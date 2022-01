I l balayage è un’opzione perfetta per donare un tocco di luce ai capelli spenti tipici dell’inverno e Federica Nargi ce ne ha dato una dimostrazione

Dopo una vacanza al mare una sistemata alla chioma è quasi d’obbligo e Federica Nargi lo sa bene visto che non appena è scesa dall’aereo di ritorno dalle Maldive si è recata dal suo hair stylist di fiducia, dal quale è uscita con un balayage pazzesco.

Il balayage di Federica Nargi da copiare subito

Nessuno stravolgimento ma semplicemente un leggero cambio di look super wow quello di Federica, che dovremmo prendere come inspo del giorno per donare all’inverno un po’ di luce.

Dopo un lungo periodo passato a sfoggiare una chioma mora dal colore compatto e corposo, la modella, showgirl e madre di due bambini, ha deciso di rendere le sue chiome più luminose, optando per un balayage leggero sui toni del castano, perfetto per esaltare la sua carnagione abbronzata ma adattissimo anche per chi non ha avuto la fortuna di passare qualche giorno al caldo.

Ottimo per l’inverno

Questa nuance, infatti, dona anche alle pelli del viso più chiare, che soprattutto se incorniciate da capelli molto scuri, in inverno rischiano di sembrare ancora più pallide a causa del contrasto cromatico netto.

Se ami il balayage scelto da Federica e stai già prenotando una seduta del tuo parrucchiere, sappi che si tratta di una tecnica che anche sulle chiome più scure si presta a mille possibilità. Ecco qualche spunto per fare del balayage la tua arma invernale vincente.

Cos’è il balayage

Negli ultimi anni sono nati infiniti nomi associati a tipologie di schiariture di capelli, quindi prima ancora di addentrarci a capire quali siano le opzioni più indicate alle chiome scure è bene fare chiarezza.

Con il termine balayage si intende un modo di schiarire i capelli non schematico. Se un tempo con i classici colpi di luce, il colore risultava sì non uniforme ma decisamente poco naturale, in questo caso l’effetto che si vuole ottenere è quello opposto ovvero il raggiungimento di una chioma multidimensionale e che sembri il meno possibile artefatta. Per farlo, il colore viene applicato dalle medie lunghezze o solo sulle punte, lasciando stare la base, e solo su alcune ciocche, che muovendosi svelino il punto di luce.

I balayage per capelli scuri più di tendenza

Anche se il balayage è spesso associato ai capelli biondi o comunque piuttosto chiari, è realizzabile con grande successo anche su chiome decisamente più dark e, come ci conferma Federica Nargi, questa scelta è la regina dell’inverno.

I modi per applicarla su di sé sono diversi e da scegliere in base al colore di partenza e alla propria preferenza verso toni più caldi o più freddi.

Ecco le inspo di stagione sulle quali ragionare seriamente.

Balayage caramello

Se ami le tonalità calde questa opzione è quella che fa per te ed è anche la più di tendenza per l’inverno 2022. Il caramello infatti, schiarisce abbastanza ma a differenza del biondo non crea un contrasto troppo netto, quindi è perfetto per chi vuole un risultato visibile ma anche estremamente naturale. Fanno parte della stessa famiglia cromatica anche le sfumature miele ed ambra ma queste sono leggermente più chiare.

Balayage castano

Il Balayage castano è quello che stravolge meno una base scura perché la schiarisce solo di qualche tono. Perfetto su vuoi raggiungere un effetto quasi impercettibile ma che ti irradi di luce ad ogni movimento.

Balayage chocolate brown

Se sei una ragazza golosa questo nome avrà sicuramente attirato la tua attenzione ma associazioni culinarie a parte, dovresti scegliere tale opzione se il tuo colore naturale è un marrone medio ma non troppo scuro, e il tuo obiettivo è di non stravolgerlo troppo ma semplicemente renderlo più intenso.

Balayage liquirizia

In caso i tuoi capelli siano neri o marroni molto scuri, puntare su un colore di diversi toni più chiari potrebbe non essere la soluzione vincente, a meno che non ti piacciano i contrasti molto forti.

Ottimo invece un balayage appena accennato, freddo e che ricordi il colore della liquirizia. Il risultato finale è super luminoso e quasi glossy, provare per credere.

Balayage castano chiaro

Se i tuoi capelli sono castani chiari, con un balayage biondo realizzato a regola d’arte puoi creare su di te l’effetto sunkissed tutto l’anno.

Balayage colorato

Non tutti i balayage sono fatti per sembrare naturali. Contraddicendo alla regola primaria di questa tecnica, per le chiome più scure esistono anche opzioni decisamente più strong e all’insegna del colore, che se ami osare dovresti seriamente prendere in considerazione.

Che ne dici di questo rosa raspberry chocolate?

Oppure di questo verde ideale per una base più scura.