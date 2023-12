C on un pizzico di maestria - e copiando i look da red carpet delle star - si possono creare acconciature natalizie perfette anche sui capelli corti. Merito di qualche accessorio e del sapiente utilizzo di gel e lacca

Quando arrivano le Feste, spesso, la nostalgia per i capelli lunghi si fa sentire: tra accessori preziosi, intrecci e acconciature-scultura, l'amato pixie cut appare un limite alla propria fantasia. Eppure, anche i capelli corti possono rivelarsi la base ideale per creare acconciature natalizie romantiche e divertenti, arricchite da cerchietti e fasce, ma anche da trecce e torchon, da creare con le poche lunghezze a disposizione. Soluzioni adatte a tutti i tipi di capelli, da quelli lisci a quelli afro, e capaci di valorizzare il taglio e le sue scalature, ma anche la texture e il colore dei capelli. Con un po' di abilità, infatti, è possibile creare acconciature laterali o veri e propri raccolti, ma anche azzardare con una piega inaspettata, da strutturare con gel e lacca.

Acconciature natalizie per capelli corti: il nastro di Cara Delevingne

La combinazione è perfetta grazie all'accostamento tra biondo platino e nero, ma anche per via dell'eleganza dell'abbinamento tra nastro di raso e pixie cut. Un dettaglio apparentemente insignificante che, però, mette in evidenza la frangetta corta e le scalature del ciuffo, conferendo un effetto pixie all'ensamble.

Il caschetto con molletta gioiello di Lucy Hale

Per chi desidera lasciare i capelli sciolti, la pettinatura ideale gioca con un elemento laterale come una molletta preziosa per fermare i capelli solo di lato. Il risultato è l'ideale per giocare con un ciuffo molto pronunciato, accompagnato da una profonda riga laterale, che servirà a incorniciare il viso.

Pettinature natalizie in stile Iris Law

L'effetto è edgy e originale, ottenuto grazie alla combinazione tra gel e piastra. Le mini lunghezze del pixie cut di Iris Law, infatti, sfidano la gravità creando una pettinatura sbarazzina e divertente, ricca di elementi unici come le micro ciocche della frangia.

La treccia come Ruby Rose

Chi ha detto che sui capelli corti non si possono realizzare bellissime trecce? Ruby Rose, ad esempio, sfoggia una treccia alla francese, ben attaccata alla testa, che si comporta come una corona, incorniciandole il viso e disciplinando le ciocche corte del suo pixie cut.

Acconciature natalizie per capelli corti come Charlize Theron

Un fermaglio gioiello è tutto ciò che occorre per dare drammaticità a un caschetto al mento. Posizionato di lato, è l'ideale per dare vita a una pettinatura laterale anche sui capelli corti, giocando con onde e boccoli per sottolineare il contrasto.

Capelli con effetto wet come Emma Watson

Una profonda riga laterale e una texture wet dal finish opaco sono la combinazione scelta da Emma Watson sul red carpet, un'idea perfetta per acconciare i capelli corti senza troppi sforzi. Un modo semplice per valorizzare un liscio perfetto, ma anche per dare al vostro taglio corto una nuova silhouette.

Il maxi cerchetto come Kaia Gerber

Voluminoso, bombato e vistoso, il cerchietto di Kaia Gerber ruba la scena, diventando parte della pettinatura. Un'idea da provare sul caschetto o in accostamento a un pixie cut, specialmente per la mattina di Natale, quando non c'è troppo tempo da dedicare ai capelli.

Acconciature natalizie per capelli corti: Jennifer Lawrence

Non è difficile sfruttare le lunghezze medie di un caschetto corto per realizzare un raccolto discreto come quello sfoggiato dall'attrice Jennifer Lawrence. L'effetto sono lunghezze annodate, che creano dei mini torchon adatti a trattenere le ciocche.

Il cerchietto prezioso come Lupita Nyong'o

Per ricevere l'Oscar, Lupita Nyong'o ha sfoggiato la perfetta acconciatura per capelli corti, nonché ispirazione ideale per delle acconciature di Natale per tagli xxs. Il segreto è aggiungere un semplice accessorio, un cerchietto, ma posizionato strategicamente per valorizzare la parte posteriore del taglio, voluminosa grazie alla texture afro dei capelli dell'attrice.

Il raccolto intrecciato come Sienna Miller

Se avete un caschetto o un pixie cut con ciuffo molto pronunciato, la vostra pettinatura di Natale non potrà che essere con trecce. Un intreccio minimal, s'intende, ma adatto a incorniciare il viso e creare l'illusione di una pettinatura voluminosa. Come realizzarlo? Aiutandovi con tantissime forcine.