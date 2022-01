Acconciature sposa: le idee più belle per capelli che ti faranno dire sì!

A lla ricerca di un’acconciatura sposa da sogno? Non solo abito, make-up e accessori: anche i capelli sono un dettaglio fondamentale da scegliere con cura per rendere speciale il vostro giorno più bello. Continuate a leggere, e scoprite le nostre preferite!

Le parole chiave per le acconciature sposa 2022? Sicuramente naturalezza ed espressione individuale. Chignon, semiraccolto, con fiori o bijoux: scegliere il look giusto è un’operazione da eseguire con la massima cura. I capelli infatti, parlano di noi, della nostra personalità e del nostro umore – soprattutto in un giorno speciale come quello del matrimonio. Scegliere un’acconciatura sposa che ci faccia sentire a nostro agio, sicure e bellissime è uno step fondamentale durante la pianificazione del nostro giorno più bello.

Per questo abbiamo selezionato per voi alcune tra le tendenze più belle per rendere il giorno del vostro matrimonio davvero speciale. Continuate a leggere e lasciatevi ispirare!

Semiraccolto: il grande classico

Partiamo da uno dei look più amati da ogni sposa: il semiraccolto permette di abbinare la femminilità dei capelli sciolti alla praticità del raccolto, che scopre il volto e lo valorizza.

Acconciatura sposa laterale – la più romantica

Questa acconciatura è particolarmente consigliata in presenza di un abito con scollo o dettagli nella parte superiore. Perché coprirli infatti? Basterà spostare le lunghezze su un lato, per valorizzare al meglio l’outfit.

Acconciature sposa: scegli lo chignon

Elegante, raffinato e femminile, lo chignon basso stile ballerina è ancora una volta uno dei look sposa più amati. Scelto da star e celebrities, il suo fascino semplice ma senza tempo conquista ancora.

Impreziosisci la tua acconciatura sposa con una cascata di fiori

C’è qualcosa di più romantico di una pioggia di fiori freschi tra i capelli? Bellissimi tono su tono con abito e accessori, o a contrasto per un look più deciso.

Acconciatura sposa con capelli sciolti

Questo look ci pace particolarmente nella sua versione boho-chic, perfetto da abbinare ad un abito romantico o ad una location insolita come un giardino all’inglese o una spiaggia assolata.

Capelli raccolti: i più amati nel giorno del sì

Bellissimi perché lasciano scoperti volto, collo e spalle, i capelli raccolti sono particolarmente consigliati se avete scelto un abito con dettagli preziosi sulla parte superiore, da scoprire e valorizzare.

Acconciatura sposa con trecce: dal fascino Bohémien

Ideali su capelli lunghi, medi e perfino corti, le trecce sono una scelta romantica e dal fascino senza tempo per capelli in ordine fino a tarda notte.

Raccolto Morbido – semplice e raffinato

È uno dei look più amati dalle spose, e a ragione. Il raccolto morbido dona a tutte e si abbina alla perfezione ad ogni tipo di abito. Le morbide ciocche ai lati del volto lo incorniciano, valorizzandolo.

Acconciature sposa semplici? Ecco come

Dite addio alle acconciature sposa d’antan, imprigionate sotto una spessa coltre di lacca, immobili e rigorose per tutto il giorno. Nel 2022 conquistano i capelli dal fascino imperfetto, semplice e naturale.

Come indossare i capelli corti nel giorno del sì

Chi ha detto che sia necessario ricorrere per forza a lunghissime extension? Se i capelli corti ti rispecchiano, indossali anche il giorno del tuo matrimonio! Il segreto per rendere speciale l’acconciatura? Tanto volume, e accessori preziosi.

Acconciatura sposa capelli medi? Indossali così

Piccole trecce, semiraccolto, e una cascata di fiori e accessori preziosi: ecco come rendere speciale il tuo taglio medio il giorno del si.

Acconciature sposa con capelli lunghi – facili e d’effetto

Se hai i capelli lunghi, puoi davvero godere dell’imbarazzo della scelta. Questa lunghezza permette infatti di giocare con tanti stili diversi, dal raccolto al semiracolto, passando per chignon e trecce.

Acconciature sposa boho-chic? Sceglila così

È uno dei trend più amati, quello d’ispirazione romantica e bohémien. Come si realizza? Basterà coniugare tre elementi fondamentali: trecce, morbide onde e una cascata di dettagli florali.

Acconciatura sposa con capelli lisci…

Dite addio al classico liscio artificiale e ingessato – via libera a chiome morbide, fluide, naturalissime, da incorniciare con velo e accessori e abbinare a make-up minimali.

…e con capelli ricci!

Saremo categoriche: al bando piastre e ferri liscianti. Il giorno del tuo matrimonio, celebra la tua chioma riccia, con un’acconciatura a tutto volume dal fascino romantico e iperfemminile.

Accessori: cerchietto & Co

Per rendere speciale l’acconciatura sposa a volte basta solo il dettaglio giusto. Via libera a cerchietti, spille, fiori e decorazioni brillanti da scegliere in abbinamento a vestito, velo e location.