C apelli d'autunno? Ecco le acconciature più cool che devi assolutamente provare in questa stagione. Per un look di tendenza e sempre strepitoso.

Corti, lunghi, lisci, mossi. I capelli sono davvero una parte del nostro corpo versatile e che ben si presta alla nostra voglia di cambiamento. Permettendoci di sfoggiare acconciature sempre diverse, in tema con la stagione che si sta vivendo e sempre in grado stupire con un tocco di originalità e unicità.

Ma quali sono le acconciature autunnali più belle da sfoggiare in questa nuova stagione? Quelle di maggior tendenza, capaci di catturare l’attenzione di chi guarda e di rendervi assolutamente strepitose, eleganti e perfette in qualsiasi tipo di occasione e/o evento. Dalla mattina fino alla sera. Ecco qualche idea tutta da copiare per giocare con la vostra chioma e creare acconciature sempre al top e super cool.

Acconciature autunnali? Via libera alle trecce

Se pensavate che le trecce fossero una prerogativa estiva sappiate che vi sbagliate. Questa acconciatura, infatti, oltre a fornire la possibilità di creare degli hair look sempre diversi, vi permette di tenere i vostri capelli sempre in ordine e al riparo dalle intemperie in un modo assolutamente di tendenza e mai banale. Perfette sia da sfoggiare durante il giorno che per una serata, casual o elegante. Basta sapere quale tipologia di treccia eseguire.

Le varianti, infatti, sono davvero molte. Tutte bellissime e assolutamente sempre alla moda:

la classica treccia bassa;

le due trecce laterali;

la treccia a spina di pesce;

quella alla francese;

la treccia a cascata.

Ma non solo. Perfetta da sfoggiare in autunno anche la treccia da lattaia, in stile boho chic, che si crea facendo due trecce classiche da avvolgere sul capo e fermare con due forcine.

Coda di cavallo, un passe-partout quattro stagioni

La coda di cavallo, bassa o alta, è una di quelle acconciature che non passeranno mai di moda. L’ideale per tenere la chioma in ordine e per donarle un look sempre elegante e mai banale. Ottima da sfoggiare in autunno, quando a causa del vento più freddo e insistente, i nostri capelli diventano elettrici e privi del volume a cui siamo abituate. Ma come realizzarla per essere davvero super cool?

La tendenza 2021/22 è sicuramente la coda bassa, semplice e basica o anche con dettagli più elaborati, come una piccola treccia o dei nodi di capelli ad impreziosirne la lunghezza. E per le amanti della coda alta? Niente paura, si può fare. Purché abbellita con dettagli di puro glam, come mollettine e fermagli colorati e, perché no, portandola di lato.

Mollettine che passione!

Che siano in tinta unita, con i fiocchi, con i brillantini, colorate o della nuance della vostra chioma, le mollettine e i fermagli sono davvero il must have di questo autunno. Perfette da applicare su ogni taglio di capelli per impreziosire il vostro look. Donando unicità e un aspetto strepitoso e super originale ai vostri capelli, in qualunque modo deciderete di portarla.

Cerchietto e capelli sciolti

Per chi desidera sfoggiare un’acconciatura super naturale, mostrando la chioma in tutta la sua bellezza e morbidezza, allora la scelta giusta è quella di lasciarla sciolta, libera e bellissima. Ma come, tutto qui? Ovviamente no! Per rendere i vostri capelli sciolti davvero cool e inserirli tra le acconciature da copiare in questa nuova stagione manca un dettaglio insostituibile, il cerchietto.

Un ritorno agli anni passati ma sempre di moda. Sostituto della classica bandana o foulard estivo, capace di donare un tocco di eleganza e un’allure super chic ai vostri capelli autunnali. Da scegliere nel modello che più vi piace, sottile, bombato, in tinta unita e dai mille colori e tessuti. Da abbinare a ogni vostro look. Per uno stile davvero unico.

Chignon basso, tra le acconciature più cool dell’autunno

Tra le acconciature più cool e di tendenza di questo autunno lo chignon basso occupa un posto d’onore. Soprattutto se nella sua versione annodata e spettinata. Perfetto da eseguire sui capelli, lunghi, medi, lisci o mossi, lasciando qualche ciuffo morbido a ricadere sul viso, per un effetto ancora più casual chic. E magari anche usando un mollettone super trendy per tenere ferma la chioma.

Una delle acconciature migliori da sfoggiare con ogni look, da quello più sportivo con tanto di cappellino con visiera (si, anche in autunno), fino a quelli più eleganti, con un bell’abito e un make up semplice e seducente. Che dire, provare per credere.

Acconciature autunnali? Provate l’half bun

Avete presente gli space buns che tanto hanno spopolato quest’estate? Perfetto, ora immaginatene solo uno al centro della vostra testa, proprio come quando realizzate una classica mezza coda, ma arrotolando a modi chignon le lunghezze e realizzano un bun di sicuro effetto.

Una della acconciature autunnali semi raccolte più cool dell’anno e di questa stagione, l’ideale per il giorno ma anche per una serata con le amiche. Realizzata a regola d’arte per un hair look assolutamente strepitoso e sempre alla moda. Tutto da copiare.

Non vi resta che dare libero sfogo alla vostra creatività. Giocando con i vostri capelli e realizzando delle acconciature sempre nuove e diverse. Per dire addio alla banalità e un grosso benvenuto a uno stile dall’effetto wow assicurato.