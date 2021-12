P oco tempo per pensare (e realizzare) quale tra le tante acconciature che ci sono sia la migliore da sfoggiare durante le feste? Niente paura! Provate una di queste queste "last minute" per brillare sia di giorno che di notte

Tra la corsa ai regali, i preparativi dell’ultimo minuto e il portare a termine gli impegni rimasti prima delle festività, non ci resta molto tempo per pensare a come essere assolutamente strepitose durante le feste, soprattutto per quanto riguarda quale o quali acconciature fare per valorizzare al meglio la nostra chioma. Complice, poi, il fatto che trovare posto dal proprio parrucchiere in questi giorni potrebbe essere davvero una missione impossibile, non vi resta che un’unica cosa da fare. Sfoggiare le vostre abilità da hair stylist e acconciare i vostri capelli da sole, con una hair look da vere star e che vi farà brillare più delle lucine dell’albero di Natale.

Come? Seguendo qualche suggerimento e dedicando pochissimi minuti alla vostra chioma, perché si, per essere bellissime non servono ore e ore in un salone di bellezza. Basta semplicemente sapere come valorizzare al meglio il vostro viso e conoscere le acconciature più semplici e veloci da fare ma dall’effetto wow assicurato.

Il must dell’inverno la mezza coda con fiocco

Amatissima dalla celeb e super semplice da realizzare, la mezza coda è senza dubbio una delle acconciature migliori da sfoggiare durante le feste. Capace di incorniciare il viso in modo elegante e seducente, creando un mix perfetto tra ordine e naturalezza unico e assolutamente irresistibile. Non dimentichiamoci però della voglia di brillare durante le feste!

Come? Ovviamente impreziosendo la nostra mezza coda con degli hair jewels, super luminosi e delle forme che più preferite: dalle stelle, alle gocce, fino fiocchi di neve, ecc. O, meglio ancora da un elegantissimo e super cool fiocco. Di velluto, raso, seta, dei colori che maggiormente vi piacciono, magari proprio quelli del Natale come il rosso, il verde, l’oro e l’intramontabile e sempre adatto nero.

Uno chignon con lo scrunchie

Un’altra delle acconciature più semplici da realizzare ma di sicuro effetto è lo chignon. L’ideale per le feste e per essere sempre eleganti e con quel tocco chic che solo questa pettinatura è in grado di dare. Potete scegliere se realizzalo basso, all‘altezza della nuca, lasciandolo morbido e magari con un paio di ciuffi laterali sul volto, realizzando una pettinatura carica di romanticismo e dolcezza, o più alto.

Magari impreziosendolo con uno scrunchie, un elastico in seta o organza e un vero must have per le feste. Capace di donare un tocco retrò alla vostra acconciatura in modo semplice e con il minimo sforzo. Insomma, vale davvero la pena di provare.

Acconciature passepartout, la coda alta o bassa

Che la si voglia fare alta oppure bassa, la coda resta sempre tra le acconciature perfette per ogni occasione, da quelle più casual a quelle più eleganti o, come in questo caso, di festa. Ovviamente adottando qualche piccolo accorgimento per renderla ancora più brillante e ovviamente di tendenza. Qualche esempio?

Per chi voglia optare per una coda alta (Chiara Ferragni insegna) vi basterà procedere con la vostra pettinatura come fate normalmente, avendo poi cura di arrotolare una ciocca dei vostri capelli intorno all’elastico. Andando a coprirlo interamente e fissando la chioma al di sotto della coda con delle forcine. Per un look perfetto in pochissimi minuti.

Se il vostro hair look festivo prevede una coda bassa, invece, vi basterà impreziosirla con delle mollette o dei cerchietti super glam, in raso, seta, con le perle, glitterati, ecc. Insomma ce n’è per tutti gusti, basta scegliere il proprio e garantirvi una coda piena di luce e bellezza.

Acconciature last minute? Provate la treccia

E che feste sarebbero senza una bella treccia? Un’acconciatura intramontabile e che si presta a mille interpretazioni e modelli. Certo, visto il poco tempo forse non potete cimentarvi in trecce troppo particolari o per cui è necessaria la mano esperta di un hair stylist ma nulla vi vieta di realizzarne una voi stesse, magari di lato da impreziosire con un cerchietto o con delle mollette o fiocchi.

Ma anche una bella treccia alta e tirata, che potete realizzare molto semplicemente partendo dalla classica coda di cavallo o pony tail.

Doppia treccia per incorniciare il viso

Se poi vi va di osare un pochino di più, ma sempre in modo semplice e senza metterci troppi tempo, potete optare per un’acconciatura super easy ma di grande effetto ed eleganza. Una sorta di cerchietto di trecce. Per farlo vi basterà;

dividere la chioma con una riga in mezzo;

prendere due ciocche di capelli al centro della testa realizzando due trecce uguali;

incrociare le due trecce tra loro e portarle dietro le orecchie, fissandole dietro la nuca e lasciando che il resto della chioma le copra in modo naturale.

L’effetto è assicurato e vi permetterà di sfoggiare un hair look super originale in pochissimi passaggi.

Che dire, le possibilità di brillare con delle acconciature super cool dell’ultimo minuto sono davvero tante. Facili da fare ma tutte davvero bellissime. Non vi resta che trovare la vostra e provare a realizzarla, per un hair look festivo che non passerà di certo inosservato, da Natale a Capodanno! Garantendovi luminosità e bellezza in ogni occasione speciale!