Caldo? Forse è il momento di provare il boy bob

V oglia di un'acconciatura super stilosa, di tendenza e perfetta per affrontare in modo unico il caldo estivo? Ecco a voi il boy bob, il re dei tagli cool e dal carattere inimitabile

Ah l’estate, la stagione più divertente, attesa e imprevedibile dell’anno. Ma anche la più calda. E se da un lato i bagni in piscina o al mare possono portare un po' di sollievo, dall’altro è bene correre ai ripari anche quando si è all’asciutto, magari cambiando acconciatura e provando un taglio assolutamente cool e perfetto per questa stagione, il boy bob.

Non un semplice caschetto corto ma un taglio che si ispira direttamente agli haircut maschili, ma in una versione super sexy, femminile e capace di donare un tocco di charme, eleganza ma anche spensieratezza a chiunque lo provi.

Un’acconciatura che, neanche a dirlo, ha un sapore vintage e riporta immediatamente ai tagli sfoggiati dalle boyband anni ’90. Ma in chiave più elegante, stilosa, androgina. In poche parole, un taglio da provare subito. Per essere le regina dell’estate con un’acconciatura destinata a diventare la più gettonata dell’anno. Il motivo? La sua straordinaria versatilità. E la sua forma a dir poco unica.

Il boy bob, infatti, non è solo un caschetto corto (che già di per sé è un taglio stupendo) ma è un taglio pieno di sorprese. Caratterizzato da lunghezze nette e regolari, che non devono superare il livello della mandibola, restando appena sotto le orecchie. Ma che si impreziosisce lasciando le ciocche intorno al viso leggermente scalate, in modo da incorniciare il volto con assoluta semplicità.

E per lo styling? Beh, il boy bob è un taglio indisciplinato ma comunque super chic. Da lasciare leggermente spettinato, libero e vivace. Con riga centrale o laterale, come più ti piace. Ma che si può trasformare nella quintessenza dell’eleganza se tirato all’indietro o lasciato liscissimo. Per un risultato che trabocca di femminilità e sensualità.

Che dire se non di provare subito questo taglio assolutamente cool e pieno di fascino. Per rendere la tua chioma più leggera e donare al tuo stile un’impronta unica e inimitabile. Sia durante questa caldissima estate sia nelle prossime stagioni, regalando ai tuoi capelli un tocco di originalità e un look che sarà impossibile non notare.