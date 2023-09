B illie Eilish ci regala un'ennesima lezione di stile controcorrente e già super virale

Avreste mai pensato di poter esaltare la ricrescita dei capelli? Probabilmente no, ma Billie Eilish , grazie al suo ultimo dump, ci insegna che è possibile! La cantante statunitense con i suoi beauty look audaci e d’impatto ci ha elargito, negli anni, insegnamenti di stile anticonformisti e fuori dagli schemi confermando che lo stile è soprattutto una questione di personalità.

E di personalità la cantante di Bad Guy ne ha decisamente da vendere! Dalla maxi frangia a tendina verde fluo agli haircut dalle punte sfilate e dai volumi in stile eighties, sino al totally blonde alla Marylin Monroe e al suo ormai iconico viola lavanda del 2017, Billie Eilish ha sempre amato giocare con taglio e colore e lo ha fatto sdoganando alcuni diktat imperativi e reinventando il suo look in una maniera sempre diversa, originale e copiatissima.

Esaltazione della ricrescita con una nuance accesa

Ed ecco che anche questa volta riesce a creare dal nulla un trend che, siamo sicure, catalizzerà molte di voi. Extra strawberry e super originale, Billie Eilish ci insegna che la ricrescita non è un difetto da nascondere, ma una caratteristica da esaltare. In un epoca in cui il gray blanding è stato ampiamente sdoganato, ad essere sdoganata è anche la ricrescita che non solo non viene celata, ma viene esaltata.

Come? Valorizzandola attraverso un tinta accesa e a contrasto con il resto dei capelli, proprio come fa la nostra amata Billie. Le shade da lei scelte? Base nero corvino che mette in evidenza il suo incarnato eburneo e i suoi splendidi occhi azzurri e rosso con sfumature fragola per la parte della ricrescita. Il risultato?

Grunge, punk e controcorrente! La chioma diventa assoluta protagonista e osa con contrasti audaci perfetti per chi ama giocare con il proprio look e sperimentare con lo stile dei propri capelli senza rientrare necessariamente in rigide regole beauty. Billie Eilish ci insegna che la personalità è la nostra arma più potente e che la nostra immagine, quando riesce a rispecchiarla a pieno, non può far altro che beneficiarne. 10 e lode!