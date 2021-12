D alle onde glossy allo chignon, sino alla mezza coda: scegli l'acconciatura che preferisci e brilla in occasione delle feste

Aperitivi, cene e scambio di regali sotto l’albero: sei pronta a scintillare per Natale? Dal make up alle acconciature, le feste sono l’occasione per sfoggiare beauty look particolari e, perché no, per osare un po’.

Brilla con le acconciature giuste

Dalla Vigilia sino a Capodanno, è arrivato il momento di osare e giocare con la tua immagine. Le acconciature fra cui scegliere sono tante, tutte glamour e da arricchire con gli accessori giusti, ovviamente super scintillanti!

Le onde glossy

Chi l’ha detto che l’effetto beach waves è cool solo d’estate? D’inverno puoi sfoggiare le onde glossy per sentirti una vera principessa delle feste. Il bello di questa acconciatura è che puoi giocarci in base ai tuoi gusti: puoi puntare su onde perfette e strette, oppure su un look più wild e mosso.

Il segreto in più

Non dimenticare gli accessori: dal cerchietto in velluto alle spille. L’idea in più? Punta sulla riga in mezzo e aggiungi doppie mollette ai lati del viso per un beauty look che strizza l’occhio agli anni Novanta.

La mezza coda

L’acconciatura preferita dalle celebrity? La mezza coda! A sfoggiarla sono state tante, da Blake Lively a Chiara Ferragni, sino ad Ariana Grande. Si tratta di un hairstyle perfetto per le feste di Natale, sia in versione super liscia che messy.

Il segreto in più

Per rendere l’acconciatura più elegante nascondi l’elastico per capelli con una ciocca prendendola da sotto la coda. In alternativa puoi usare un nastrino in tinta con il tuo look.

Lo chignon

Dici chignon e ti si apre un mondo! Questa acconciatura infatti si può declinare in tantissime varianti soprattutto in occasione delle feste di Natale 2021/2022. Si tratta infatti di un hairstyle che si presta a tantissime interpretazione. Puoi sfoggiarlo basso e leggermente scomposto, stretto e very chic, ma anche alto e tirato. Insomma, è sempre una buona idea e si presta a giocare con diversi accessori dalle mollettine gioiello ai fiori sino ai fili dorati.

Il segreto in più

Nostalgia degli anni Novanta? Prova il top knot alto, aiutandoti con un prodotto che possa lucidare la chioma e tenere a bada i ciuffi più ribelli.

Le trecce

Proprio come gli chignon, anche le trecce sono un grande classico quando si parla di acconciature per le feste. Puoi optare per le tiny braids, ossia le treccine anni Novanta proprio come Hailey Bladwin, oppure puntare su una treccia lunga laterale. Se cerchi un beauty look più sofisticato puoi provare la treccia come cerchietto oppure intrecciare una ciocca laterale partendo dalle tempie e fermandola proprio sopra la nuca.

Il segreto in più

A rendere ancora più preziosa l’acconciatura, in occasione delle feste, sono gli accessori. Il migliore? Un fermaglio, meglio se abbellito da un maxi fiocco, very chic!

La bubble ponytail

La coda di cavallo ti consente di essere glamour in occasione delle feste di Natale e di brillare a Capodanno. Per dare un twist alla tua acconciatura puoi puntare sulla bubble ponytail, ossia la coda a palloncini. Un’idea super originale e facilissima da copiare, molto amata dalle star.

Il segreto in più

Il trucco per una bubble ponytail impeccabile? I baby hair, che vanno domati al meglio e lucidati con un prodotto specifico. Ricordati inoltre di usare degli elastici che siano trasparenti e possano scomparire, lasciando spazio alle “bolle” dei tuoi capelli.

Occhio agli accessori

Colori e tessuti preziosi, dettagli very shine: gli accessori completano le acconciature delle feste rendendole davvero indimenticabili. Scegliendoli con cura renderai il tuo hairstyle impeccabile e completerai il beauty look.

Il cerchietto – le festività 2021/2022 hanno come protagonista fra gli accessori proprio il cerchietto. Da scegliere in un colore en pandant con il look, puntando sul rosso, il dorato oppure il verde bosco. E se il classico nero non passa mai di moda, il viola è dedicato a chi ha voglia di osare. In velluto è un must, mentre per un effetto sparkle invece puoi scegliere un modello tempestato di cristalli. Sarai tu a decidere quanto lo vorrai bombato a seconda delle esigenze e dell’acconciatura, d’altronde sta bene sia sui capelli lunghi che sui tagli corti e medi.

Il fiocco – romantico e super natalizio, il fiocco è un accessorio molto apprezzato per le acconciature delle feste. Puoi sceglierlo in versione maxi, per decorare una mezza coda e dare una scossa al tuo outfit oppure mini size, abbinato all’elastico della tua ponytail.

Le perle – Per far brillare l’hair look non c’è niente di meglio delle perle. Le trovi applicate nelle mollettine da mettere ai lati del viso o nelle spille per completare la tua treccia.