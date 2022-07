Acconciature facilissime e belle che ti risolvono la vita

S ei sempre in cerca di nuove ispirazioni per creare look sempre diversi con i tuoi capelli? Dopo una lunga ricerca, abbiamo trovato tutto ciò che potresti desiderare - e forse anche qualcosa di più. Salva questo pezzo e non te ne pentirai

I capelli sono la tua ossessione e sei sempre in cerca di nuove ispirazioni per acconciarli senza dover passare ore davanti allo specchio, ma soprattutto senza dover toccare taglio e colore? Il modo più veloce che non richiede cambiamenti drastici è sempre quello di trovare un'acconciatura che ti risolva ogni problema di look. Qui ne abbiamo trovati per tutti i gusti, per tutti i tagli, per ogni lunghezza di capelli e anche per diverse occasioni d'uso.

Raccolti, semiraccolti, onde ordinate e selvagge, trecce di ogni forma e tipo, torchon e un bel po' di accessori per capelli: in questo ricco bigino trovi idee per provare quasi una pettinatura al giorno fino all'arrivo dell'autunno. In bocca al lupo.

Acconciature per capelli medi

La bandana è sì un ritorno agli anni '90, ma anche uno degli accessori must-have dell'estate. A noi piace sia portata piegata a triangolo che come headband.

Il wet look con la riga laterale ha sempre il suo fascino, sia per capelli di lunghezza media che lunghi.

Ancora un wet look, ma con la sezione frontale in 3D.

I torchon. Sì, su TikTok sono un modo per avere i capelli mossi senza usare la piastra, ma a noi piacciono anche da sfoggiare in pubblico.

Gli space-bun rivisitati e attorcigliati su loro stessi.

Treccine sparse e irregolari, con ciocche libere.

Un mosso ordinato con onde piatte e ben definite con riga laterale.

Il mosso che non impegna, come i capelli lasciati asciugare naturalmente all'aria dopo una giornata di mare.

Un salto nel recente passato grazie a questa acconciatura ispirata alle icone dei primi anni 2000.

Le onde anni '20, ma con le punte dritte, per renderle contemporanee.

Un'onda appena accentuata, ottenuta con l'utilizzo di una clip.

La treccia alla francese che non delude mail.

Se ti sei fatta conquistare dal mullet, questo è lo styling per te.

Onde piatte verso la radice e lunghezze morbide.

Il ciuffo omaggio a Elvis.

Il foulard portato come Pocahontas.

Acconciature per capelli lunghi

Mosso dall'effetto naturale e texturizzato.

Onde morbide e riga centrale non troppo precisa, come Chiara Ferragni nella call to action per diventare brand ambassador di Pantene.

Le ciocche laterali tirate indietro creano un disegno semplice, ma regolare.

La treccia che parte alta e centrale è chic, ma con un twist moderno.

Mosso con grande ciuffo laterale. Volume di ispirazione '80s, ma chic e moderno, senza frizz.

Ricci naturali morbidi, ma con la spirale ben definita.

Un mosso voluminoso e super testurizzato.

Se le beach waves sono intramontabili, un motivo ci sarà.

Ok, questa treccia è un po' estrema, ma ciò che ci interessa è l'idea della dimensione che parte da ciocche ampie e morbide e va via via stringendosi per acquisire maggior definizione.

Un morbido raccolto.

Ricci perfetti, ben definiti, morbidi e voluminosi.

Un mosso naturale, non troppo definito, ma wild & free.

I soft-curls che abbracciano ed esaltano il lato più selvaggio dei capelli ricci.

Riga laterale con ciuffo fermato da una forcina e piega mossa.

Dividi la testa in sezioni regolari e simmetriche, poi crea tante ponytail e acconciale in maxi trecce.

Torchon morbidi che confluiscono in una coda liscia.

Trecce morbidissime e super romantiche.

Un foulard messo a bandana che si intreccia con la chioma.

Una cascata di torchon.

Le extension colorate con la clip ti permettono di cambiare look e colore di capelli ogni giorno in base all'umore, ma senza lo stress della decolorazione. Belle anche sui capelli corti, ma su quelli lunghi si vede la loro massima espressione.

Per chi ha un undercut non troppo corto: liscio e preciso da un lato, creativo dall'altro.

Un low-bun laterale, girato su se stesso. Minimal e chic.

Le trecce rivisitate: il pattern frontale e la parte posteriore portata in avanti.

Treccine libere e poi sagomate con l'uso di mini elastici.

Negli anni '90, dopo il taglio alla Rachel, Jennifer Aniston sfoggiava un ciuffo laterale e punte all'insù.

Il frisé. In questo caso è un omaggio non didascalico agli anni '80, perché sono state lavorate sono alcune sezioni di ciocche di capelli.

Il caschetto un po' wild, con molta texture.

L'acconciatura che abbraccia la natura dei capelli ricci.

Uno styling minimal, appena accennato.

Aggiungi un foulard o una bandana alla treccia bassa e poi avvolgila come se fosse un bun.

Half-wave hair, un look glamour per esaltare volume e lunghezze.

Un movimento appena accennato. Effortless.

Mossi, portati da un lato, con le radici sollevate.

La mezza coda alta e testurizzata.

La treccia laterale a lisca di pesce, fermata con scrunchies.

Il raccolto orientale.

Mossi e sciolti un po' selvaggi, ma con il turbante.

Styling sì, ma anche ai baby hair.

Il raccolto di design.

La pony tail alta portata di lato.

Acconciature facili e veloci

Cambiare testa per una volta non è impossibile. La frangia anni '70 ha un fascino intramontabile, ma non è per tutte (leggi avere la rosa e il tipo di capelli potrebbero farla diventare il tuo inferno). Prima di correre dal parrucchiere è meglio pensarci un paio di volte. Investi piuttosto in una frangia posticcia del tuo colore di capelli.

La riga di lato, profonda e voluminosa: un lavoro di spazzola e phon, con un volumizzante per le radici.

Capelli sciolti tutti da un lato e treccia 3D: veloce, ma non velocissimo. Sicuramente d'effetto.

Un mosso casual, non troppo preciso e nemmeno troppo regolare.

Capelli lisci e un frisé molto ordinato all'altezza del viso, così che ci sia movimento, ma senza l'effetto selvaggio del frisé anni '80.

Fai le trecce con i capelli umidi partendo da 5/7 centimetri dalle radici e lasciando fuori almeno 3 centimetri dalle punte. Li sciogli ed ecco il risultato.

Riga centrale e onde morbide.

Le treccine da festival.

Coda alta e treccine frontali.

French girl ease, ovvero naturale e effortless con punte morbide e un volume corposo sulle lunghezze.

Lisci con riga in mezzo e due ciocche frontali fermate dietro.

Capelli dall'effetto bagnato tirati all'indietro.

La mezza coda: poca spesa - in termini di tempo - e tanta resa - in termini di look.

Le pig tails divertenti, fermate con gli scrunchies.

La pony tail alta. Altissima.

Acconciature eleganti e facili

Caschetto sì, grazie. Prova però a spostare la riga di lato: avrà tutto un altro effetto.

Di nuovo caschetto, ma leggermente mosso, che si realizza con un velocissimo colpo di piastra.

Capelli lisci, con una piccola treccia che parte dalla tempia e scompare sulla nuca.

Un wet look semplice e chic.

La treccia a cerchietto o a corona: un classico intramontabile.

Lo chignon a banana, super ordinato.

Il top knot chic & cool.

Capelli portati da un lato con onde classiche.

La treccia a cerchietto in versione romantica: elegante e chic.

Il wet look più chic di sempre.

Il raccolto couture, impreziosito con inserti di passamaneria.

Un wet look raccolto con accessori gioiello.

La treccia bassa, morbida, ordinata e super glossy.

Liscio perfetto con riga laterale e hair clip gioiello.

Due trecce francesi laterali che convergono in un low bun.

Acconciature semiraccolte

Un semiraccolto del genere "sembra casuale, ma non lo è".

Un semiraccolto con coda bassa, con le grosse ciocche che formano una trama.

Le trecce asimmetriche: moderne e cool.

La coda liscia, bassa e avvolta con un laccio. Semplice e d'effetto.

Treccine sparse e non troppo definite: un salvavita estivo.

In alternativa puoi mixare treccine classiche e a lisca di pesce.

Un semiraccolto non troppo perfetto.

Treccine e torchon.

Half bun up: lo chignon a mezza coda.

Gli space buns.

Ancora space bun, ma in versione funny.

La coda bassa, morbida e romantica.

Coda bassa e texturizzata e wet look alle radici.

Il low-knot.

Mezza coda e coda, fermate con fiocchi in raso di seta.