personalità della ballerina e viene valorizzato meravigliosamente dalla tinta bionda e naturale abbinata.

Capelli 2023: il nuovo caschetto di Lily James

Ha sorpreso tutti il cambio look capelli di Lily James sul red carpet dei Golden Globes 2023. Un caschetto lungo e castano cioccolato, accompagnato - per l'occasione - da flicked ends e ciuffo laterale. Il risultato è un taglio di capelli retrò e chic, da abbinare a una piega voluminosa in stile Jackie Kennedy.

Cambio look capelli: Lucy Boynton e la tinta rossa

Siamo di fronte a il colore dell'anno? Il rosso è una tinta che conquista. Già apprezzatissimi lo scorso anno, i capelli rossi sono stati scelti come signature look per l'inverno 2023 da molte star, compresa Lucy Boynton. Un colore molto più versatile di quanto di potrebbe pensare, da declinare in innumerevoli sfumature. Quella scelta da Lucy Boynton, ad esempio, è un rosso scuro e avvolgente, che si presta a dare un tocco dark alla chioma.

Bella Hadid torna al biondo

Trasformista ed eclettica, Bella Hadid ha scelto di inaugurare il 2023 con una tinta bionda. Un colore di capelli che ricorda quello della sorella Gigi e che sembra preannunciare la voglia di luminosità dell'estate. Un biondo dorato, che si adatta perfettamente a valorizzare i capelli lunghissimi della top model attraverso sfumature leggere e un baby balayage.

Willow Smith cambia look e sceglie il caschetto

Ci ha conquistati con il suo look da aliena, con sopracciglia decolorate e buzz cut, portato in onore di mamma Jada Pinkett-Smith: Willow Smith è l'icona modaiola da copiare per osare con look inaspettati ed edgy. L'ultimo sfoggiato? Un caschetto corto al mento, abbinato a una tinta nero corvino e a onde con un leggero effetto wet. A rendere l'effetto particolarmente interessante, però, è l'accostamento con sopracciglia decolorate.

Jenna Ortega debutta con un Wolf Cut

Jenna Ortega ha sposato un'immagine più adulta e matura di sé per questo 2023, trasformando i suoi capelli lunghissimi in un Wolf Cut. Un taglio scalato e con frangia a tendina, ideale per incorniciare il viso attraverso scalature e layers, sottolineate con un leggero movimento delle punte. A completare il suo cambio look, un castano con schiriture leggere, con effetto balayage.

Demi Lovato e il caschetto per il 2023

Durante l'autunno, Demi Lovato aveva deciso di ricominciare da zero tagliando i capelli corti. L'hairstyle scelto? Un classico pixie cut che, qualche mese più tardi, si è trasformato un un caschetto A-Line ideale per la stagione invernale. Da portare con riga laterale o centrale, colpisce soprattutto per le punte sfilate e l'asimmetria tra parte anteriore e posteriore del taglio.

Cambio look 2023: il taglio medio di Sydney Sweeney

Per il nuovo anno, Sydney Sweeney opta per un taglio classico come il long bob. Un caschetto lungo, che si poggia sulle spalle e incornicia il volto dell'attrice, da abbinare a una piega liscia o riccia. Perché provarlo? Perché un taglio medio è l'ideale per liberarsi delle lunghezze senza optare per un cambio look troppo radicale, che lasci i capelli sufficientemente lunghi per creare acconciature e styling.

Il biondo alla Kim Kardashian

Kim Kardashian inizia il nuovo anno all'insegna del biondo. Dopo aver sfoggiato una chioma platino per quasi tutto l'anno passato, l'imprenditrice ha scelto di scurire leggermente la chioma, sfiorando il biondo miele. L'ispirazione giusta per chi vuole diventare bionda partendo da una base molto scura: Kim, infatti, ha conservato delle shadow roots antiricrescita.

Cambiare look come le star: il mullet di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha cambiato taglio di capelli stravolgendo completamente il suo look. Il risultato è un mullet "disordinato", giocato su scalature leggere e su una frangetta a punte, lasciata aperta al centro della fronte. Il dettaglio finale è dato dalla tinta scusa, un castano dai riflessi cioccolato fondente.

Ariana Grande biondissima per il nuovo anno

Ci aveva dato un piccolo spoiler del suo look per il 2023 già a ottobre: Ariana Grande ha scelto di farsi bionda per inaugurare il nuovo anno. Una tonalità insolita, dalle sfumature vaniglia, che non lascia spazio a riflessi più scuri. L'effetto è una chioma delicata ed etera, ma corposa: un'idea da provare anche per i capelli sottili.

Il rosso è il colore dell'anno: parola di Nicola Coughlan

La star della terza stagione di Bridgerton sembra voler somigliare sempre di più al suo personaggio, Penelope Featherington. Proprio come la pungente Lady Whistledown, infatti, Nicola Coughlan opta per il rosso. Una tonalità ramata, in armonia con il suo incarnato, che sembra quasi virare verso riflessi pesca.