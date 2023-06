Back in brown: Levante sceglie di tornare mora, perché le va così

U n ritorno alle origini e un cambio look che è davvero una favola. Levante torna mora e lo fa con uno stile eccezionalmente unico

Come diceva una famosa canzone, certi amori non finiscono mai, nemmeno quando si tratta di capelli. E lo sa bene Levante, che dopo una parentesi di cambiamento al biondo ginger, voluto, desiderato e assecondato con il suo inconfondibile stile, torna al suo colore naturale. E lo fa sfoggiando una capigliatura mora da urlo.

Una cromia che mette in risalto i suoi colori naturali e che, possiamo ben dirlo, le sta divinamente bene. Un passo indietro per alcuni, ma per chi conosce i motivi del suo radicale cambio di hairlook passato, suona molto come un ritorno alle origini. E non tanto per le critiche, nemmeno troppo velate, ricevute durante questo periodo di passaggio al blorange. Ma perché, molto più semplicemente, le va così.

Un passo avanti, quindi, com’è giusto che sia nella vita di una donna che ha fatto della trasformazione, sperimentazione, del cambiamento e della conoscenza di sé, la sua arma vincente per un carriera e una vita di grande successo. E che dire, quindi, della nuovissima chioma mora di Levante se non che questa sua evoluzione di stile le ha davvero dato una marcia in più.

Un colore caldo, avvolgente, che mette in risalto le sfumature del suo incarnato e il suo innato fascino mediterraneo. Ma anche una colorazione che le appartiene in modo viscerale rendendola ancora più vera e autentica di fronte al suo ampissimo pubblico. Un nutrito numero di seguaci che ha non tardato a riempirla di like e complimenti. Ma anche un cambio e un ritorno alle origini che, prima di tutto, piace anche a lei. Poiché è la stessa Levante ad aver definito il suo ormai ex biondo "un disastro", con l’ironia che la contraddistingue e con un video assolutamente divertente.

Che dire, questo back in brown di Levante è davvero il cambio look che stavamo aspettando dalla talentuosa cantante. Un hairlook che le dona un fascino unico, magnetico e che ammalia al primo sguardo. Un fascino in cui traspare tutta la sua anima siciliana e tutta la voglia di essere se stessa sempre. Dall’inizio alla fine e in ogni fase della sua vita.