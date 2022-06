Sì, il boy bob è il taglio di cui non possiamo più fare a meno

V uoi un taglio corto dal carattere unico, sexy, androgino e allo stesso tempo super femminile? Ecco il boy bob, l'acconciatura che amerei subito

Ogni stagione ha la sua tendenza in fatto di capelli e quella più cool della prossima estate è lui, il boy bob. Un taglio dal carattere deciso, sbarazzino ma super femminile. Che prende spunto dai tanto rivisitati anni ’90, salendo al primo posto dei tagli corti più gettonati per questa nuova stagione estiva alle porte.

Un taglio che si ispira a quelli sfoggiati dalle boy band degli anni ’90, giusto per citarne una, hai presente Nick Carter dei mitici Backstreet Boy? Ma che ritorna con un’anima più elegante, chic e allo stesso tempo rock. Insomma, un‘acconciatura che saprà rendere i tuoi capelli i veri protagonisti di qualunque occasione a cui vorrai partecipare, dalla spiaggia a una cena romantica e super glam.

Il boy bob, infatti, non è solo un taglio di capelli corto ma è molto di più. La sua caratteristica principale è la lunghezza della chioma che non deve assolutamente superare la mandibola e il mento. Ma che, invece, dovrebbe fermarsi al di sotto delle orecchie. Ma cosa lo rende così particolare? Ovviamente il dettaglio che non ci si aspetta. Il boy bob, infatti, non è un taglio regolare poiché alle lunghezze definite e simmetriche contrappone la scalatura di alcune ciocche che cadano sul viso. Donando alla chioma movimento e un fascino davvero irresistibile.

Un’acconciatura androgina, sexy, super versatile ma dal mood classico e che, non avevamo nessun dubbio, sta già spopolando sulle chiome delle celeb e delle modelle delle ultime sfilate.

Ma questo non è l’unico motivo per cui amarlo. Il boy bob, infatti, è un taglio semplicissimo da portare e modellare, che si adatta e si trasforma sia sulle chiome lisce che ricce, da sfoggiare in modo naturale e libero o da tirare all’indietro con una passata di gel per un look dall’effetto bagnato, super strong e pieno di fascino. E che sta bene a ogni forma del viso. E si, anche a chi adora la frangia e non vuole proprio rinunciarvi.

Insomma, non ci sono scuse per non lasciarti conquistare dal boy bob e sfoggiare un taglio pieno di carattere, carisma, eleganza e originalità. Per dare sfogo alla tua voglia di stupire partendo dalla testa e adattando questo mood di libertà e leggerezza a tutto il tuo stile estivo. E chi lo sa che non sarai proprio tu a creare nuove tendenze tutte da copiare!