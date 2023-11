Bellissima Imetec accompagna i ragazzi di #Amici23 nel loro percorso artistico

Quando pensiamo a hairstyling super cool, non possiamo non pensare a Bellissima. Questo brand, che ha fatto il suo ingresso nel mondo dello styling quasi due decenni fa, ha aperto un mondo nel nostro modo di curare e amare i nostri capelli, regalandoci prodotti che non sono solo strumenti, ma veri e propri alleati di bellezza, arricchiti dalle tecnologie più rivoluzionarie.

Quest'anno è speciale perché Bellissima è accanto alla GenZ, quei giovani che, proprio come noi, credono fermamente nel potere dell'autenticità e nella magia dell'espressione personale. Bellissima è il partner ufficiale per la cura dei capelli di #Amici23, il talent show che ha catturato l'affetto di tutti noi, dal 24 settembre su Canale 5.

Con Amici, quest'anno, Bellissima realizza un racconto visivo che nasce per celebrare i momenti più importanti con la partecipazione di Francesca Tocca, l'anima di Amici, e che accompagnerà le nostre settimane su CANALE 5 e LA5, da lunedì a venerdì.

E non è finita qui. Bellissima sarà presente all'interno della casa di Amici, con un angolo tutto suo, dove i nostri amati artisti in erba potranno toccare con mano i prodotti top di Bellissima, che comprendono:

Air Wonder : la spazzola ad aria calda che trasforma il gesto di asciugare i capelli in un'arte, donando volume e stile con la semplicità di un soffio.

: la spazzola ad aria calda che trasforma il gesto di asciugare i capelli in un'arte, donando volume e stile con la semplicità di un soffio. Creativity 4 You : l'asciugacapelli che con i suoi quattro accessori diventa il pittore del tuo stile, permettendoti di esprimere ogni sfumatura della tua personalità.

: l'asciugacapelli che con i suoi quattro accessori diventa il pittore del tuo stile, permettendoti di esprimere ogni sfumatura della tua personalità. Diffon Supreme : l'arte del diffusore si fonde con la scienza dell'asciugacapelli per coccolare i tuoi ricci fino al morbido abbraccio definitivo.

: l'arte del diffusore si fonde con la scienza dell'asciugacapelli per coccolare i tuoi ricci fino al morbido abbraccio definitivo. Steam Elixir : la piastra che, con la dolcezza del vapore, si prende cura della tua idratazione naturale e protegge la tua chioma mentre danza verso la perfezione liscia.

: la piastra che, con la dolcezza del vapore, si prende cura della tua idratazione naturale e protegge la tua chioma mentre danza verso la perfezione liscia. Glam Waves: lo styler che con un gesto semplice e veloce disegna sul tuo capo onde glamour, come fossero pennellate di un artista.

La passione di Bellissima nel condividere questi momenti con #Amici23 è un riflesso dell'amore che nutriamo tutti per l'unicità che ciascuno di noi porta nel mondo. Questa collaborazione è più di una partnership; è un inno alla bellezza, alla cura di sé e all'incoraggiamento di ogni anima a splendere nella sua irripetibile unicità.